Nous avons déjà pas mal côtoyé les produits Dyson sur meilleure-innovation.com. L’enseigne, reconnue pour ne pas perdre l’inspiration, a été prolifique ces dernières années. Il est donc temps de faire le point en mettant côte à côte des modèles qui se ressemblent et entre lesquels vous pourriez avoir du mal à choisir. Aujourd’hui, nous analysons donc le quatuor des aspirateurs-balais les plus légers et moins chers de Dyson. Nous couvrons ainsi différentes gammes avec les Dyson Cyclone V10, V8 Absolute, Omni-Glide et Micro 1,5 kg. Nous abordons et synthétisons leurs caractéristiques principales et comparons leurs fonctionnalités. La marque étant connue pour ses tarifs élevés (haut-de-gamme oblige), nous allons donc étudier et vous rapporter leurs meilleurs usages pour en tirer le rapport qualité/prix le plus intéressant possible.

Caractéristiques générales des Aspirateurs Dyson Cyclone V10, V8 Absolute, Omni-Glide et Micro 1,5 kg

Vous le remarquerez assez vite : l’Omni-Glide et le Micro 1,5 kg, au même prix, partagent un certain nombre de caractéristiques. Surtout les défauts, d’ailleurs… De leur côté, le Cyclone V10 et le V8 Absolute, plus chers, ressemblent davantage à la ligne directrice classique de la marque. Le V8 Absolute, quant à lui, démarre plutôt mal ce petit comparatif, à en croire les seuls chiffres de ce tableau. On vous laisse juger sur pièce :

Cyclone V10 Fonction 2-en-1

1249 x 250 x 256 mm

2.68 kg

Moteur 14 cyclones

Bac à poussières 0.76 L

Écran LCD

69-77 dB

6-60 min d’autonomie

3,5 h de charge

Filtration HEPA

Prix : 499 € V8 Absolute Fonction 2-en-1

270 x 150 x 735 mm

2,6 kg

Moteur 14 cyclones

Bac à poussières 0,54 L

Pas d’écran LCD

66-74 dB

7- 40 min d’autonomie

5 h de charge

Filtration HEPA

Prix : 399 €

Omni-Glide Fonction 2-en-1

1 077 x 92 x 208 mm

1,78 kg

Moteur 8 cyclones

Bac à poussières 0,2 L

Pas d’écran LCD

66-70 dB

8-24 min d’autonomie

3,5 h de charge

Filtration HEPA

Prix : 379 € Micro 1,5 kg Fonction 2-en-1

701 x 143 x 243 mm

1,5 kg

Moteur 8 cyclones

Bac à poussières 0,2 L

Pas d’écran LCD

74-81 dB

7-20 min d’autonomie

3,5 h de charge

Filtration HEPA

Prix : 349 €

Design de ces aspis-balais légers de Dyson : de la couleur et de la finesse

Ce qui lie les trois appareils et qui justifie cette petite étude, c’est bel et bien la légèreté de ces modèles. En effet, c’est même l’argument de vente principal du Micro 1,5 kg, auquel l’Omni-Glide n’a presque rien à envier. De leur côté, les Dyson V8 Absolute (2,6 kg) et Cyclone V10 (2,68 kg) rajouteront un petit kilogramme à l’affaire mais, dans l’ensemble, ils ne vous feront pas mal à l’épaule, peu importe votre corpulence. En comparaison, l’Outsize pèse pas moins de 3,5 kg ! Cependant, les appareils les moins lourds perdent généralement un élément important, signature de la firme Dyson : l’écran LCD, qui offre plus ou moins d’informations selon le modèle. Seul le Cyclone V10 le conserve, ce qui en fait un des plus légers à avoir cette option. Nous passerons rapidement sur l’aspect esthétique : du bleu chromé, rouge pétant et du or.

La double tête d’aspiration motorisée de l’Omni-Glide

L’Omni-Glide, qui, au passage, substitue le doré par un gris plus sobre, présente une brosse spéciale à deux rouleaux de type Fluffy. Ils sont faits d’une matière douce, mécanisée dans les deux sens, ce qui prend la poussière dans un terrible étau ! En outre, cette brosse est capable de rouler de droite à gauche (et vice-versa) et de prendre presque n’importe quel angle ! Incroyablement pratique, elle convient mieux aux sols durs mais fonctionne aussi sur moquette et tapis. Les deux autres n’embarquent qu’une seule brosse motorisée classique.

Tube Long Suceur avec Éclairage Intégré du Micro 1,5 kg

L’outsider de cette petite étude, le Micro 1,5 kg, mise sur sa grande légèreté et son prix (le moins cher du tétraptyque malgré ses 350 €). En outre, malgré des caractéristiques générales assez faibles, notons dès maintenant la présence d’un tube long suceur lumineux dans les accessoires, ce qui lui donne une petite plus value dont il aura besoin pour se démarquer un peu.

Expérience Utilisateur : Cyclone V10, Omni-Glide, Micro 1,5 kg et V8 Absolute

Bien que les quatre aspirateurs se ressemblent en termes de performances, leurs spécificités diverses peuvent vraiment séduire plusieurs types de consommateurs. Voyons en quoi !

Fonctionnalités et maniabilité : du plus simple au plus complet

Commençons avec le Micro 1,5 kg, le moins cher de cette petite étude. Certes, il est le plus léger, mais sa brosse est moins sophistiquée que l’Omni-Glide. De plus, il n’embarque pas d’écran (donc pas d’indicateur d’autonomie restante), alors comporte-t-il d’autres avantages sur son principal rival ? En fait, sa poignée reste bien plus agréable à tenir que celle de l’Omni-Glide, laquelle se résume en un bête cylindre.

Néanmoins, l’Omni-Glide et le Micro 1,5 kg présentent tout deux un léger avantage qui les différencie du reste des autres gammes Dyson : un bouton à la place de la gâchette. Beaucoup d’utilisateurs apprécieront le geste, car si la gâchette assure de ne jamais aspirer pour rien, son maintien peut s’avérer crispant pour vos avant-bras. Sans transition aucune, nous avons déjà vu l’avantage de la brosse à double rouleaux pour l’Omni-Glide : reste à nous tourner vers les Cyclone V10 et V8 Absolute .

Avec un écran LCD et une vraie poignée, le Cyclone V10 présente les meilleures caractéristiques du tétraptyque. À l’instar du V8 Absolute, il s’active au moyen d’une gâchette et se munit d’une High Torque, en plus de la brosse Fluffy traditionnelle. Deux modèles très proches, en somme, le premier étant clairement une version améliorée du second. Pour finir, notons que l’aspirateur-à-main est disponible partout dans ce tétraptyque !

Efficacité, puissance d’aspiration et volume sonore : ça se joue entre le Cyclone V10 et le V8 Absolute !

Avec leurs 14 cyclones, les Dyson Cyclone V10 et V8 Absolute partent avec une longueur d’avance sur leurs confrères, lesquels se contentent d’un système à 8 cyclones. De plus, leurs High Torques permettent de confirmer leur efficacité sur sols mous (moquettes, tapis épais, etc.). Mais le point différenciant majeur entre le Dyson Cyclone V10 et les trois autres est qu’il embarque 3 vitesses. Autant dire qu’il fournit une aspiration des plus satisfaisantes (riz, miettes, moutons, etc.) excepté sur sols durs (carrelage, parquet, etc.) quand il est en mode turbo. En effet, la tête d’aspiration se colle par terre et devient alors beaucoup moins maniable… Quant au bruit, il ne dépasse pas les 77 dB, mais passe au-dessous des 70 dB en mode éco, ce qui, comme dirait l’autre, est bien, mais pas top.

De son côté, le V8 Absolute arrive à faire un petit peu mieux, puisqu’il ne dépasse jamais les 74 dB en mode max, et descend à 66 dB en mode normal. L’Omni-Glide, quant à lui, reste très séduisant grâce à sa brosse qui aspire tout sur un large périmètre et sur quasi tous les sols. Avec un volume sonore entre 66 dB et 70 dB, la rivalité se justifie ! Certes, lui aussi ne propose que deux vitesses, mais il en est souvent une de superflue lorsqu’il y en a trois. Enfin, le Micro 1,5 kg se classe bon dernier avec ses 74 à 81 dB et aucune particularité concernant sa tête d’aspiration, excepté le tube long suceur lumineux évoqué plus haut…

Filtration mousse + HEPA sur les quatre appareils Dyson

Sur cet aspect, les quatre modèles sont irréprochables. C’est très important, puisque ni le Cyclone V10, ni l’Omni-Glide, ni le Micro 1,5 kg, ni le V8 Absolute ne perdent en aspiration. En outre, le filtre est capable de capturer 99,97% des particules, d’une taille supérieure ou égale à 3 microns. Ainsi, partout où vous passerez avec chacun des quatre appareils (sols, murs, tissus, sièges auto, etc.), la surface se verra très vite assainie.

Autonomie et contenance : le Cyclone V10 l’emporte sans aucun débat possible

Le parti pris de Dyson nous a surpris concernant l’Omni-Glide et le Micro 1,5 kg. 0,2 L de contenance et une vingtaine de minutes d’autonomie max, c’est relativement difficile à justifier. En effet, compte tenu d’un prix deux fois supérieur à l’un des derniers appareils qui a atterri dans nos locaux (à voir dans notre test Xiaomi Mi G9, à moins de 200 € avec un bac de 0,6 L !), on peut légitimement grincer des dents. Idem concernant le temps avec ou sans accessoire motorisé. On trouve facilement mieux dans nos derniers articles, le test Trouver Power 12, à moins de 300 € par exemple ! Certes, le système de vidange Point & Shoot présent sur tout le tétraptyque rend la manipulation moins fastidieuse… Cependant, la batterie a toujours besoin de 3,5 h de charge sur l’Omni-Glide et le Micro 1,5 kg autant que sur le Cyclone V10, et ce malgré les écarts d’autonomie. Quant au V8 Absolute, malgré une autonomie assez décente, il lui faut pas moins de 5h sur secteur pour se regonfler à bloc.

À ce titre, on admettra volontiers que le V10 (et a fortiori le V8) n’est pas exempt de reproches sur la longévité de batterie. Alors qu’il annonce 1h max, c’est uniquement en mode éco et sans accessoire motorisé. Or, on divise facilement cette valeur par deux lorsque l’une de ces deux conditions n’est pas remplie. Reconnaissons néanmoins que c’est souvent la même chose pour les modèles d’autres marques. Au moins, la contenance de 0,76 L (ou 0,54 L pour le V8 Absolute) nous laisse un peu de répit ! Pour revenir à l’Omni-Glide et à son homologue Micro 1,5 kg, nous ignorons ce qui a motivé Dyson à leur ôter deux atouts essentiels de l’expérience utilisateur habituelle des aspirateurs-balais. Peut-être est-ce une manière de rendre un peu plus accessible un appareil de marque (349 € et 379 € tout de même…) ? Il n’y a guère que le luxe pour faire passer l’utile et le pragmatique après l’image de marque… La question reste donc en suspens, et notre circonspection avec…

Entretien des aspirateurs Cyclone V10, Omni-Glide, Micro 1,5 kg et V8 Absolute : simple et rapide pour tous les modèles

Cette partie de contient pas vraiment de points de distinction, l’architecture générale des appareils étant relativement similaire. Seul le Cyclone V10 aura un petit avantage, avec son écran LCD qui vous prévient lorsqu’une intervention est nécessaire.

Nous avons déjà évoqué le système « Point & Shoot » un peu plus haut, présent sur chaque appareil de cette étude. Concernant la batterie, le tip reste toujours le même : remplissez-la à fond avant la première utilisation pour une meilleure longévité. Ensuite, il faudra rester attentif(ve) au filtre et à la brosse, qu’importe le modèle. Chaque fois, vous serez en mesure de retirer les rouleaux Fluffy (ou High Torque) facilement. Une paire de ciseaux suffit à enlever les cheveux long amassés au fil des semaines et vous pouvez même rincer les accessoires avant de les faire sécher à l’air libre. Pour les filtres, c’est tout aussi pratique. En plus d’être performants, ils tiennent en un morceau, qu’il suffit de passer sous l’eau de temps en temps après les avoir désolidarisés du bloc principal.

Rangement des Aspirateurs-Balais Dyson : toujours pas de position parking

Sur ce point, les choses restent équilibrées. Les quatre aspirateurs-balais ont exactement les mêmes qualités et un même défaut. Cette fichue position parking qu’on retrouve surtout chez une autre marque (à découvrir dans notre test Hoover H-Free 500 Hydro Plus), on l’attend toujours un peu chez Dyson. Ça ne risque cependant pas d’arriver, on le craint. Le système de rangement est déjà trop entériné avec l’image de marque, à savoir un socle mural (ou socle d’accueil, muni d’un pied), depuis lequel vous pouvez cependant recharger la batterie.

Quoi qu’il en soit, on apprécie le fait que, pour le Cyclone V10 comme pour le V8 Absolute et le Micro 1,5 kg, le support mural inclus permette de ranger des accessoires à un endroit où on ne les perdra pas. Il faudra néanmoins n’en choisir que deux parmi ceux qui intègrent la boîte.

Résultats d’étude : comment choisir votre aspirateur parmi les trois plus légers de la firme Dyson ?

Après analyse et délibérations, il en ressort les observations suivantes…

Dyson Cyclone V10 : le plus cher mais qui conviendra à plus de monde

Le Cyclone V10 est le plus complet et le plus équilibré du tétraptyque. Avec son autonomie dépassant facilement les 30 minutes et son collecteur relativement grand, il peut servir d’aspirateur principal sur une surface d’environ 100 m2 maximum. En effet, sa High-Torque le rend efficace sur de nombreux sols et il ne présente aucun défaut vraiment rédhibitoire, exception faite de son prix !

Dyson V8 Absolute : le meilleur rapport qualité/prix

Avec le V8 Absolute, Dyson réussit à rester abordable sans perdre en qualités essentielles. Pas d’écran LCD ? C’est ok, tant qu’on a la puissance, les accessoires et un minimum de contenance et d’autonomie… En conséquence, le V8 Absolute vous coûtera dans les 400 € tout en présentant honorablement le prestige reconnu de Dyson. En effet, outre le design fort agréable, il reste un maître de l’aspiration, facile à désassembler et à entretenir, avec un filtre HEPA complet. Vaut-il ses 20 € et 50 € de plus que les Omni-Glide et Micro 1,5 kg ? Sans aucun doute. Est-ce qu’on voudrait absolument dépenser 100 € de plus pour un écran LCD, 20 cl et 20 min supplémentaires de contenance et d’autonomie ? Non ; avec cette somme, on pourrait presque s’offrir le support de rangement indépendant du mur.

Dyson Omni-Glide : un aspirateur-balai d’appoint de luxe

L’Omni-Glide est un peu la pièce artistique de Dyson : il est intéressant aussi bien pour son design minimaliste que pour sa brosse à deux rouleaux. Pour 120 euros de moins que le V10, il se voit tout de même retirer l’écran LCD, une bonne partie de son autonomie et plus de deux tiers de sa contenance. Est-ce que ça vaut le coup ? En aspirateur d’appoint ou principal dans un 40 m2 max, pourquoi pas. Son poids plume sera apprécié de tous, malgré une poignée plutôt inhabituelle.

Dyson Micro 1,5 kg : le plus simple et le moins cher

Pour nous, si le Micro 1,5 kg est le plus léger et le plus abordable de cette étude, il pèche par trop d’endroits pour être véritablement intéressant. En effet, ses caractéristiques techniques assez médiocres ne sont guère compensées par autre chose que le prestige de la marque et les fonctions d’aspiration attendues d’un bon aspirateur-balai. En vérité, quitte à vous offrir un Dyson parce que vous en avez les moyens, autant partir sur du plus abouti. Cela étant, si vous et votre appartement êtes vraiment de taille modeste, il conservera un rapport qualité/prix convenable. Dans le cas contraire, peut-être trouverez-vous de meilleures affaires sur notre comparatif aspirateurs-balais !