DJI améliore son mini drone SE, voici les nouveautés

Connue notamment pour ses drones, l’entreprise chinoise DJI vient d’annoncer la sortie prochaine de son nouvel engin téléguidé. Baptisé Mini SE 2, il succède au Mini SE 1, le mini-drone de première génération de la marque. Comme son prédécesseur, il se démarque par sa légèreté et sa compacité tout en essayant d’apporter son (petit) lot de nouveautés…

Mini 2 SE, le drone ultraléger de deuxième génération proposé par DJI

Ce drone de seconde génération conçu par la marque chinoise a pour objectif d’offrir à tous les passionnés d’aéronefs téléguidables, un produit abordable et qui pourrait convenir aux débutants. Exit les prix exorbitants dépassant le millier d’euros et le pari est plutôt réussi pour DJI. Son nouvel appareil sera vendu seul au prix de 389 euros et dans un pack « Fly More » comprenant notamment des batteries de rechange pour 529 euros.

Le pack Fly More comprend de nombreuses pièces de rechange.

Pour ces prix-là, vous pouvez obtenir un drone ultraportable, capable de tenir dans le creux de la main – dans sa position repliée (comme pour la première version du mini-drone). Son poids de 249 grammes et sa taille d’environ 15 centimètres de longueur pour 9 cm de largeur permettent de le porter partout avec soi, Cela vous évitera d’être encombrés, contrairement au port de drones un peu plus massif qui nécessite d’utiliser ses deux mains ou une housse de protection pour les transporter.

De réelles améliorations par rapport au Mini 1 SE ? Pas vraiment…

Sous le capot du DJI Mini 2 SE, on retrouve un capteur CMOS de 1/2,3 pouce capable de filmer en définition 2,7K et prendre des photos en 12 mégapixels. Plusieurs fonctions QuickShots et Panorama sont disponibles, ce qui permettra de varier les prises de vues, mais sans plus. Toutes ces fonctionnalités et caractéristiques étaient déjà présentes sur le drone de première génération.

Pour ce qui est de l’autonomie de la batterie, elle vous permettra de faire voler votre drone pendant 31 minutes, soit une minute de plus par rapport à son « grand » frère, le Mini 1 SE. Aucun changement net à ce niveau-là. Mais alors, nous pouvons nous demander à juste titre : qu’est-ce qui différence le Mini 2 SE de son prédécesseur ?

Une portée de vol nettement revue à la hausse pour le DJI Mini 2 SE

C’est au niveau de la portée de vol que ce nouveau drone se démarque de son aîné. Grâce à un système de transmission OcuSync 2.0 (absent du Mini 1 SE), le drone de deuxième génération peut voler deux fois plus loin que lui. Ce système anti-interférences vous permettra de bénéficier d’une transmission vidéo HD de près de 10 km.

Le Mini 2 SE propose une portée de vol deux fois plus importante que son prédécesseur.

Au niveau de la stabilisation, DJI évoque dans son communiqué la présence d’un stabilisateur trois axes censé offrir une image plus lissée malgré de grandes bourrasques. Afin de tester son nouveau drone, la marque l’aurait soumis à un vent latéral allant à 10,7 m/s, soit environ 40 km/h. L’entreprise affirme que le DJI Mini 2 SE est capable de proposer une expérience stable et des prises de vues correctes dans ces conditions.

Si vous souhaitez acquérir le drone de deuxième génération de DJI, il vous faudra attendre le 22 mars 2023. En attendant, il est toujours possible d’acquérir le DJI Mini SE.