Après avoir testé le climatiseur Blizzard de chez Duux, c’est maintenant au tour de leur ventilateur Whisper de passer sous notre œil d’expert. Décrit comme étant très silencieux et capable de fournir une fraicheur uniforme, le Duux Whisper tient-il toutes ses promesses ?

Les beaux jours arrivent et avec eux la canicule. Bien qu’un climatiseur soit le moyen le plus efficace de se rafraichir, leur prix excessif peut en décourager plus d’un. L’alternative la plus abordable reste alors d’opter pour un ventilateur. Souvent assourdissants et peu efficaces, nous mettons un point d’honneur à trouver LE ventilateur qui saura vous rafraichir sans vous assourdir.

C’est principalement la nuit que leur volume sonore peut s’avérer particulièrement problématique. Heureusement, certaines marques ont tenté de remédier à cet inconfort en créant des ventilateurs silencieux. C’est le cas du ventilateur Duux Whisper qui promet d’être aussi silencieux qu’un chuchotement. Mais qu’en est-il vraiment ?

On aime… Son volume sonore

Sa ventilation agréable

Ses nombreuses vitesses

Son mode multidirectionnel On aime moins… L’aspect bas de gamme de la version grise

Le bouton central en plastique

Le support pour la télécommande peu fiable

Le bouton pour régler la hauteur qui a tendance à se bloquer

Fiche technique du Duux Whisper

Poids : 4,3 kg

: 4,3 kg Dimensions : ‎34 x 34 x 95 cm

: ‎34 x 34 x 95 cm Consommation électrique : 26W

: 26W Nombre de vitesse : 26

26 Oscillation horizontale : 0-90°

: 0-90° Oscillation verticale : 0-100 Volume sonore annoncé : 13-50 dB

: 13-50 dB Ecran LCD : oui

: oui Hauteur réglable : 13-95 cm

: 13-95 cm Flux d’air : 710 m 3 /hr

: 710 /hr Classe énergie : A+++

: A+++ Prix : 129,99€

Unboxing du Duux Whisper

À notre grande surprise lors de l’unboxing, nous constatons que la boite contient assez peu d’éléments. Pour notre plus grand bonheur, l’essentiel semble déjà monté et l’assemblage du ventilateur Whisper nous apparait donc simple. Les éléments principaux se distinguent de suite. On trouve la barre pour régler la hauteur de notre ventilateur déjà assemblée au moteur. Les pâles et les grilles sont elles aussi regroupées. Néanmoins, on constate du carton à l’intérieur de celles-ci qui nous indique que nous devrons les démonter plus tard. Et pour terminer, est présent le socle circulaire dans lequel s’emboite la base du ventilateur. D’autres éléments secondaires s’ajoutent à ceux-là :

3 écrous de différentes tailles qui nous permettent de visser l’appareil

qui nous permettent de visser l’appareil Un adaptateur secteur pour mettre Whisper en marche

pour mettre Whisper en marche Une petite vis et une clé Allen pour fixer la grille

Unboxing du model gris Duux Whisper

Le design du Duux Whisper

Très différent du Dyson Purifier Hot+Cool, le Whisper de chez Duux ressemble davantage à un ventilateur conventionnel. Son aspect sobre et épuré est néanmoins contrasté par le choix des matériaux. Le plastique brillant utilisé sur l’ensemble de l’appareil donne un aspect particulièrement bas de gamme au modèle gris. Nous vous recommandons d’opter pour le Whisper blanc qui se fond bien mieux dans un intérieur. Les reflets du plastique étant bien moins perceptible que sur la version grise. Néanmoins, le mélange du blanc et du noir entre la barre de soutient et le ventilateur peut déplaire à certains. Le bouton central et son écran LCD noir se fondent quant à eux parfaitement au reste de l’appareil.

À l’arrière du ventilateur Whisper, on remarque la présence d’une large poignée qui permet de transporter l’appareil aisément. De la même couleur que la structure, et placée derrière la grille, elle passe inaperçue de face. Avec un poids de seulement 4,3 kg, le ventilateur Whisper est l’un des plus légers du marché. Un peu plus bas sur la structure, on remarque un bouton qui permet de régler la hauteur du ventilateur. Petit bémol, le support de la télécommande placé à l’arrière du ventilateur semble peu stable et fragile. Ces petits détails confirment notre ressenti sur la construction bas de gamme du produit.

Mise en route du Duux Whisper

Pour mettre en route le ventilateur, rien de plus simple. Il suffit de brancher l’adaptateur pour que l’écran LCD s’allume et affiche un double zéro. Une légère pression sur le bouton central permet de le mettre en marche et d’accéder aux différents modes du Whisper. Vous pouvez également opter pour la télécommande et appuyer sur le bouton Power. Pour naviguer entre les différents modes, il suffit de tourner la molette qui se situe autour du bouton central. Une fois le mode désiré sélectionné, appuyez sur le bouton pour l’activer. La puissance de ventilation se règle également avec la molette.

La première utilisation de la molette nous donne un vrai sentiment d’imprécision. Il vous faudra tourner cette dernière de plusieurs crans avant d’arriver sur le mode suivant, alors qu’un seul devrait suffire. De plus, il arrive que celle-ci active certains modes involontairement. Ce qui peut vous conduire à des situations surprenantes, comme celle de recevoir une rafale puissance 26 en pleine figure. Oui, ça sent le vécu. Partant de ce constat, on vous conseille d’utiliser la télécommande pour effectuer les différents réglages. Bon à savoir : il est nécessaire de pointer le bouton central avec cette dernière pour qu’elle fonctionne.

Les fonctionnalités du Duux Whisper

Passons au vif du sujet, les fonctionnalités. Le ventilateur Whisper est composé de pas moins de 6 fonctionnalités. La première est « Vitesse de ventilation ». Elle s’affiche sur la gauche du bouton central et sert, comme son nom l’indique, à moduler la vitesse du ventilateur. Sur la télécommande, cette fonctionnalité se nomme « Fan » et vous pouvez moduler la vitesse grâce aux flèches.

Si l’on continue de la gauche vers la droite, on trouve le mode « Vent naturel ». Très agréable, il permet, une fois sélectionné, de délivrer de l’air de manière irrégulière. Le ventilateur alterne entre différentes puissances afin de reproduire une brise extérieure. On apprécie !

Enfin, le dernier mode que l’on retrouve du côté gauche est le « Mode nuit » qui, une fois activé, permet à l’écran LCD de s’éteindre dans les 10 secondes qui suivent. Dans les faits, cette fonctionnalité est censée vous permettre de mieux dormir, mais en réalité l’écran LCD se met déjà en veille rapidement en diminuant sa luminosité. Ce mode n’apporte donc pas grand-chose.

Les premières fonctionnalités que l’on retrouve dans la partie droite de l’écran LCD sont les oscillations verticales et horizontales. Vous avez la possibilité d’activer l’oscillation verticale indépendamment de l’horizontale et vice-versa. Il est également possible d’activer ces deux modes simultanément.

Enfin, la dernière fonctionnalité disponible sur Whisper est « Le minuteur ». Celui-ci n’est gradé que d’heure en heure mais vous offre la possibilité de le programmer jusqu’à 12h.

Il est également possible de régler la hauteur de votre ventilateur, en appuyant sur le bouton situer à l’arrière. Nous tenions néanmoins à préciser que sur nos modèles le bouton était défectueux et empêchait la barre de monter jusqu’à son maximum.

Un ventilateur vraiment silencieux ?

Nous sommes forcés de l’admettre, ce ventilateur est réellement silencieux. Une fois sa puissance réglée sur le plus bas niveau, sa sonorité n’excède pas les 14 dB. Afin de tester son volume par forte chaleur, nous l’avons fait monter au niveau 13, soit la moitié de sa puissance maximale.

Là encore, le verdict est sans appel, seulement 30 dB. Enfin, en cas de canicule, sa puissance maximale peut s’avérer très utile, et si la chaleur a tendance à vous donner mal au crâne ce ne sera pas le cas de ce ventilateur, qui affiche un beau score de 50 dB.

Les performances du Duux Whisper

Certes, ce ventilateur est silencieux, mais est-ce qu’il est suffisamment performant pour remplir sa première fonction à savoir nous rafraichir ? C’est ce que nous allons voir.

Un débit d’air en dessous de la moyenne

Il s’agit surement du souci majeur de cet appareil, son faible débit d’air. Un ventilateur de table possède un débit d’air qui oscille entre 20 m3/min et 50 m3/min ce qui équivaut pour le plus faible à 1200 m 3/h, or, le Whisper ne produit que 710 m3/h ce qui est bien en dessous de la moyenne. Après l’avoir mis à l’essai pendant plusieurs heures, nous en sommes finalement venus au constat que le ventilateur Duux Whisper parvenait à rafraichir convenablement les petits espaces comme une chambre ou un bureau.

De l’air réparti uniformément ?

Son faible débit entraine un second problème. Le ventilateur ne peut rafraichir l’entièreté d’une pièce. Pour ventiler une pièce de 20 m², il faut un ventilateur disposant d’un débit de 100 m3/min soit 6000/h. Les faibles performances du Whisper ne lui permettent pas de répondre à cette promesse. De plus, même si son oscillation semble ingénieusement pensée, sa faible rotation horizontale ne dépasse pas les 90°. Pour que le ventilateur balaye l’entièreté d’une pièce, on vous conseille de le placer dans un coin.

Whisper fan VS Whisper Flex Smart

C’est l’heure du du-du-du-du-duel ! Afin de vous fournir un test complet, nous avons décidé d’opposer la version classique du Whisper fan à sa version connectée, le Whisper Flex Smart. Plus cher de 70 €, mais connecté, voyons tout de suite si ce modèle vaut véritablement le coup de casser sa tirelire.

Un design plus travaillé

Le premier point sur lequel nos deux ventilateurs s’opposent est l’esthétique. D’un côté, l’un est conçu dans un plastique brillant, tandis que l’autre à une finition mate. Le Whisper Flex Smart parait ainsi de meilleure qualité que son petit frère. Dépourvu de support pour la télécommande, son design est plus élégant et épuré. En revanche, le bouton central reste le même. On accorde tout de même un point au Whisper Flex Smart.

Un ventilateur vraiment smart ?

Après avoir téléchargé l’application et configuré notre appareil sans trop de difficulté, nous parvenons aux différentes fonctionnalités. Mais si vous espériez avoir accès à de nouveaux modes, sachez que ce n’est pas le cas : l’application n’offre rien de plus que les commandes de bases.

Le second atout du Whisper Flex Smart est son aspect portatif. En effet, capable de fonctionner sur batterie, ce ventilateur peut être placé où vous le souhaitez et notamment en extérieur. Sachez néanmoins que vous ne pourrez pas l’utiliser à pleine puissance, celui-ci étant bridé à 15 en mode batterie.

Son autonomie peut aller jusqu’à 18 heures s’il est utilisé à puissance faible. Petit bémol, aucun accès aux pourcentages de la batterie en version chiffre numérique n’est disponible. Il faudra se contenter des barres présentes sur le bouton central.

Bien que le ventilateur Duux Whisper Flex Smart se commande à distance grâce à l’application mobile, celle-ci n’apporte rien de plus que la télécommande fournie. C’est pourquoi nous conseillons à ceux qui désirent simplement un ventilateur pour se rafraichir de passer leur chemin et de préférer le Duux Whisper Fan. Néanmoins, la version connectée peut s’avérer préférable pour une utilisation en extérieur. Sachez cependant qu’il vous faudra débourser 199€ pour la version connectée, contre 129€ pour le ventilateur classique.