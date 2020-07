La célèbre marque Ducati embrasse définitivement les mobilités douces avec le lancement de plusieurs véhicules urbains : vélo et trottinette électriques sont à découvrir avec la gamme e-Mobility.

La voiture et même les transports en commun attirent de moins en moins les jeunes urbains. Soucieux d’écologie et d’économies, ils misent sur des vélos électriques ou trottinettes électriques capables de les transporter. Une tendance sur laquelle Ducati compte bien surfer.

Ducati s’appuie sur ses forces

Si le constructeur italien basé en Emilie-Romagne a fait ses preuves dans le domaine de la moto, c’est bien un virage stratégique qui est en train de s’effectuer, comme pour de multiples autres entreprises. Ainsi, avec la gamme Urban e-Mobility, l’entreprise vise un public plus urbain, mais tout en surfant sur sa spécialité : le deux roues et surtout avec un grand soin apporté tout autant à la qualité qu’au design.

e-Mobility : 4 trottinettes et 3 vélos électriques

Pour répondre aux nouveaux défis urbains, Ducati a donc noué un partenariat avec MT Distribution, une autre entreprise italienne. Le résultat ? Une gamme qui compte pas moins de quatre trottinettes électriques et trois vélos électriques pliants. Le Ducati Design Center a aussi été mis à contribution afin de conserver l’essence de la marque tout en proposant un style innovant et original, précise l’entreprise.

e-Mobility : une collection éclectique pour Ducati

Quatre trottinettes électriques différentes seront donc disponibles dans la gamme e-Mobility dès les prochains jours, sous les marques Ducati et Ducati Scrambler. Voici leurs références : Ducati Urban e-Mobility PRO I Plus, PRO II, DUCATI Corse Air, Cross-E, City Cross-E. L’objectif de ces différents modèles est de pouvoir faire face à tous les terrains, y compris des chaussées dégradées ou des chemins. Ducati annonce un « style à la fois épuré, sophistiqué et décontracté ». Les moteurs proposés iront de 250 à 500 W, avec une autonomie pouvant atteindre jusqu’à 35 kilomètres pour le modèle le plus performant. Plusieurs modes de conduite seront disponibles et activables à travers un écran LCD de 3,5 pouces.

Les vélos électriques pour plus tard

Du côté des vélos électriques de la gamme e-Mobility en revanche, il faudra prendre son mal en patience et attendre le mois de décembre prochain. Trois modèles seront alors disponibles dans la gamme Ducati Urban e-Mobility : Urban-E, SCR-E, SCR-E Sport. Si chacun d’entre eux aura bien entendu ses spécificités, Ducati annonce des moteurs de 250W avec feux intégrés, une batterie se trouvant dans le cadre et la possibilité d’activer les lumières par capteurs de luminosité. Les vélos sont bien entendu pliables.