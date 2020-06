Avec la sortie récente du Dyson Corrale, difficile de ne pas faire la comparaison avec le modèle le plus avancé de ghd : le Platinum+. Car bien qu’ils montrent des différences flagrantes, les deux fers à lisser se présentent comme les meilleurs du moment… Alors quel lisseur rendra votre chevelure la plus lisse, brillante et douce sans pour autant complètement abîmer vos cheveux ?

Dyson a investi un montant pharaonique dans la conception de son nouveau lisseur : entendez par là pas moins de 25 millions d’euros. Et pas que puisqu’il aura fallu 7 ans pour finaliser l’appareil. Le résultat ? Un lisseur qui promet jusqu’à 50 % de dégâts en moins et des cheveux plus brillants que jamais. Tout ça grâce à des technologies encore jamais vues sur fer à lisser. Pour ce qui est de ghd, le Platinum+ est son modèle phare le plus premium. Un incontournable des salons de coiffure, mais aussi des consommatrices qui plébiscitent son efficacité. Quel lisseur remporte donc ce versus ?

Dyson Corrale : le premier lisseur sans fil avec plaques souples

Revêtement des plaques : cuivre et manganèse

cuivre et manganèse Poids : 561 g

561 g Température variable : oui (165°, 185° et 210°)

oui (165°, 185° et 210°) Mode veille automatique : oui (arrêt automatique après 10 min)

oui (arrêt automatique après 10 min) Longueur du câble : 4,34 m

Design du fer à lisser Dyson

Le design du Corrale ne laisse personne indifférent. En gris et fuchsia ou en violet, il se dégage une véritable impression de qualité haut de gamme de l’appareil. L’écran OLED et le verrou coulissant sont autant de petits détails qui améliorent l’expérience. De plus, les boutons pour gérer la température ne gênent pas durant la séance de lissage.

Quelle(s) technologie(s) le lisseur Corrale renferme-t-il ?

Dyson ne fait rien comme les autres et encore une fois elle le prouve avec son lisseur qui fait la part belle aux innovations. Exit les plaques classiques en céramique, la marque high-tech a équipé son fer à lisser de plaques souples en alliage de manganèse et de cuivre. Une grande première ! Des plaques qui permettent de mieux diffuser la chaleur sur les longueurs et les pointes pour une meilleure protection du cuir chevelu. Des plaques souples entourent les cheveux pour mieux les rassembler et ainsi réduire le nombre de passages sur chaque section. Le Corrale vous laisse également le choix entre 3 températures différentes : 165°, 185° et 210°. Parfait pour s’adapter aux cheveux fins comme plus épais. Des capteurs régulent sans cesse la température afin qu’elle ne dépasse jamais la température choisie. Le résultat ? Des cheveux lisses et qui ont l’air en meilleure santé.

Les meilleures fonctionnalités du Corrale de Dyson

L’aspect sans fil est sans aucun doute un atout fort du lisseur de Dyson. Il est possible de l’utiliser durant 30 minutes sans le brancher à une prise électrique. Pratique pour se lisser les cheveux sans contraintes. Malheureusement cette autonomie est souvent trop faible pour les cheveux bouclés qui requièrent plus de passages pour un bon résultat. Le Corrale se recharge complètement en 70 minutes. Sans surprise, la batterie ajoute un poids conséquent à l’appareil, comptez tout de même plus de 500 grammes.

En outre, le lisseur est équipé d’un mode avion. Comment l’activer ? Il suffit de tirer légèrement sur la petite encoche au dos de l’appareil. Le Corrale se déconnecte ensuite vous permettant de l’emmener presque partout avec vous.

ghd Platinum+ : le leader des lisseurs haut de gamme

Revêtement des plaques : céramique

céramique Poids : 400 g

400 g Température variable : non (185°)

non (185°) Mode veille automatique : oui (après 30 min)

oui (après 30 min) Longueur du câble : 2,70 m

Design du fer à lisser ghd

Élégant est le premier mot qui vient à l’esprit pour décrire le Platinum+. Tout en aluminium, il a vraiment belle allure. Le lisseur est disponible dans deux coloris de base : noir et blanc. Mais des éditions spéciales existent avec de jolies teintes telles que bleue, menthe ou métallisée. Sa forme plutôt fine contraste fortement avec le Corrale qui lui est beaucoup plus compact. Son assemblage unique offre un alignement parfait des plaques.

Quelle(s) technologie(s) le lisseur Platinum+ renferme-t-il ?

Si le Corrale de Dyson déborde de technologies, le Platinum+ n’est pas en reste. Avec sa technologie ultra-zone prédictive, il analyse la nature de vos cheveux pour ensuite adapter la diffusion de chaleur sur les longueurs. Il offre ainsi un contrôle optimal de la chaleur (250 fois par seconde). La promesse du Platinum+ ? Un lissage personnalisé qui correspond à chaque type de cheveu. Le lisseur de ghd ne propose qu’une seule température : la température moyenne de 185° qui permet de mieux protéger la nature des cheveux. En définitive, c’est un lisseur très performant même si plus classique que le Dyson Corrale.

Les meilleures fonctionnalités du Platinum+ de ghd

Des plaques flottantes avec une forme arrondie qui permettent de varier les coiffures. Lisser, onduler ou boucler les cheveux ? C’est possible avec ce fer à lisser ghd. Et le résultat est à chaque fois très réussi. Ajoutez à cela un revêtement ultra gloss pour un fini soyeux et brillant et une chevelure qui semble en meilleure santé.

Si le lisseur n’est pas sans fil (vous l’aurez sûrement remarqué), son câble ne dérange pas vraiment puisqu’il pivote à 360°. Et le Platinum+ est également plus léger ! Un petit avantage qu’il tient sur le Corrale.

Verdict : quel lisseur acheter entre le Dyson Corrale et le ghd Platinum+ ?

Notre choix se porte donc sur le Corrale de Dyson. Bien que son prix puisse être un élément rédhibitoire (499,00 €) soit presque le double du Platinum+, le lisseur a presque tout bon. De la qualité du lissage à la protection en passant par le confort d’utilisation tout y est. Les cheveux sont légèrement plus doux et surtout le lissage dure facilement toute une journée voire plus. Mais le lisseur de ghd reste un incontournable dans son domaine et ne démérite pas loin de là. S’il est plus classique que le Corrale, son intelligence et ses bonnes performances lui permettent de se démarquer. Mais si vous vous lissez les cheveux régulièrement et que votre budget vous le permet, nous vous conseillons alors d’opter pour le Corrale !