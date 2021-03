Vous voulez utiliser un service de stockage de fichiers dans le cloud ? Alors il est probable que Dropbox fasse partie des services qui ont pu attirer votre attention. Voici ce que vous devez savoir sur ce service.

Lancé en 2007 par une entreprise californienne, Dropbox s’est imposé au fil des années comme une alternative incontournable pour le stockage de documents dans le cloud. Pratique et abordable même dans sa version pro, l’outil s’est enrichi de diverses fonctionnalités au fil des années et prend désormais en charge de très nombreux formats. Vous voulez tout savoir sur cet outil ? Suivez le guide.

Pourquoi DropBox est-il populaire ?

Si aujourd’hui Dropbox fait face à la concurrence de Google Drive ou Apple iCloud, il faut se souvenir qu’à la fin des années 2000, ces offres n’existaient pas encore. Cette solution répondait alors à un vrai besoin pour les usagers. Cela lui a permis de prendre une avance considérable. Aujourd’hui, il y aurait désormais plus de 500 millions d’utilisateurs pour ce service de stockage dans le cloud.

À l’heure actuelle, Dropbox propose aux utilisateurs un espace de stockage de 2 Go gratuit. Pour chaque personne que vous incitez à s’inscrire avec votre lien de parrainage, on vous offre 500 Mo supplémentaires. Si vous optez pour la version premium à 9,99 dollars, vous aurez alors droit à 2TB de stockage.

Comment utiliser ce service Cloud ?

Vous êtes convaincus par cette solution logicielle de stockage de fichiers ? Alors voici comment sauter le pas. Vous pouvez accéder à ce service via l’url du service ici. ou bien en téléchargeant une application. On en trouve pour iPhone et Android, mais aussi pour ordinateur : Windows, Mac, Linux… L’offre est particulièrement large ce qui est pratique. Une fois votre choix fait, il faut vous créer un compte en indiquant une adresse mail et un mot de passe. Vous pouvez aussi choisir de vous connecter avec votre compte Google.

Comment fonctionne Dropbox ? Astuces et fonctionnalités

Lors de votre premier lancement, une présentation des principales fonctionnalités de Dropbox sera réalisée. Vous pouvez ensuite choisir si vous voulez stocker vos fichiers en local (utilisateurs gratuits) ou en ligne (utilisateurs payants). Une fois votre sélection faite, un dossier synchronisé sera créé sur votre ordinateur. A partir de là, vous pouvez commencer à stocker des fichiers dans cet espace disponible dans le cloud.

Une connexion à partir de votre email

Quand vous voudrez vous connecter à votre compte DropBox, c’est votre adresse e-mail qui vous servira de login. Il vous suffira d’indiquer votre e-mail et le mot de passe choisi pour accéder à votre espace de stockage et ce, peu importe où vous vous trouvez. L’idéal pour pouvoir retrouver ses données depuis n’importe où sur la planète… à condition d‘avoir une connexion Internet !

Comment copier des fichiers sur votre espace Dropbox ?

Vous avez désormais votre compte sur le service Cloud. Pour y placer des fichiers, plusieurs solutions sont disponibles. Voici comment vous pouvez-faire.

Faites un clic-droit sur les fichiers qui vous intéressent et cliquez sur copier, ouvrez le dossier DropBox et réalisez un autre clic droit pour faire coller.

Sélectionnez les fichiers que vous souhaitez déplacer et appuyez sur Ctrl+C, ouvrez le fichier Dropbox et appuyez sur Ctrl+V.

Vous pouvez aussi ouvrir les deux dossiers et les faire tout simplement glisser de l’un à l’autre.

Comment organiser votre espace de stockage Cloud ?

Si vous prévoyez de stocker de nombreux fichiers et que vous souhaitez que cela soit bien organisé, l’idéal est de créer des sous-dossiers. En appuyant sur le bouton +, vous pouvez sélectionner l’option « créer un nouveau dossier ». Choisissez ensuite où vous souhaitez le placer dans votre espace de stockage.

Une utilisation similaire au disque dur de votre ordinateur

Ensuite, la logique est la même que sur le disque dur qui se trouve sur votre ordinateur. Il suffira de maintenir l’ensemble logique en évitant de copier toutes vos données à la racine. A la place, pensez à faire des rubriques par catégorie, par date ou par type de fichier selon l’organisation qui vous convient le mieux pour cet outil de stockage en ligne. Le site se prête parfaitement à une organisation similaire à celle de votre disque dur classique, c’est d’ailleurs là une de ses grandes forces. Quand certains autres outils jouent sur l’innovation, Dropbox se veut avant tout un outil pratique au possible.

Une solution de partage de fichiers entre utilisateurs

Une autre fonctionnalité particulièrement intéressante de Dropbox est le partage avec d’autres utilisateurs. En cliquant sur les trois petits points à côté d’un dossier, vous pouvez sélectionner partager. Plusieurs options sont alors à votre disposition. Vous pouvez indiquer les mails des personnes avec qui vous souhaitez partager ces fichiers. Elles recevront alors une notification. Vous pouvez aussi générer un lien permanent de partage. Il vous suffira de l’envoyer ensuite pour que les personnes puissent accéder à ces documents. Vous pouvez le copier dans un mail ou sur un service de messagerie instantanée. A noter que cela fonctionne aussi avec des fichiers individuels. Des fonctionnalités qui se révèlent très utiles pour un travail collaboratif.

Quelles autres fonctionnalités pour Dropbox ?

L’avantage de Dropbox, c’est qu’il s’agit d’un outil proposant de très nombreuses fonctionnalités. Vous pouvez aussi vous servir de fonctionnalités comme « scanner un document », si vous voulez garder une trace de vos fichiers ou encore « prendre une photo » si vous souhaitez que certains fichiers soient gardés sous cette forme.

Les avantages de Dropbox Business

Si le grand public connaît déjà les fonctionnalités essentielles de Dropbox, d’autres sont destinées à un public plus averti et notamment au secteur professionnel. Au-delà de la première offre qui est gratuite, on trouve ainsi tout d’abord Dropbox Pro. Pour le prix de 19,99 euros par mois, vous pourrez bénéficier de 3 To d’espace de stockage mais aussi de fonctionnalités supplémentaires dans le partage de fichiers. Ainsi, vous pourrez bénéficier d’un accès avec une certaine date limite de validité, ou nécessitant un mot de passe. Il est aussi possible de limiter l’accès à un document à la lecture seule.

Un autre mode est disponible, il s’agit de Dropbox Business. Là encore, trois forfaits différents sont proposés avec une gamme de services qui varie selon le prix.

Dropbox Business Standard proposé à 12 euros par mois et par utilisateur qui permet d’avoir 5 To de stockage et des outils de collaboration et gestion d’équipe facile à utiliser.

proposé à 12 euros par mois et par utilisateur qui permet d’avoir 5 To de stockage et des outils de collaboration et gestion d’équipe facile à utiliser. Dropbox Business Advanced est commercialisé à partir de 18 euros par mois et par utilisateur. Vous pouvez bénéficier de tout l’espace que vous souhaitez et disposez de puissantes fonctionnalités d’administration, d’audit, de sécurité et d’intégration.

est commercialisé à partir de 18 euros par mois et par utilisateur. Vous pouvez bénéficier de tout l’espace que vous souhaitez et disposez de puissantes fonctionnalités d’administration, d’audit, de sécurité et d’intégration. Dropbox Business Entreprise est l’offre la plus puissante. Les tarifs sont à négocier directement selon le nombre d’utilisateurs et les besoins.

C’est quoi Dropbox Paper ?

Enfin, plus méconnue, l’application Dropbox Paper s’apparente à une sorte de traitement de texte mais qui est collaboratif à la façon de Google Docs. Plusieurs utilisateurs peuvent travailler en simultané sur un fichier, y ajouter des commentaires ou mener des discussions. Cette fonctionnalité est proposée gratuitement à tous les utilisateurs de Dropbox. Il s’agit d’une alternative intéressante aux outils de Google ou Microsoft pour ceux utilisant déjà le stockage Cloud.