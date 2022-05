Tandis que la seconde version du Dyson Airwrap est sortie, il a de cela un mois, le lisseur Dyson Corrale reste de son côté l’un des meilleurs lisseurs professionnels disponibles sur le marché. Tous deux affichés au même prix, il est temps de les départager.

Depuis 2016, l’entreprise anglaise connue pour ses aspirateurs a décidé de s’attaquer à un autre marché lucratif, celui de la beauté. Nous avons décidé à l’occasion de la sortie de leur deuxième version du styler Airwrap, de confronter ce dernier à un autre produit phare, le lisseur Dyson Corrale. Bien différent, mais proposés au même prix, on vous aide à choisir lequel de ces deux appareils mérite que vous cassiez votre tirelire.

Airwrap Puissance : 1300 w

1300 w Accessoire(s) : rouleaux Airwrap de 30 mm, rouleaux Airwrap de 40 mm, embout brosse ronde, embout brosse de lissage dure, embout brosse de lissage douce et embout de pré-séchage

rouleaux Airwrap de 30 mm, rouleaux Airwrap de 40 mm, embout brosse ronde, embout brosse de lissage dure, embout brosse de lissage douce et embout de pré-séchage Poids : 630 g (vérifier)

630 g (vérifier) Réglage de la vitesse : 3 réglages

3 réglages Réglage de la chaleur : 3 réglages

3 réglages Longueur du câble : 2,675 m Corrale Puissance : 200 w

200 w Temps de charge : 70 min

70 min Poids : 560 g

560 g Réglage de la chaleur : 3 réglages

3 réglages Autonomie : 30 minutes d’autonomie sans fil

: 30 minutes d’autonomie sans fil Longueur du câble : 3,70 m (vérifier)

Dyson Airwrap à gauche, Dyson Corrale à droite

Présentation du Dyson Airwrap et du Dyson Corrale

Avant d’opposer ces deux produits, il est nécessaire que vous nous vous présentions leurs fonctionnalités respectives.

Dyson Airwrap

L’utilisation du Dyson Airwrap est simple et intuitive. Vendu avec de nombreux accessoires, on en comptabilise 6 en tout, il suffit de clipser ces derniers sur la base principale du styler pour les utiliser. La particularité de ce produit réside dans son principe de fonctionnement. Équipé d’un moteur, cet appareil utilise de l’air pour sculpter vos cheveux. Ce système permet de moins fragiliser vos cheveux en ne les agressant pas directement avec des plaques chauffantes.

Cette technologie vous permet également de gagner du temps puisqu’elle peut être directement utilisée sur cheveux humides. Vous pourrez ainsi lisser ou boucler votre chevelure sans passer par la case sèche-cheveux. Une fois utilisé, il faudra abaisser un bouton situé à l’arrière de la base pour déclipser votre embout. Attention cependant à bien le saisir par l’extrémité pour éviter de vous brûler.

Que faire avec mon ancienne version Dyson Airwrap ? Pas de panique pour celles et ceux qui possédaient l’ancienne version du Dyson Airwap, la marque a pensé à tout, puisque les embouts sont interchangeables ! Pour l’instant pas encore disponible à la vente, il vous faudra patienter quelques jours avant de pouvoir les acquérir aux détails dans la partie « accessoires » du site.

Dyson Corrale

Le Dyson Corrale est similaire à tous les autres lisseurs. Ce n’est pas son utilisation qui le différencie de ses concurrents, mais l’expérience utilisateur qu’il propose. À peine sorti du carton, on constate un bouton placé sur le manche qui permet de le maintenir fermé. Sans-fil, vous serez plus libre dans vos mouvements et pourrez l’utiliser partout. Néanmoins, notez qu’il ne possède qu’une autonomie de 30 minutes, et en nécessite 70 pour être complètement chargé.

Lorsqu’on le met en marche, son écran LED s’allume et indique le niveau de batterie. Une fois la température sélectionnée, le Corrale émet une mélodie qui n’est pas sans nous rappeler celle présente sur le GHD Platinium. Ce fer à lisser est également doté d’un mode avion ainsi que d’un voltage universel, qui vous permet de l’emporter partout avec vous. En somme, le Dyson Corrale offre une multitude de fonctionnalités, qui participent à procurer une expérience luxe à son utilisateur.

Performances du Dyson Airwrap et du Dyson Corrale

Pour que notre jugement soit le plus objectif possible, nous avons testé ces deux produits dans les mêmes conditions. Alors est-ce que le Dyson Airwrap est plus performant que le Dyson Coralle pour lisser vos cheveux ? Le résultat est tombé et le moins que l’on puisse dire c’est que le match fut serré.

Température Les deux produits proposent trois températures différentes. Néanmoins, seul le Dyson Corrale vous affiche leur valeur exacte : 165°, 185° et 210°. Bien que le Dyson Airwrap ne vous propose qu’un indicateur de chaleur à l’aide de rond coloré (bleu, orange et rouge), celui-ci vous offre la possibilité de moduler la puissance de ventilation. Pour ce qui est de la rapidité de chauffe, ces deux produits offrent de belles performances. Pour le Corrale, comptez une vingtaine de secondes maximum pour atteindre la température souhaitée. En ce qui concerne l’Airwrap, il suffit de positionner le bouton sur l’indicateur de chaleur pour que l’appareil soit prêt à être utilisé.

Qualité du lissage En ce qui concerne ce critère, le Dyson Corrale l’emporte haut la main. Sur cheveux ondulés, un seul passage suffit pour lisser votre mèche. En revanche, comptez plusieurs passages sur cheveux épais ou frisés. Pour parvenir à un résultat satisfaisant mais pas parfaitement lisse avec le Dyson Airwrap, vous devrez utiliser deux embouts différents. La brosse de lissage sur cheveux humides, puis une fois secs, l’embout de séchage lissant qui permet de venir à bout des frisottis tout en fixant votre coiffure. Sachez néanmoins que ces deux produits donnent un aspect brillant et doux à vos cheveux.

Rapidité L’un des critères fondamentaux dans le choix d’un lisseur est sa rapidité. Bien qu’il soit agréable de prendre soin de soi, se lisser les cheveux devient vite agaçant lorsque la tâche s’éternise. Il est difficile de départager ces produits sur ce critère tant ils sont similaires. Tous les deux sont extrêmement rapides, mais le temps de lissage dépend avant tout de la nature de votre cheveu. Le Airwap permet de gagner du temps grâce à sa brosse lissant qui sèche et discipline vos cheveux simultanément. Tandis que le Corrale nécessite d’avoir les cheveux déjà secs, mais lisse plus efficacement vos cheveux. À vous de choisir.

Prise en main et utilisation du Dyson Airwrap et du Dyson Corrale

Bien que le Dyson Corrale semble avoir pris une légère avance lors du précédent duel, c’est ceux qui suivent qui départageront nos deux produits. Maniabilité, technologies et modes d’utilisation lequel du Dyson Corrale ou de l’Ariwrap l’emporte ? La réponse ci-dessous.

Facilité d’utilisation La fonctionnalité sans fil du Dyson Corrale rend ce lisseur plus maniable et facilement transportable. Pratique pour ceux qui ont tendance à être en retard ou qui s’emmêlent les pinceaux avec leur câble. En ce qui concerne le Dyson Airwrap il faudra vous y prendre à plusieurs reprises avant d’avoir le coup de main. Une fois cet effort fait, l’utiliser est un jeu d’enfant. On déplore cependant sa taille imposante et ses nombreux accessoires qui le rendent compliqué à transporter. Un point pour Griffondor ! Pardon Corrale.

Technologies lissantes Ces deux appareils utilisent deux méthodes bien différentes pour lisser vos cheveux. Excepté son bruit qui nous fait penser à une perceuse, la technologie utilisée par le Dyson Airwrap est une bouffée d’air chaud, sans mauvais jeu de mots. Aérienne, mais puissante, elle permet de lisser vos cheveux tout en les préservant de la chaleur. Les plaques utilisées par le Dyson Corrale sont elles aussi conçues pour prendre soin de vos cheveux. Souples, elles permettent une glisse plus facile sur vos mèches et évitent ainsi de vous les arracher. En revanche, en utilisant des plaques lissantes, ce fer à lisser endommage davantage votre chevelure que le Dyson Airwrap qui utilise de l’air.

Les différents modes d’utilisation Le Dyson Airwrap, tout comme le Dyson Corrale, peut être utilisé pour lisser et boucler vos cheveux. Seule différence, l’un est équipé d’embouts qui lui permettent de se transformer en fer à boucler, tandis que l’autre vous obligera à savoir comment boucler vos cheveux avec un lisseur pour y parvenir. Soulignons également que l’Airwap peut se transformer en sèche-cheveux et permet de réaliser des Brushings. Il est ainsi bien plus complet.

Verditct : Faut-il Acheter le Dyson Airwrap ou le Dyson Corrale ?

Après un match serré, il est temps d’annoncer le vainqueur de ce duel et roulement de tambour, il s’agit du Dyson Airwap. Bien que celui-ci soit moins performant pour le lissage que le Dyson Corrale, il n’en reste pas moins le plus complet. Ses nombreux accessoires permettent de le transformer en 4 appareils distincts, le tout pour le même prix que le Corrale ! En somme, bien que le Dyson Corrale soit un bon produit, son prix reste trop élevé pour un simple lisseur.

