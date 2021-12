Ducati dévoile sa toute première moto électrique : la V21L

Trois mois après être devenu constructeur officiel du championnat du monde de motos électriques MotoE, Ducati a présenté sa nouvelle moto électrique : le modèle V21L.

C’est officiel, nous avons les premières images de la moto électrique qui va devenir le véhicule officiel de MotoE dès 2023. Le modèle V21L a pris le chemin des pistes du circuit Marco Simoncelli en Italie il y a quelques jours. Bien qu’elle reste en phase de test et ne sera donc opérationnelle qu’à partir de l’année prochaine, elle nous en a mis plein la vue. Voyons ce que nous a concocté le constructeur italien.

La Ducati V21L préférée à la Energica Evo pour 2023

Que penser de cette moto électrique ? Pour vous répondre franchement : c’est un modèle très prometteur. Même si nous ne savons pas encore exactement ses caractéristiques — ni même son nom, V21L n’étant que le nom de code du prototype –, les essais proposés par le pilote professionnel Michele Pirro ont permis de montrer toute la classe de la moto Ducati. Fluide sur le circuit, rapide et maniable, le pilote a même loué l’accélération et l’ergonomie « similaires à celles d’une moto de MotoGP ».

Les objectifs annoncés par la marque, qui a donc remplacé Energica comme fournisseur unique du championnat de moto électrique, sont de mettre l’accent sur les performances, le poids et la régularité. À terme, la marque est bien décidée à utiliser cette expérience pour mettre au point un véhicule électrique à usage routier à destination de « tous les passionnés ». De quoi ravir tous les bikers en recherche de sensations plus que de pots d’échappement.

Nous n’avons pas encore terminé ; en effet, nous savons que le chemin à parcourir est encore long, mais en attendant, nous avons posé une première « brique » importante. Roberto Canè, directeur de Ducati eMobility

C’est donc une très bonne nouvelle qui a été annoncée. Mais on reste quand même sur notre faim. Quid des caractéristiques, du poids, du couple, de l’accélération ? Les essais nous ont permis de voir que la moto était déjà bien avancée, mais nous n’avons à ce stade aucun détail technique. Le pilote lui-même explique attendre avec impatience la taille, le poids et l’autonomie de la moto. En effet, les défis à relever de l’électrique — pour pouvoir rivaliser avec les motos thermiques — tournent principalement autour de la batterie, en fonction de son poids et de l’autonomie qu’elle permet. Pour l’heure, nous avons grand espoir : rappelons que Ducati appartient au groupe Volkswagen qui connait bien ce monde.

En tout cas, on peut espérer que ce nouveau modèle soit plus performant que son prédécesseur en MotoE, la Energica Evo aux 147 chevaux et à la vitesse max de 257 km/h ! Imaginez mieux tient pour l’instant d’un optimisme presque maladif, mais le slogan qui a donné naissance à Ducati, « Donne de la puissance à ta bicyclette », n’est-il pas annonciateur de ce que la marque a toujours fait : de grandes choses !