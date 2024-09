L’aspirateur Dyson Cyclone V10 Absolute est à prix mini sur le site officiel

Vous en rêviez, Dyson l’a fait : l’aspirateur balai Dyson Cyclone V10 Absolute est en promo ! Prêt à dire adieu aux aux poils et à la poussière ?

Si vous avez déjà entendu parler de Dyson, vous savez sûrement que c’est la marque n°1 des aspirateurs. Et franchement, il est plutôt rare de voir une promo sur un modèle comme le Dyson Cyclone V10 Absolute ! Avec 150 € de réduction, c’est l’occasion parfaite d’attraper cet aspirateur sans-fil ultra performant.

Ce qui le rend vraiment pratique, ce sont ses 4 brosses et accessoires inclus, qui vous permettent de nettoyer partout, que ce soit sur le sol, dans les coins, ou même les tapis. Et avec une autonomie de 60 minutes, vous pouvez nettoyer toute la maison sans avoir à recharger.

-150€ sur l’aspirateur balai Dyson Cyclone V10 Absolute

Le Dyson Cyclone V10 Absolute, habituellement à 599€, est en ce moment à 449€, ce qui vous fait économiser 150€. Si vous attendiez le bon moment pour passer à l’aspirateur sans fil, c’est l’occasion idéale de vous équiper avec ce modèle incontournable.

ACHETEZ le Dyson Cyclone V10 Absolute

Rendez-vous sur la page produit du Cyclone V10 Absolute.

Ajoutez l’aspirateur à votre panier.

Une fois dans votre panier, le prix de 449€ s’affichera automatiquement.

Pourquoi choisir le Dyson Cyclone V10 Absolute ?

Le Dyson Cyclone V10 Absolute est un excellent choix pour ceux qui recherchent un aspirateur sans fil performant et facile à utiliser, sans compromis sur la puissance. Voici pourquoi il pourrait bien vous simplifier la vie :

Nettoyez sans effort et partout

Le Dyson Cyclone V10 Absolute est équipé de 4 brosses et accessoires qui vous permettent de nettoyer facilement toutes les surfaces : du carrelage aux tapis, en passant par les coins et même les plafonds. Grâce à sa brosse Motorbar™, il démêle automatiquement les poils et cheveux, évitant que l’aspirateur se bouche ou perde de l’efficacité. Pas de fil à la traîne, une autonomie de 60 minutes, et vous pouvez passer d’une pièce à l’autre sans interruption.

Un aspirateur puissant pour un nettoyage en profondeur

Avec une puissance d’aspiration de 150 AW, le Dyson Cyclone V10 Absolute ne laisse rien passer. Que ce soit pour les poussières fines ou les grosses saletés, il aspire tout en un seul passage. Et avec trois modes de puissance, vous pouvez ajuster l’intensité selon la surface ou le niveau de saleté à traiter. Vous cherchez à nettoyer votre voiture, vos tapis ou même les zones difficiles d’accès ? Il est conçu pour tout ça.

-150€ sur le Dyson Cyclone V10 Absolute

Une utilisation simple et efficace

Le réservoir du Dyson V10 est facile à vider grâce à son mécanisme « point and shoot« , vous permettant de jeter la poussière sans vous salir les mains. De plus, l’appareil est bien équilibré, ce qui le rend très maniable, même pour nettoyer en hauteur ou sous les meubles. Il est léger, ne pèse que 2,5 kg, et se recharge complètement en 3,5 heures, prêt à repartir pour une nouvelle session de nettoyage.

Tableau des caractéristiques du Dyson Cyclone V10 Absolute

Caractéristique Détails Puissance d’aspiration 150 AW Autonomie Jusqu’à 60 minutes Nombre de brosses/accessoires 4 Poids 2,5 kg Temps de recharge 3,5 heures Modes de puissance 3 (Eco, Medium, Boost) Capacité du réservoir 0,76 litre Type de brosse principale Motorbar™ (démêlage automatique des poils) Technologie de filtration Filtration entièrement scellée Garantie 2 ans

Les plus Puissance,

Accessoires inclus,

Silencieux. Les moins Brosse Motorbar bruyante sur certains sols.

Alors, que peut-on en dire ? Pour un prix sous les 450 €, le Dyson Cyclone V10 Absolute coche vraiment toutes les cases pour un aspirateur sans fil. Il est puissant, pratique, et assez léger pour que vous puissiez le trimballer sans effort dans toute la maison. Que vous ayez besoin de nettoyer les sols, les coins difficiles ou même les meubles, ses accessoires s’adaptent à tout. Avec 60 minutes d’autonomie, vous aurez tout le temps de faire le tour sans vous presser. Si vous cherchez à faciliter vos sessions de ménage, tout en ajoutant un petit coup de boost à votre quotidien, ce modèle est un très bon choix. Et puis, on ne va pas se mentir, une promo sur un Dyson, c’est plutôt rare, non ?c