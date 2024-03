Comment Dyson a amélioré son meilleur sèche-cheveux et encore coiffer la concurrence au poteau ?

On ne présente plus Dyson, aspirateurs, sèche-cheveux, lisseur séchant, etc. La marque ne cesse de développer des produits innovants. Elle revient sur le marché avec une version 2.0 du Supersonic.

Dyson, célèbre pour redéfinir les appareils ménagers grâce à une technologie de pointe, a une fois de plus innové avec le lancement du Supersonic Nural, une évolution de son emblématique sèche-cheveux Supersonic.

Conçu pour allier style, intelligence et performance, le Supersonic Nural promet une expérience de séchage sans précédent, axée sur la protection de la santé des cheveux et du cuir chevelu.

A lire aussi Cheveux abîmés : le nouveau lisseur Dyson va (vraiment) changer la donne

Dyson Supersonic Nural : innovation et technologie

Au cœur du Supersonic Nural se trouve une technologie conçue pour offrir un séchage optimal tout en minimisant les dommages thermiques. Le capteur de trajectoire, une nouveauté dans l’industrie, ajuste automatiquement la température du flux d’air en fonction de sa distance par rapport au cuir chevelu, assurant ainsi un séchage efficace sans surchauffer les cheveux.

Cette fonctionnalité témoigne de l’engagement de Dyson à fournir des solutions qui ne se contentent pas de répondre aux besoins esthétiques, mais prennent également soin de la santé des cheveux.

L’intégration d’un système de reconnaissance des embouts est une autre innovation majeure. En identifiant l’accessoire fixé au sèche-cheveux, le Nural ajuste ses réglages pour optimiser la performance de séchage selon l’utilisation prévue, qu’il s’agisse de lisser, de boucler ou de structurer les cheveux.

Dyson Supersonic Nural : design et fonctionnalités

Le design du Supersonic Nural reste fidèle à l’esthétique moderne et minimaliste caractéristique des produits Dyson, tout en intégrant de nouvelles fonctionnalités. Un affichage par code couleur indique la température de l’air, offrant une interface intuitive qui facilite le contrôle du processus de séchage. De plus, certains embouts sont dotés d’un mode de protection du cuir chevelu, renforçant la promesse de Dyson de fournir un soin complet des cheveux.

Disponible en deux coloris, le Supersonic Nural est conçu pour s’adapter à tous les décors et préférences selon la marque.

Son prix ? 499 €. Certes, nous sommes sur du très haut de gamme (comme tous les produits de la marque) mais c’est aussi le reflet de l’investissement que Dyson a fourni dans la recherche et le développement de technologies avant-gardistes.

Il faudra cependant être un peu patient, sa sortie n’est prévue qu’en juin 2024 !