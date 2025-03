Dyson OnTrac™ passe au Rouge Chrome : l’édition ultra limitée qui tombe à pic pour le printemps

Dyson dévoile une édition très limitée de son casque audio OnTrac™, habillé d’un rouge Chrome inédit. Couleur vibrante, finitions brillantes et performances déjà reconnues : suffisantes pour vous faire oublier le modèle classique ?

Vous pensez que Dyson avait déjà tout donné avec son casque audio premium OnTrac™ ? Détrompez-vous ! La marque britannique revient avec une édition spéciale Rouge Chrome, proposée uniquement en quantité très limitée. Disponible depuis le 10 février exclusivement sur le site et en magasin, ce casque pourrait bien vous faire craquer. Bonus : pour toute commande, Dyson vous offre actuellement des caches extérieurs Rouge Chrome d’une valeur de 49 €.

Dyson mise sur l’élégance avec une nouvelle édition limitée

Cette nouvelle version du Dyson OnTrac™ joue la carte de l’audace avec un Rouge Cerise Chrome éclatant. Finition miroir ultra-brillante, reflets métalliques : ce casque est purement un accessoire de mode.

Déjà connu pour ses coques interchangeables permettant plus de 2000 combinaisons possibles, Dyson continue d’exploiter l’idée de personnalisation avec cette édition limitée qui vient enrichir la gamme de coloris. Un détail qui peut faire la différence.

Le Dyson OnTrac™ : toujours un casque haut de gamme ?

Si le design évolue, les caractéristiques techniques restent les mêmes. Et ce n’est pas un mal, puisque le Dyson OnTrac™ fait déjà partie des meilleurs casques audio actuels grâce à :

Une autonomie de 55 heures , parmi les plus longues du marché.

, parmi les plus longues du marché. Une réduction de bruit active jusqu’à 40 dB , idéale pour s’isoler des nuisances sonores.

, idéale pour s’isoler des nuisances sonores. Une qualité sonore haut de gamme , avec une large plage de fréquences allant de 6 à 21 000 Hz .

, avec une large plage de fréquences allant de . Un design ergonomique et léger, pensé pour un confort longue durée.

En bref, on reste sur une base solide, mais cette nouvelle finition permet de rafraîchir le modèle et de séduire un public plus large.

Prix et disponibilité : où trouver cette édition limitée ?

L’édition Rouge Chrome du Dyson OnTrac™ est disponible depuis le 10 février en exclusivité sur Dyson.fr et dans les Dyson Demo Stores.

On pourrait presque le mettre en déco au Noël prochain.

Comme il s’agit d’une édition limitée, il ne sera pas forcément disponible longtemps. Si ce nouveau coloris vous fait de l’œil, mieux vaut ne pas tarder !

Elle vous est d’ailleurs offerte en ce moment même pour l’achat d’un casque. Soit une petite économie de 49€. Sympa.

Verdict : un simple coup de peinture ou un vrai bon plan ?

Cette édition Rouge Chrome ne révolutionne pas le Dyson OnTrac™, mais elle confirme une chose : Dyson veut faire de son casque un objet de style autant qu’un produit high-tech.

Si vous cherchez un casque audio premium avec une vraie identité visuelle, cette version peut être intéressante. Si vous possédez déjà un OnTrac™, pas sûr que le changement de couleur suffise à justifier un nouvel achat… sauf si vous aimez les éditions collector.

Alors, gadget ou must-have ? À vous de nous le dire dans les commentaires !