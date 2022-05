Après 3 années de bons et loyaux services, il est temps pour la première version du Dyson Airwrap sortie en 2018 et non en 2019 contrairement à ce que beaucoup pensent, d’être rangé aux oubliettes. La marque a depuis mars dernier, décidé d’arrêter sa commercialisation pour laisser place à un nouveau modèle.

Si l’information vous a échappé, rassurez-vous, vous n’êtes pas seuls. Bien que le Dyson Airwrap ait connu un succès conséquent lors de son lancement, la marque anglaise n’a pas semblé judicieux de communiquer sur la sortie de sa seconde version. Décision marketing ou simple absence de nouveauté, on vous dévoile tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau produit pas si révolutionnaire.

Les embouts : la principale différence entre l’ancien et le nouveau modèle

La première chose que l’on constate lorsque l’on ouvre la boite de ce nouveau produit très similaire à l’ancien est la différence de couleur certes, mais surtout l’absence de rouleaux. Dans sa première version, le styler comptait deux paires de rouleaux de tailles différentes, qu’il fallait intervertir en fonction du sens de la boucle. Pour pallier cette manipulation pour le moins agaçante, Dyson a pourvu ses nouveaux accessoires d’une molette de réglage. Celle-ci vous permet de choisir le sens de vos boucles et d’éviter les prises de tête.

Les brosses lissantes ont elles aussi subi quelques modifications, certes plus légères, mais tout aussi appréciables. Les picots plus amovibles que sur la précédente version, vous permettent de mieux saisir vos cheveux sans pour autant les tirer. Nous ne nous attarderons pas trop sur l’aspect technique par manque de connaissance, mais nous pouvons vous dire que le système de ventilation de l’ensemble des embouts a été modifié afin d’utiliser au mieux la technologie Coanda.

A gauche l’ancienne brosse de lissage 2019, à droite le nouvelle de 2022

Dyson Airwrap 2022 : les nouveautés

Côté nouveauté, on constate l’apparition d’un nouvel embout deux en un pour le moins intriguant. En effet la tête séchante présente sur l’ancien modèle et qui s’apparentait fortement à celle du Dyson Supersonic, s’est vue remplacée par un tout autre design. Composé d’une barre d’air amovible, ce nouvel embout vous permet de choisir entre deux fonctionnalités : sécher ou lisser. Plus petit que son prédécesseur, il est selon nous également moins puissant mais offre un meilleur confort lors de l’utilisation.

Comme nous le disions, cet embout de séchage est maintenant équipé d’une fonction lissante. En réalité celle-ci devra être utilisée en complément d’une brosse de lissage pour démontrer son réel effet. On note cependant la volonté de Dyson de pallier l’un des problèmes du Dyson Airwrap 2018 à savoir un lissage peu convaincant. Bien qu’il figure parmi les meilleures brosses lissante, sa précédente version coiffait davantage qu’elle ne lissait. Après utilisation, on constate que cette fonctionnalité permet de réduire les frisottis et fixer votre coiffure. En revanche, on émet quelques doutes sur son efficacité sur cheveux frisés.

Pour ceux qui hésitent entre ce styler et un lisseur professionnel, on vous conseille d’aller lire notre test du Dyson Corrale.

Compatibilité des accessoires entre les deux modèles

Bonne nouvelle pour les détenteurs de l’ancien modèle du Dyson Airwrap, vous n’aurez pas besoin d’acheter cette seconde version pour profiter de ses nouvelles fonctionnalités. En effet, les nouveaux embouts seront bientôt disponibles à la vente au détail sur le site Dyson dans la partie «Accessoires». Si l’on se réfère au prix des anciens embouts, alors ceux-ci devraient être à 35 €.