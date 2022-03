D’un côté l’un des meilleurs sèche-cheveux du moment le Dyson Supersonic, de l’autre le styler incontournable le Dyson Airwrap. Dans les deux cas, des outils de coiffure ingénieux qui ont un peu (même beaucoup) chamboulé le monde de la beauté ! Problème, comment faire son choix entre ces deux appareils qui ont certaines similarités ? Affiché à un prix largement supérieur au sèche-cheveux Supersonic, le styler Airwrap vaut-il vraiment le coup ? On vous aide à mieux vous repérer grâce à ce versus pour choisir le meilleur modèle fait pour vous !

Fiche technique du Dyson Airwrap et du Dyson Supersonic

Airwrap puissance : 1300 w

1300 w accessoire(s) : rouleaux Airwrap de 30 mm, rouleaux Airwrap de 40 mm, embout brosse ronde, embout brosse de lissage dure, embout brosse de lissage douce et embout de pré-séchage

rouleaux Airwrap de 30 mm, rouleaux Airwrap de 40 mm, embout brosse ronde, embout brosse de lissage dure, embout brosse de lissage douce et embout de pré-séchage poids : 630 g

630 g réglage de la vitesse : 3 réglages

3 réglages réglage de la chaleur : 4 réglages Supersonic puissance : 1600 w

1600 w accessoire(s) : embout de finition lisse, diffuseur, embout de séchage doux, concentrateur pour brushing et embout peigne à dents larges

embout de finition lisse, diffuseur, embout de séchage doux, concentrateur pour brushing et embout peigne à dents larges poids : 659 g

659 g réglage de la vitesse : 3 réglages

3 réglages réglage de la chaleur : 4 réglages

Utilisation du Dyson Airwrap et du Dyson Supersonic

Dyson Airwrap

Pour se servir du styler Airwrap, il faut forcément lui joindre un des embouts disponibles. Et pas de panique, cela se passe facilement. Il suffit de placer un des embouts sur la base du produit puis de le tourner jusqu’à entendre un « clic », signe que tout est en place !

L’atout du Dyson Airwrap se trouve dans l’intrigant effet Coanda. Une technique qui utilise l’air pour mettre en place votre chevelure comme vous le souhaitez et cela à l’aide des rouleaux disponibles avec l’appareil. À savoir que le styler Airwrap donne le meilleur rendu lorsqu’il est utilisé sur cheveux humides.

Dyson Supersonic

Le Dyson Supersonic s’utilise globalement comme un sèche-cheveux classique, à la différence de sa structure originale avec son moteur dans le manche et de ses embouts aimantés. Contrairement au Airwrap, il peut s’utiliser directement sans ajouter d’accessoires. Par exemple si vous souhaitez seulement un séchage rapide sans mise en forme particulière. Les accessoires entrent en jeu pour obtenir un rendu un peu plus élaboré comme chez le coiffeur ! Ils sont d’ailleurs aimantés et se fixent en un clin d’oeil au corps de l’appareil.

Performances du Dyson Airwrap et du Dyson Supersonic

Puissance

Les deux outils de coiffure sont pourvus de moteurs numériques similaires de grande qualité. Pour le styler, cela veut dire une puissance suffisante pour créer l’effet Coanda. Et pour le sèche-cheveux, cela signifie un séchage ultra efficace et rapide grâce à un flux d’air puissant. Cela est dû à son moteur mais aussi à la technologie Air Multiplier qui y est associée. Si le Supersonic contient moins de 2000 w contrairement à un grand nombre de sèche-cheveux professionnels, son moteur digital compense largement cette perte.

Protection de la fibre

C’est un atout que Dyson aime faire valoir à propos de ses appareils de coiffure : la santé de votre fibre capillaire. Les deux modèles sont donc dotés de systèmes à ce niveau-là pour éviter toute surchauffe. Avec l’effet Coanda du Airwrap, Dyson a trouvé la bonne solution pour coiffer efficacement sans chaleur extrême. Et c’est en bonne partie dû au phénomène aérodynamique qui fait appel à l’air pour mettre en place les cheveux. Plus d’air donc pour moins de chaleur !

Pour ce qui est du Supersonic, ça se passe avec son embout de séchage doux. Celui-ci permet d’appliquer une chaleur moindre sur les cheveux abîmés. Pour les cheveux fins et fragiles, c’est l’idéal ! Et les deux modèles sont dotés de capteurs qui contrôlent la température régulièrement pour moins de dommages à l’arrivée.

Facilité d’utilisation

Le Dyson Supersonic reste plus simple à manier que le Dyson Airwrap. Rien que l’attache des embouts est optimisée grâce à une fixation magnétique. Et si son poids est légèrement supérieur au Airwrap, le moteur placé dans la poignée permet d’apporter un meilleur équilibre pour une bonne prise en main de l’appareil ! Du côté du Airwrap, c’est l’effet Coanda qui peut poser problème. Pour le maîtriser complètement, le mieux reste de s’entraîner un peu pour prendre le coup de main !

Fonctionnalités du Dyson Airwrap et du Dyson Supersonic

Dyson Airwrap

Si vous aimez changer de tête au quotidien, le styler Airwrap a de quoi vous satisfaire ! Ses 6 embouts disponibles offrent une vraie polyvalence. Que ce soit pour obtenir des cheveux bouclés, ondulés avec les rouleaux ou encore lisses avec les brosses de lissage. Sans oublier le fameux brushing avec du volume grâce à l’embout brosse ronde ! Et en plus de coiffer, l’appareil peut aussi sécher les cheveux grâce à son embout de pré-séchage.

Dyson Supersonic

Du côté du Supersonic, les possibilités sont davantage réduites. S’il permet de varier son séchage et de s’adapter à différents types de cheveux, il reste moins versatile que le styler. Il peut tout de même offrir un brushing digne d’un salon de coiffure ou donner un joli rendu lisse avec son nouvel embout qui camoufle les mèches rebelles ! Et avantage non-négligeable, les cheveux sont doux et soyeux et non pas rêches à la sortie du séchage. En outre, son bouton d’air froid est la petite touche utile pour fixer votre coiffure une fois vos cheveux secs.

Ressemblances entre le Dyson Airwrap et le Dyson Supersonic

protection du cheveu avec un contrôle intelligent de la chaleur

fonction de sèche-cheveux (pour le Dyson Airwrap dans une moindre mesure)

moteurs de pointe hyper puissants

plusieurs choix d’embouts

chaleur et vitesse variable pour s’adapter à différentes natures de cheveux

ions négatifs pour éviter l’apparition d’électricité statique et de frisottis

Différences entre le Dyson Airwrap et le Dyson Supersonic

séchage plus puissant avec le Supersonic, convient pour les cheveux mouillés

plus grande possibilité de coiffures avec le modèle Airwrap

coffret de rangement compris dans l’achat du Airwrap, pas dans celui du Supersonic

Verdict : Faut-il Acheter le Dyson Airwrap ou le Dyson Supersonic ?

Le Dyson Airwrap a l’avantage d’offrir une polyvalence sans égale ! C’est pour lui donc que penche notre balance. Cependant, les deux appareils répondent à des attentes différentes. Le styler Airwrap vous permet de mettre en forme vos cheveux selon vos envies quand le Supersonic s’attaque lui surtout à rendre vos cheveux secs. Tout dépend donc de ce que vous recherchez dans un appareil et de l’utilisation que vous comptez en faire. À un prix très élevé, choisissez le Dyson Airwrap si vous comptez alterner entre les différents embouts.

Le Dyson Airwrap sèche-t-il les cheveux ? Oui, mais sa puissance est loin d’être la même que celle du Supersonic et de tout autre sèche-cheveux. Il s’utilise davantage sur cheveux humides afin de les rendre totalement secs pour ensuite passer au coiffage à l’aide des différents embouts. Si vous souhaitez une fonction de séchage avant tout, mieux vaut alors vous tourner vers le Supersonic qui est un vrai sèche-cheveux de qualité ! Comment fonctionne l’effet Coanda du Dyson Airwrap ? L’effet Coanda, qu’est-ce que c’est ? Il s’agit d’un système qui se sert de l’air pour attirer les cheveux autour du styler afin de créer des boucles ou des ondulations en un instant. Et le résultat est bluffant ! Pour se coiffer avec cet effet, utilisez l’un des rouleaux en plaçant les flèches vers l’extérieur. Ensuite placez les pointes d’une mèche de cheveux à même le rouleau puis remontez en direction de vos racines. Pour une tenue longue durée, fixez vos boucles avec le bouton d’air froid ! Sur quels types de cheveux fonctionnent le Dyson Airwrap et le Dyson Supersonic ? Le Dyson Airwrap peut convenir à différents types de cheveux, des cheveux fins aux cheveux plus épais et crépus. Néanmoins, il sera plus efficace sur les cheveux faciles à coiffer de base. Pour le Dyson Supersonic, toutes les natures de cheveux y trouveront leur compte avec des accessoires variés pour plaire à toutes. Le Dyson Airwrap et le Dyson Supersonic abîment-ils les cheveux ? Pour garder vos cheveux éclatants, les deux appareils se présentent comme deux bonnes options car ils ne font pas appel à une chaleur extrême. Tous deux contiennent en plus des capteurs intelligents qui contrôlent la chaleur utilisée pour éviter d’endommager la fibre capillaire.