Ils se présentent comme les deux meilleurs sèche-cheveux du moment avec leurs innovations multiples, mais alors lequel l’emporte entre le Dyson Supersonic et le GHD Helios ?

Sorti en 2016, le sèche-cheveux de Dyson a bouleversé le monde de la beauté notamment par son design avant-gardiste et ses capacités supérieures. Puis en 2020, c’est au tour du GHD Helios de faire parler de lui grâce à une puissance décuplée qui fait tout son intérêt. Il succède au sèche-cheveux professionnel GHD Air, une référence de la marque.

Fiche technique du Dyson Supersonic et du GHD Helios

Dyson Supersonic puissance : 1600 w

1600 w fonction ionique : oui

oui accessoire(s) : un embout de finition lisse, un diffuseur pour boucles et ondulations, un embout de séchage doux, un embout concentrateur et un embout peigne à dents larges

un embout de finition lisse, un diffuseur pour boucles et ondulations, un embout de séchage doux, un embout concentrateur et un embout peigne à dents larges vitesse réglable : oui

oui température réglable : oui

oui poids : 659 g VOIR LE MEILLEUR PRIX Voir l’offre officiel dyson GHD Helios puissance : 2200 w

2200 w fonction ionique : oui

oui accessoire(s) : un embout concentrateur d’air

un embout concentrateur d’air vitesse réglable : oui

oui température réglable : oui

oui poids : 520 g

Design : Avantage pour le Dyson Supersonic

Côté design c’est un peu la révolution face au classique. Et on ne va pas se mentir le Dyson Supersonic fait son petit effet rien qu’à son esthétique. Comme à son habitude, Dyson a choisi de se démarquer et de proposer quelque chose de jamais vu. En effet, le Dyson Supersonic se débarrasse de l’aspect volumineux bien souvent associé aux sèche-cheveux et révèle un modèle tout en finesse avec le moteur contenu dans le manche. Et le résultat est plus que réussi ! Son look est aussi beau qu’il est ergonomique et c’est là son véritable atout.

Si l’on se penche maintenant sur le GHD Helios, on remarque tout de suite la forme familière des sèche-cheveux. Une allure tout ce qu’il y a de plus classique. Mais à y voir de plus près, l’appareil dévoile des détails qui font toute la différence. Que ce soit au niveau des boutons de réglage, du filtre ou de l’anneau de suspension, il se dégage une vraie impression d’élégance digne de la firme.

Performances : Avantage pour le GHD Helios

Rapidité

Sans surprise, les deux appareils s’en sortent très bien. Et cela s’explique par leurs moteurs ultra performants. D’un côté le moteur numérique de Dyson et de l’autre l’efficacité du moteur Brushless de GHD associé à la technologie Aeroprecis. Dans les deux cas, le flux d’air est puissant et garanti donc un séchage à toute allure ! Et si le modèle de Dyson contient moins de watts que son concurrent, il compense ce manque par son moteur V9 ultra puissant. Petit avantage néanmoins pour le modèle Helios qui bat de peu le Supersonic pour passer des cheveux humides à secs grâce à un flux d’air super précis.

Résultat

Concernant le rendu chacun sa spécificité : les cheveux finissent plus lisses et plats avec le modèle de GHD alors qu’ils gardent plus de volume avec le Dyson Supersonic mais toujours sans frisottis. À noter que pour un brushing plus réussi avec le GHD Helios, l’ajout de la brosse volume GHD Glide est recommandé mais représente un budget important en plus. Dans les deux cas, la texture des cheveux après séchage n’est pas rêche comme avec nombre de sèche-cheveux mais douce avec une brillance accrue.

Fonctionnalités : Avantage pour le Dyson Corrale

Protection de la fibre capillaire

Le Dyson Supersonic a une petite longueur d’avance sur le modèle Helios de ce côté-là. C’est notamment dû à son contrôle intelligent et constant de la chaleur qui préserve le cuir chevelu. Et avec son embout de séchage doux, il s’adapte parfaitement aux cheveux abîmés et fragiles en baissant la température utilisée. Si vous avez les cheveux colorés c’est aussi la bonne option !

Et si GHD insiste moins sur le côté protection de son appareil, son flux d’air puissant et précis nécessite moins de chaleur pour sécher la chevelure. Il est d’ailleurs rare de monter jusqu’à la température maximale pour obtenir des cheveux secs à part si vos cheveux sont de nature indisciplinée. Le bouton intermédiaire suffit pour un séchage impeccable.

Polyvalence

Les nombreux embouts qui accompagnent le Dyson Supersonic permettent de tenter un plus grand nombre de coiffures. Que ce soit pour lisser ou obtenir un brushing hyper travaillé, le Supersonic multiplie les alternatives. Sans compter que les buses s’adaptent à davantage de types de cheveux que le GHD Helios. Les cheveux fins et même les cheveux crépus peuvent y trouver leur compte ! Quant au GHD, les possibilités sont plus réduites du fait de l’unique embout concentrateur d’air. Sinon vous avez l’option d’acheter le diffuseur de la marque pour 25 euros.

Confort d’utilisation : Avantage pour le Dyson Corrale

C’est l’un des défauts les plus fréquents que l’on retrouve sur les sèche-cheveux : le bruit important. À ce niveau, le Dyson l’emporte sur son compétiteur malgré la présence d’un système acoustique sur ce dernier. En effet, le moteur du Supersonic est conçu de manière à produire un son moindre et ça fait toute la différence. Néanmoins, le GHD est loin d’être le plus bruyant des séchoirs et reste un concurrent de taille.

Le confort d’utilisation passe aussi par l’accrochage des embouts ! Et le système à aimant du Dyson s’avère pratique en plus d’être innovant. Cette fois encore, le sèche-cheveux GHD reste dans un esprit standard avec un embout qui s’attache de manière traditionnelle. Globalement, l’utilisation de l’appareil est plus intuitive et facilitée avec le Supersonic. On relève un petit inconvénient avec ses accessoires qui peuvent se détacher lors du séchage. En outre, il demande un temps d’adaptation supplémentaire pour maîtriser complètement l’appareil.

À savoir que si le GHD est plus léger que le Dyson, celui-ci compense néanmoins son poids plus important grâce à son moteur placé dans la poignée pour une meilleure prise en main.

Verdict : Quel est le Meilleur Sèche-Cheveux entre le Dyson Supersonic et le GHD Helios ?

Alors qui est le grand gagnant de ce versus ? Si les deux modèles présentent tous deux nombre d’avantages, le Dyson Supersonic l’emporte de peu. En effet, c’est le modèle qui offre les fonctionnalités les plus avancées pour une expérience de coiffage maximale ! Efficacité, soin du cheveu, utilisation bien pensée, il a presque tout pour plaire. Car oui son prix est son plus grand défaut… Et à un tarif largement inférieur, le GHD Helios propose lui un séchage un poil plus rapide et performant pour une chevelure brillante grâce à sa technologie ionique. Donc si vous recherchez un séchage express avant tout alors le GHD Helios peut être l’option à privilégier ! Pour une utilisation plus complexe, le Supersonic sera lui l’idéal.