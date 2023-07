Ce drone qui tient dans la poche est parfait pour filmer vos vacances d’été

Le Hover X1 est un drone miniature haute performance qui tient dans la paume de la main ! On vous en dit plus sur cet accessoire idéal pour des vacances réussies.

Vous partez en vacances avec des amis et souhaitez réaliser un film de vacances ? Quoi de mieux qu’un drone pour changer des plans au sol et proposer quelques plans larges dans les gorges du Verdon (ou du terrain de volley du camping) ? Si ce type d’appareil est souvent contraignant et nécessite a minima un sac dédié, le Hover X1 est suffisamment petit pour tenir dans la main voir dans la poche.

Loin d’être sa seule qualité, ce petit drone a déjà su conquérir de nombreux adeptes sur Indiegogo où sa campagne de crowdfunding a été largement financée. On vous dit tout sur cette minicaméra volante qui aurait pu figurer dans notre top des meilleurs drones.

Une caméra volante petite mais puissante

Ne mesurant que 12 cm de longueur sur 14 cm de largeur et 3 d’épaisseur, le Hover X1 n’a pas fait l’impasse sur la qualité vidéo et peut en effet filmer en trois qualités différentes :

2704 x 1520 (30fps),

1920 x 1080 (60 fps),

1920 x 1080 (30 fps + HDR).

Cette petite caméra peut voler pendant 15 minutes et aller jusqu’à 30 mètre de votre position, soit largement de quoi faire quelques plans en vue aérienne et se prendre pour Yann Arthus-Bertrand le temps des vacances.

Une prise au vent pénalisante ?

Le seul véritable point d’attention concernant ce drone miniature à 300$ est que sa résistance au vent n’est pas des plus spectaculaires.

On s’en doutait un petit peu étant donné la taille de l’appareil, mais il est vrai que ne pas pouvoir se servir de son drone au-delà des 30 km/h de vent peut être problématique si vous aviez prévu de filmer dans un lieu sujet à des brises modérées.