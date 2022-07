Malgré le succès des sites légaux comme Netflix ou encore Amazon Prime Video, les sites de streaming illégaux restent toujours aussi nombreux. Dans le lot, on trouve DPstream qui est connu des internautes depuis de nombreuses années.

Si vous aimez regarder des séries et des films en VF ou VOSTFR en streaming facilement, alors il est probable que vous connaissiez déjà Dpstream. Toutefois, le site de streaming en ligne a connu des difficultés à de nombreuses reprises ces dernières années. Vaut-il encore la peine ? Comment y accéder ? Quelle est son adresse « officielle » en 2022 ? Comment ça marche Dpstream ? Dans cet article vous trouverez toutes les réponses aux questions que vous vous posez sans doute en ce moment.

► Découvrir la NOUVELLE URL de Dpstream◀

À consulter également : Les meilleurs sites pour voir des films en streaming gratuitement

C’est quoi Dpstream ?

Dpstream est une plateforme qui vous propose de voir en streaming en ligne de très nombreux films et séries en VF et VOSTFR. Sa très large vidéothèque compte ainsi plus de 30.000 vidéos qui sont accessibles en quelques clics. Nous ne pouvons bien sûr pas vous inciter à y accéder ou à une des alternatives qui se trouvent plus bas dans cet article. Le site est un annuaire qui rassemble de très nombreux liens que vous pouvez visionner en seulement quelques clics.

Comme de nombreux sites de streaming en 2022, Dpstream propose un très large catalogue de films et de séries, en très bonne qualité. L’interface du site se révèle très facile à utiliser et à comprendre. Par ailleurs, vous n’avez pas besoin de créer un compte pour pouvoir vous connecter à Dpstream et regarder les contenus qui sont proposés. Le moteur de recherche interne du site vous permet de trouver facilement ce qui vous intéresse. Vous pouvez aussi faire votre tri par genre ou par ordre alphabétique.

Le site Dpstream est très souvent mis à jour et vous pouvez donc trouver facilement des contenus récents. Quand vous choisissez un contenu, le site vous renvoie vers le site hébergeur qui vous permet ensuite de profiter du contenu vers un player de bonne qualité. En clair, sur Dpstream, vous ne regardez pas directement les contenus sur la plateforme. Cela permet en partie au site d’éviter à la justice, mais cela ne marche plus aussi bien au fil des années.

Le site peut donc parfois être déréférencé par les moteurs de recherche ou même bloqué par votre fournisseur Internet. Il est aussi possible qu’il soit temporairement inaccessible pour des raisons techniques. Le site doit en effet très régulièrement se protéger en changeant d’adresse.

C’est légal Dpstream ?

Si c’est trop beau pour être vrai, c’est sans doute parce que c’est le cas. Comme de très nombreux sites de streaming en VF ou en VOSTFR en 2022, Dpstream est complètement illégal. Il rassemble des milliers de contenus qui sont protégés par le droit d’auteur. Cette plateforme n’a donc pas le droit de fournir gratuitement l’accès à la majorité des films et documentaires qui y sont présents. Ayez donc bien à l’esprit qu’il s’agit d’un site illégal lorsque vous essayez de vous y connecter.

Quelle est l’adresse officielle de Dpstream en 2022 ?

Répondre à cette question est sans aucun doute la partie la plus difficile. Puisque DpStream est dans le viseur des autorités depuis un certain temps déjà, le site a été forcé de changer d’adresse à plusieurs reprises. Aujourd’hui, plusieurs adresses web non officielles semblent coexister. Voici celles que nous pouvons vous recommander :

Attention, il est plus prudent d’utiliser un VPN ou un proxy pour pouvoir accéder au site. Il est aussi possible que ces adresses disparaissent de façon temporaire ou permanente. Dans ce cas, n’hésitez pas à revenir consulter régulièrement notre article pour découvrir l’URL qui fonctionne en ce moment. Nous mettrons à jour ce contenu afin de vous fournir les dernières informations disponibles.

Utiliser un VPN ou un proxy pour accéder à Dpstream

Bien entendu, comme Dpstream est un site qui se trouve dans l’illégalité, c’est aussi votre cas lorsque vous y accédez. Souvent, les autorités ne mènent pas la chasse aux internautes mais plutôt aux plateformes. Toutefois, les choses peuvent changer, surtout avec la réforme de l’ARCOM qui a été menée au début de l’année 2022. Par ailleurs, ces sites illégaux peuvent aussi constituer un prolifique terrain de chasse aux pirates et hackers voulant dérober vos données.

La plus grande prudence est donc toujours nécessaire lorsque vous voulez accéder à un site comme Dpstream. Afin de ne pas prendre de risques, il est donc plutôt nécessaire d’avoir recours à un proxy ou à un VPN pour protéger votre identité numérique ou physique. De nombreuses options sont disponibles, même s’il sera parfois nécessaire de payer une petite somme chaque mois afin de bénéficier de la meilleure qualité possible.

5 alternatives intéressantes de streaming

Vous cherchez une alternative intéressante à Dpstream pour regarder un film ou une série en streaming ? Peut-être que le contenu que vous voulez voir n’est pas disponible ou que le site ne fonctionne plus temporairement. Rassurez-vous, sur Internet, vous trouverez de nombreuses alternatives. Petite sélection non exhaustive.

French Stream est un très bon site pour voir des séries et films en VF ou VOSTFR en streaming. Les contenus sont de qualité et la plateforme est très régulièrement mise à jour. Par ailleurs, l’adresse ne change pas souvent.

Cinemay est un site qui est aussi très connu des amateurs de streaming grâce à une offre très vaste et de très bonne qualité. Vous n’avez pas besoin de vous inscrire pour en profiter.

PapyStreaming est sans doute parmi les meilleurs sites pour pouvoir visionner gratuitement sur Internet des milliers de films et séries. Les contenus sont souvent accessibles en VF et VOSTFR et avec plusieurs lecteurs différents afin de pallier à une éventuelle panne.

Filmoflix est un site de streaming qui possède aussi une certaine réputation grâce à la taille de son catalogue et à la qualité des contenus.

Enfin, l’offre légale présente aussi bien des atouts. Au-delà de la dimension purement légale bien sûr, des sites comme Netflix, Amazon Prime Video ou Disney+ proposent des catalogues de très grande qualité, sans aucun problème de disponibilité du site ou du contenu et souvent avec la possibilité de voir les films et séries qui vous intéressent en ultra HD. Bien sûr, il faudra payer quelques euros par mois, mais n’hésitez pas à partager votre compte avec vos proches et amis.

À consulter également : Les meilleurs sites pour voir des séries en ligne gratuitement