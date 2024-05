Cartouche d’imprimante : 7 astuces pour enfin profiter de leur longue durée de vie !

L’imprimante : cet employé à part entière de votre entreprise capable de manger jusqu’à 7% de votre budget total en cartouches d’encre… Est-ce qu’il n’y aurait pas moyen, à défaut de le sous-payer, de rationaliser son utilisation afin de réduire ses coûts en consommable ? La réponse est oui ! Nous avons rassemblé 7 techniques faciles à mettre en place pour optimiser votre consommation d’encre et ainsi augmenter de manière significative la durée de vie de vos cartouches ! Et si vous êtes un particulier, ne partez pas, cela vaut pour vous aussi !

Éviter l’impression couleur

Cette première astuce est connue, mais il convient tout de même de la mentionner ! Optez le plus souvent pour l’impression en noir afin de préserver vos cartouches le plus longtemps possible, les couleurs constituant leur partie la plus onéreuse.

Il vous suffira de régler votre appareil sur le mode “noir et blanc” par défaut dans vos “Préférences d’impression”, et de ne passer en couleurs qu’en cas d’absolue nécessité.

Vous pouvez pousser le vice à imprimer en plus petits caractères ou à réduire légèrement la densité de noir, au profit d’un gris juste assez sombre pour être lu facilement. Et dans certains cas, vous pouvez même recharger votre machine uniquement avec de l’encre noire. Vous trouverez facilement ce type de cartouche pour imprimante HP sur France Toner !

Opter pour le bon mode d’impression

Beaucoup de modèles de marques assez répandues, comme les imprimantes HP, intègrent un mode d’impression “brouillon”, “rapide” ou “économique”, destiné à réduire votre consommation d’encre en limitant le DPI (point par pouce) tout en produisant des tirages tout à fait lisibles.

Normalement, vous devriez pouvoir accéder à cette option depuis le menu “Imprimer”. Sélectionnez l’onglet “propriétés”, “configuration manuelle” ou “avancé” (variable en fonction de la marque), et choisissez l’option “brouillon”, “économique” ou “rapide”. Vous pouvez enregistrer ce mode en tant que paramètre par défaut, et le modifier occasionnellement si vous souhaitez un tirage de meilleure qualité de temps en temps.

Télécharger et utiliser la police de caractère Ecofont

Comme son nom le laisse suggérer, cette police Ecofont de caractères gratuite a été spécialement conçue pour vous faire économiser jusqu’à 20% d’encre ! L’idée, simple, mais géniale, est simplement de “perforer” les lettres par un ensemble de trous minuscules. Ces espaces vides mais imperceptibles à l’œil nu réduisent fort logiquement la quantité d’encre utilisée sans amoindrir votre confort de lecture.

Ne pas laisser l’encre sécher dans la machine

Si, pour une raison ou une autre, votre imprimante est laissée un peu trop longtemps au repos, l’encre déposée sur les buses d’impression finira par sécher. Et comme pour un stylo plume, qui dit “séchage”, dit souvent “bouchage”, ce qui va obliger la machine à augmenter la pression pour libérer l’encre de son embout. Autrement dit, il est préférable d’utiliser régulièrement votre imprimante, à raison de deux impressions par semaine au minimum.

Dans tous les cas, il est recommandé de ne pas laisser votre machine en veille trop longtemps, et de l’éteindre si vous savez n’en avoir pas besoin pendant plusieurs heures. En effet, lors de la mise hors tension, la plupart des imprimantes vont automatiquement positionner la cartouche de manière à limiter le séchage de leur contenu. Néanmoins, veillez à ne pas l’éteindre et la redémarrer trop souvent non plus, afin de la ménager autant que possible.

Et si jamais vous deviez déboucher la buse, vous pourrez l’essuyer au moyen d’une simple serviette en papier humide, puis passer dessus une lingette sèche avant de la replacer dans son support.

Privilégier les cartouches d’encre XL

Pour un meilleur rapport impression/prix par page, vous pouvez acheter des lots de cartouches d’encre XL, si toutefois votre budget vous le permet. C’est une méthode d’autant plus recommandée si vous faites un usage particulièrement intensif de votre machine. De cette façon, vous pouvez économiser près d’un tiers du coût par page, ce qui n’est pas rien ! Néanmoins, vérifiez toujours la compatibilité des cartouches avec votre modèle d’imprimante…

Apprendre à bien conserver ses cartouches

Si vous avez pris un certain nombre de cartouches afin de limiter la fréquence d’achat et de peut-être bénéficier d’une réduction, vous allez avoir besoin de conserver votre encre encore inutilisée. Pour cela, il est fortement conseillé de :

les garder scellées dans leur emballage d’origine, conçu pour servir de protection contre tout ce qui pourrait atténuer la qualité de l’encre. Ne retirez aucun film de protection avant d’installer la cartouche dans votre imprimante ;

les stocker dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière, afin de ne pas risquer de modifier la viscosité de l’encre, voire de provoquer un assèchement de la buse ;

les ranger dans un placard ou un tiroir, plutôt que sur une étagère, afin de les éloigner des poussières et autres particules en suspension dans l’air. Sinon, laissez-les dans un carton ou un sac plastique ;

les placer à la verticale, à l’instar de leur position à l’intérieur de l’imprimante, afin d’éviter un tassement inégal de l’encre et tout risque de fuite ;

consulter le manuel d’utilisation de vos cartouches d’encre pour glaner d’éventuelles recommandations spécifiques à votre équipement.

Secouer la cartouche pour mieux y répartir le toner

Si jamais vous remarquez un problème de stries ou de répartition inégale de l’encre sur vos tirages, il se peut que le toner sous forme de poudre contenu dans la cartouche se soit agglutiné à l’intérieur. Secouez la cartouche sans oublier de la boucher avec une serviette en papier, afin que la poudre se répande uniformément dans le liquide.

Voilà, vous n’avez plus qu’à diffuser cet article à vos collaborateurs de bureau et à l’intendance (pas besoin de l’imprimer, un lien sur le mail de la boîte devrait suffire) !