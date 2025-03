Dyson dévoile 5 nouveaux purificateurs d’air : que faut-il retenir de cette nouvelle gamme ?

Pour la saison des allergies, Dyson lance une nouvelle gamme de purificateurs d’air plus silencieux et plus efficaces contre les polluants urbains. Cinq appareils sont concernés, avec des usages et des profils d’utilisateurs bien distincts.

Alors que les beaux jours reviennent, la question de la qualité de l’air intérieur s’impose à nouveau. Pollen, particules fines, dioxyde d’azote… Les sources de pollution ne manquent pas, surtout en ville.

C’est dans ce contexte que Dyson présente une nouvelle génération de purificateurs, plus performants et plus adaptés aux besoins spécifiques des utilisateurs. Objectif affiché : capturer davantage de NO2 (dioxyde d’azote), offrir un confort thermique toute l’année, et proposer des appareils plus silencieux. Voici ce qu’il faut retenir des nouveautés annoncées.

Trois modèles De-NOx pour lutter contre la pollution urbaine

La grande nouveauté de cette gamme, c’est l’introduction d’un filtre à charbon actif K, capable de capturer 50 % de NO2 en plus qu’un filtre standard.

C’est quoi exactement le NO2 ? Le NO2, ou dioxyde d’azote, est un gaz polluant principalement émis par le trafic routier et le chauffage au gaz. Présent en grande quantité dans l’air des villes, il peut pénétrer facilement dans les logements, en particulier ceux situés en zone urbaine dense ou mal ventilés. Inhalé sur le long terme, il peut irriter les voies respiratoires, aggraver les allergies et favoriser les maladies chroniques chez les personnes sensibles (enfants, personnes âgées, asthmatiques). D’où l’importance d’un purificateur capable de le capturer efficacement.

Un argument de poids pour les personnes habitant en ville. Trois références en bénéficient dès ce printemps :

Dyson Hot+Cool HP2 De-NOx (799 €) : ce modèle chauffe en hiver, ventile en été, et purifie l’air en continu. Il intègre aussi un filtre catalytique qui détruit le formaldéhyde, sans remplacement nécessaire, et un mode nuit 50 % plus silencieux.

(799 €) : ce modèle chauffe en hiver, ventile en été, et purifie l’air en continu. Il intègre aussi un filtre catalytique qui détruit le formaldéhyde, sans remplacement nécessaire, et un mode nuit 50 % plus silencieux. Dyson Cool PC2 De-NOx (499 €) : plus simple, sans fonction chauffage, il reste aussi puissant en purification, avec la même filtration avancée et une projection d’air via la technologie Air Multiplier.

(499 €) : plus simple, sans fonction chauffage, il reste aussi puissant en purification, avec la même filtration avancée et une projection d’air via la technologie Air Multiplier. Dyson Humidify+Cool PH2 De-NOx (799 €) : il ajoute une fonction humidificateur, avec désinfection UV et contrôle automatique de l’humidité pour un air plus sain. Il s’adresse aux personnes sensibles ou ayant de jeunes enfants.

Tous trois seront disponibles dès la semaine du 12 mai sur Dyson.fr et en Demo Store.

Deux modèles connectés pour un usage au quotidien

Plus accessibles, les modèles HP1 et PC1 visent un usage plus classique mais restent bien équipés :

Dyson Hot+Cool HP1 (599 €) : il combine chauffage, ventilation et purification avec un pilotage intelligent via l’application MyDyson ou des commandes vocales compatibles.

(599 €) : il combine chauffage, ventilation et purification avec un via l’application MyDyson ou des commandes vocales compatibles. Dyson Cool PC1 (499 €) : version sans chauffage, mais toujours connectée, elle reprend les standards de filtration Dyson (HEPA H13 scellé, capteurs de pollution en temps réel).

Si Dyson avait légèrement déviée de sa trajectoire ici, le design reviendra à ses origines.

Ces deux modèles misent avant tout sur le confort d’utilisation et s’adressent à ceux souhaitant améliorer leur qualité d’air sans nécessairement vivre en zone très polluée.

Une gamme plus lisible, mais toujours premium

Avec cette nouvelle génération, Dyson segmente mieux ses usages : les modèles De-NOx ciblent clairement les citadins et les allergiques, tandis que les modèles PC1/HP1 conviennent à un usage plus polyvalent, tout en restant dans une gamme de prix élevée. À noter : l’intégralité des modèles conserve la technologie de projection d’air Air Multiplier et un niveau de filtration HEPA élevé.

