Aspirer des déchets sur un sol mouillé ? Dyson a trouvé la solution idéale

Dyson vient tout juste de dévoiler son prochain modèle d’aspirateur et comme d’habitude, celui-ci embarque un petit plus qui pourrait bien faire la différence par rapport à la concurrence.

Avez-vous déjà de passer l’aspirateur sur une surface légèrement mouillée ? Si le nettoyage du sol est plus rapide, celui de l’appareil prend alors plus de temps… La faible quantité d’eau vient alors colmater les déchets, poussières et poils entre eux si bien que l’on se retrouve avec une mélasse difforme, compliquée à nettoyer qui colle aux parois.

Alors pour vous faciliter la vie, Dyson a inventé le Wash G1, un nouvel aspirateur spécialement conçu pour le nettoyage de sols secs, mais aussi mouillés.

A lire aussi Comment Dyson a amélioré son meilleur sèche-cheveux ?

C’est quoi le Wash G1 de Dyson ?

Le Wash G1 est le nouvel aspirateur de Dyson. Il se compose

D’une brosse lavante à double rouleaux en microfibres contrarotatifs motorisés qui élimine les éclaboussures, les résidus et les taches séchées , en une seule fois.

, en une seule fois. De la nouvelle technologie Dyson qui sépare les débris des liquides pour une élimination simple et hygiénique des saletés.

pour une élimination simple et hygiénique des saletés. D’un réservoir d’eau propre d’une capacité de 1 litre (pour une couverture de sol allant jusqu’à 290 m²).

(pour une couverture de sol allant jusqu’à 290 m²). D’une pompe à eau qui contrôle et ajuste avec précision la quantité d’eau distribuée aux rouleaux, à travers 26 jets d’eau.

Vous l’aurez compris, le but de cette nouvelle technologie est de séparer les déchets liquides des solides et ainsi d’avoir constamment deux compartiments faciles à laver. À termes, c’est bien évidemment l’entretien de votre appareil qui en sort gagnant, mais aussi celui de vos sols, car, grâce à cette technologie, le Wash G1 peut assurer une élimination puissante et rapide de toutes les saletés.

Petit plus, l’aspirateur est autonettoyant. En dehors de cette innovation, il vous sera possible de basculer entre 4 modes de nettoyage :

Nettoyage rapide,

Nettoyage en profondeur de toute la maison,

Nettoyage avancé (pour les tâches visqueuses).

Un mode boost.

Quand sortira le Wash G1 et à quel prix ?

Pour s’attacher les services de cet aspirateur, il faudra patienter jusqu’au mois d’août (Dyson n’a pas encore communiqué de jour précis) et débourser 699€. Certes, il s’agit là d’un coût conséquent, mais celui-ci se justifie en partie par la nouvelle technologie qu’il abrite et la qualité des produits Dyson.

Si vous avez besoin d’un aspirateur balais de très haute qualité immédiatement, on ne saurait trop vous recommander l’excellent Dyson V15s Detect Submarine que nous avions pu tester et qui est disponible sur le site officiel pour 949€ (mais vous pouvez profiter de 180€ de remboursement).

PROFITEZ DE 180€ de remise sur le Dyson v15s

On ne manquera de revenir vers vous avec un test dès que cela sera possible.