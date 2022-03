Ducati Futa : la firme italienne présente son premier modèle de vélo électrique E-Road

La célèbre firme italienne Ducati a dévoilé son tout premier modèle de vélo de course à assistance électrique. Loin d’être novice sur ce marché en plein expansion, le Futa initie la gamme E-Road de la marque et envoie du lourd.

Cela fait déjà plusieurs années que Ducati propose des vélos à assistance électrique. Après s’être concentrée sur un marché essentiellement off-road avec ses VTT et ses vélos urbains, la marque propose le Ducati Futa, son tout premier vélo électrique de route. En partenariat avec Thok E-Bike, ce modèle pensé pour les aguerris, est une combinaison parfaite qui promet confort et performance.

Une technologie de pointe pour un vélo performant

Le vélo porte le nom d’un col des Apennins italiens reliant Bologne à Florence. Et le moins que l’on puisse dire c’est que Ducati a mis le paquet pour ce vélo électrique haut de gamme, à commencer par les matériaux utilisés. Afin d’avoir des composants techniquement supérieurs permettant une performance ultime, l’entreprise italienne a fait appel au savoir-faire de Full Speed Ahead (FSA), un fabricant d’accessoires en carbone pour des vélos de route, VTT, BMW et pour le triathlon.

Le Ducati Futa possède un cadre monocoque en fibre de carbone solide et flexible qui permet au vélo de gagner en aérodynamisme et d’aller plus vite. Le guidon Trimax Carbon Aero, robuste et maniable, est lui aussi en fibre de carbone. Son inclinaison de 10° permet d’adopter une position plus droite et donc, plus confortable sur le vélo.

Giorgio en pleine ascension sur les routes du Mont Futa

Les roues Vision AGX30 avec jantes en carbone sont équipées de pneus Pirelli Cinturato Velo TLR de 35 mm, qui garantissent confort, adhérence et résistance. Le poids total du vélo revient seulement à 12,4 kg (en taille M), une prouesse qui fait de lui le vélo de course le plus léger du marché.

Dans le moyeu arrière se loge une motorisation FSA System HM 1.0 s avec une puissance de 250W (la puissance maximale pour un vélo électrique selon la législation européenne) et 42Nm de couple. En plus d’avoir un moteur parmi les plus légers et compacts de sa catégorie (3,98 kg), celui-ci est équipé de cinq niveaux d’assistance sélectionnables via la commande Garmin située sur le guidon. Grâce à ce système, l’usager peut gérer le niveau d’assistance souhaité.

Le dérailleur électronique sans fil 2 x 12 vitesses « assure des changements de vitesse fluides, silencieux, rapides et précis » et les freins à disque hydrauliques issus de FSA – K-Force viennent compléter le tout.

Le vélo embarque une batterie FSA de 250 Wh intégrée dans le tube diagonal. Un prolongateur d’autonomie de 250 Wh est également disponible en option afin de doubler l’autonomie et atteindre près de 160 km.

Grâce l’aplication FSA consultez les statistiques

Enfin, l’application FSA, disponible pour les appareils iOS et Android, permet au cycliste de consulter rapidement et intuitivement les statistiques, l’état du système, l’autonomie restante et l’état de charge. Grâce à l’application, il est également possible de télécharger les éventuelles mises à jour du logiciel et de communiquer avec les centres de service FSA du monde entier.

Le Ducati Futa est en édition limitée

Le modèle Ducati Futa est disponible en deux versions : la standard à gauche et la version LTD à droite

Deux versions sont disponibles : la version standard du vélo de course coûte 7 690 euros. La marque de vélo électrique (en plus des voitures) propose aussi la version Futa LTD une édition limitée de 50 exemplaires numérotés. Sur cette dernière, les périphériques et les roues sont plus haut de gamme. Cette version plus onéreuse est vendue à 11 990 € . Pour ce prix là, le vélo est livré avec un GPS Garmin Edge Explorer et une batterie additionnelle de 250 Wh.