Dyson aspire le prix du V12 Detect Slim Absolute pour une durée très courte

Alors que les soldes n’avaient pas eu ses faveurs, le V12 Detect Slim Absolute profite d’une belle remise sur le site de Dyson pendant quelques jours. La méga star des aspirateurs balais s’octroie 100€ d’économies, rien que ça.

Les aspirateurs balais Dyson se sont imposés comme des références incontournables pour ceux qui rêvent de faire le ménage la nuit mais aussi pour tous les autres. Le hic ? Le prix. Un chouïa élevé mais compréhensible au vu de la technologie, on n’est jamais contre une petite baisse de prix.

En ça tombe bien, Dyson propose actuellement une promotion exceptionnelle sur l’un de ses modèles phares, le Dyson V12 Detect Slim Absolute avec une réduction de 100€.

Dyson offre 100€ de réduction sur le V12 Detect Slim™ Absolute

Habituellement proposé à 699€ sur le site de Dyson pour la version jaune/nickel, l’aspirateur sans fil Dyson V12 Detect Slim™ Absolute est actuellement en promotion à 599€, offrant ainsi une réduction de 100€. Une opportunité à ne pas manquer pour un produit de cette qualité !

Cependant, il est important de noter que cette offre est limitée dans le temps. Dyson ne précise pas la date de fin, mais ces promotions ont tendance à disparaître rapidement, alors mieux vaut ne pas tarder.

PROMO SPÉCIALE sur Dyson

Si le montant reste élevé, PayPal vous permet d’échelonner le paiement en quatre fois sans frais, avec des mensualités de 149,75€. Une option intéressante pour s’offrir le Graal du ménage.

Dyson V12 Detect Slim™ Absolute : un aspirateur sans fil léger et à la pointe de la technologie

Le Dyson V12 Slim Absolute est un aspirateur-balai performant sur toutes les surfaces, offrant une filtration optimale et un entretien facilité grâce à son système de vidange « Point&Shoot ». Ce modèle se démarque par une estimation précise de son autonomie et par sa légèreté, le rendant bien plus maniable que ses prédécesseurs.

Cependant, il reste quelques petits inconvénients. Son autonomie, bien que correcte, ne permet pas de nettoyer une grande maison (voire un appartement) en mode puissance maximale. Cela dit, ce problème est commun à de nombreux modèles similaires. Malgré cet aspect, ses excellentes performances d’aspiration et sa facilité d’utilisation en font un appareil de très grande qualité.

PROFITEZ DE -100€ sur l’aspirateur Dyson