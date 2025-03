Le Dyson V12 Detect Slim Absolute (Gold) perd 150 € sur le site Dyson

Le Dyson V12 Detect Slim Absolute (Gold) est actuellement en promotion à 499 € au lieu de 649 €, soit une réduction de 150 €.

Si vous recherchez un aspirateur puissant, léger et intelligent, le Dyson V12 Detect Slim Absolute est un excellent choix. Avec sa puissance d’aspiration de 150 AW, son système de filtration HEPA et sa brosse Optic Fluffy™, il garantit un nettoyage en profondeur de toutes les surfaces. Grâce à son poids de 2,2 kg, il est particulièrement maniable, et son autonomie peut atteindre 60 minutes sans perte de puissance.

Actuellement affiché à 499 € au lieu de 649 €, c’est le moment de vous le procurer !

Profitez de 150 € de réduction sur le Dyson V12 Detect Slim Absolute

Le Dyson V12 Detect Slim Absolute est proposé à 499 € au lieu de 649 €, soit une économie immédiate de 150 €.

Avec son indice de réparabilité de 7,4/10, vous êtes certain de bénéficier d’un aspirateur balai durable. Plébiscité par les utilisateurs, il affiche une excellente note de 4,6/5 sur plus de 6 800 avis. En plus de la livraison rapide, il est possible de le payer en 4 fois sans frais.

L’offre est à durée limitée, ne tardez pas à en profiter !

Pourquoi choisir le Dyson V12 Detect Slim Absolute ?

Une aspiration puissante et efficace

Moteur Dyson Hyperdymium assurant une puissance d’aspiration de 150 AW .

assurant une . Système de filtration HEPA capturant 99,97 % des particules microscopiques .

capturant . Brosse Optic Fluffy™ avec détection laser pour révéler la poussière invisible.

Une autonomie longue durée

Jusqu’à 60 minutes d’autonomie en mode Éco.

en mode Éco. Trois modes de puissance (Auto, Boost, Éco) pour s’adapter à chaque besoin.

(Auto, Boost, Éco) pour s’adapter à chaque besoin. Batterie interchangeable pour prolonger le temps de nettoyage.

Un très bon confort d’utilisation

Poids de seulement 2,2 kg pour un maximum de maniabilité.

pour un maximum de maniabilité. Contrôle de puissance à bouton unique , sans besoin de maintenir une gâchette.

, sans besoin de maintenir une gâchette. Vidage hygiénique du collecteur en un seul geste.