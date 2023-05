Dyson Airstrait : un lisseur intelligent qui pourrait coiffer la concurrence au poteau

Dyson a dévoilé son dernier lisseur de cheveux : le Dyson Airstrait. Flux d’air, moteur Hyperdynium et contrôle de la chaleur : on vous en dit plus sur ce fer à lisser 2.0.

Le fer à lisser est l’un des accessoires indispensables pour toutes les personnes aux cheveux longs souhaitant retrouver la tenue capillaire souhaitée. Dyson – qui a su se faire une place de choix parmi les meilleurs lisseurs de cheveux – dévoile aujourd’hui son tout nouveau modèle nommé Airstrait. Qu’a-t-il de nouveau ? Quand sortira-t-il ?

Un lisseur idéal pour le soin de vos cheveux

Avec ce nouveau lisseur, Dyson met l’accent sur le soin apporté à vos cheveux. La chaleur est l’un des principaux ennemis de vos cheveux et les lisseurs classiques ont tendance à les chauffer et donc, à terme, de les abîmer. Conscient de cette problématique, l’Airstrait de Dyson est équipé de deux fonctionnalités limitant l’impact négatif d’un lisseur sur vos cheveux.

Un contrôle de la chaleur intelligent et précis

Comme d’autres modèles de lisseur Dyson, l’Airstrait est équipé d’un système de contrôle intelligent de la chaleur. Concrètement, des capteurs – appelés « Thermistances » – mesurent la température du flux d’air 30 fois par seconde. Grâce à ses données, un microprocesseur régule la chaleur du fer à lisser afin qu’il ne surchauffe pas vos cheveux et de protéger leur brillance naturelle.

En outre, l’Airstrait possède différent mode de coiffage :

Wet : un mode préréglé, qui vous offre 3 niveaux de chaleur (80°C, 110°C et 140°C),

: un mode préréglé, qui vous offre 3 niveaux de chaleur (80°C, 110°C et 140°C), Dry : un mode préréglé, qui vous offre 2 niveaux de chaleur (120°C, 140°C),

: un mode préréglé, qui vous offre 2 niveaux de chaleur (120°C, 140°C), Cool : un mode libre où vous pourrez choisir la température qui vous convient. (Il y a également un mode « boost »)

Pour le contrôle du flux d’air, l’Airstrait possède deux réglages de vitesse, bas débit et haut débit, ainsi que les modes « cold shot » et « root drying ».

Un nouveau moteur petit, puissant et délicat

Le lisseur Airstrait de Dyson se compose de deux ouvertures de 1,5 mm dans lesquelles des flux d’air sont envoyés. Ces flux d’air descendants à grande vitesse (projetés à un angle de 45°) convergent pour n’en former qu’un seul et ainsi lisser vos cheveux – grâce à la force de l’air propulsé. Ce mécanisme permet également d’aligner les mèches et d’offrir une finition brillante et lisse.

Au cœur de ce lisseur pour cheveux : le moteur Hyperdymium spécialement conçu pour les lisseurs Dyson. Ce moteur est équipé de 13 lames qui tournent jusqu’à 106 000 tours par minutes – lui permettent d’expulser plus de 11,9 litres. Ce petit moteur (27mm) offre donc une puissance suffisante pour sécher et lisser vos cheveux.

Quand sortira l’Airstrait de Dyson ?

Pour le moment, aucune date ou prix n’ont été révélés pour l’Europe. Seuls les États-Unis, le Canada et le Mexique ont vu le lisseur Dyson arriver le 11 mai 2023. On ne manquera pas de vous tenir au courant lorsque nous aurons plus d’informations concernant une commercialisation dans l’Hexagone.