Douche : ne bouchez plus vos conduits grâce à ce petit accessoire innovant

Une start-up américaine a dernièrement mis au point ce qu’il appelle un filtre de baignoire haut de gamme. Cet objet permet de déchiqueter les cheveux présents dans vos canalisations en un instant pour s’en débarrasser plus facilement.

Nous sommes dimanche, c’est l’heure du ménage, et il est l’heure de nettoyer votre salle de bains. Passage obligé, la bonde généralement sale qu’il faut rendre propre pour éviter toute mauvaise odeur ou de boucher vos canalisations. Habituellement, autour de ce petit objet s’agglutinent les longs cheveux qui tombent lorsque l’on prend sa douche, une vraie galère à retirer. Malgré tout, une équipe de cinq concepteurs et ingénieurs ont tenté de trouver une solution à ce problème récurrent.

Passer des heures à nettoyer sa bonde ? C’est fini !

PressDrain se présente sous la forme d’un filtre de baignoire ou de douche haut de gamme qui remplace votre bonde classique. Vous placez ce petit appareil à l’entrée de la canalisation, à la place de la bonde. Après plusieurs jours d’utilisation, votre nouvelle bonde aura naturellement collecté une certaine quantité de cheveux.

Retirez-le (ou non), et appuyez simplement sur le dessus de l’appareil où se situe un gros bouton. PressDrain se débarrassera des cheveux accumulés en un instant, sans que vous ayez à les manipuler.

Ce petit dispositif a également été conçu de telle manière à ce que les cheveux s’accumulent dedans, au lieu de se retrouver dans vos canalisations. Ainsi, ces dernières ne seront plus bouchées à cause d’une trop grande quantité de cheveux qui s’y seront stockés. À noter que le PressDrain peut également être utilisé comme bouchon pour stopper l’évacuation de l’eau, de la même manière qu’une bonde classique. Vous n’avez donc pas besoin de changer le PressDrain avec une bonde classique pour remplir votre évier.

Déchiquetés, vos cheveux sont plus facilement retirables de la bonde.

PressDrain : l’atout ultime pour ne plus boucher les canalisations

Pour mettre au point cet accessoire, l’équipe PressDrain composée de cinq personnes a tenté de concevoir un objet pouvant couper les cheveux et s’en débarrasser rapidement. Elle a eu l’idée d’utiliser de petites lames situées tout autour de la bonde.

Elles ont été conçues de telle manière à ce qu’elles ne rouillent pas au contact de l’eau, afin qu’elles durent des années. Il n’y a donc pas besoin de les affûter, ni de les entretenir. Comme l’assure la start-up :

« Pas besoin d’acheter un de nos PressDrain tous les deux ans ! »

Avec un tel dispositif, il est légitime de se demander s’il n’est pas dangereux pour les enfants. Les concepteurs ont pensé à tout, car le design de l’objet a été imaginé de telle sorte à ce que la partie supérieure du PressDrain soit complexe à retirer, et nécessite une manipulation particulière pour y parvenir. En appuyant et en tournant cette partie supérieure, les enfants n’ont aucune chance de la retirer du reste du dispositif et de se blesser avec les bords tranchants.

En dix secondes, fini vos problèmes de cheveux dans la bonde de votre lavabo, douche ou baignoire.

PressDrain a été testé avec tout type de cheveux et de poils : longs, courts, raides, bouclés, poils de chats, de chiens, etc. Peu importe leur nature, la bonde les attrape sans soucis. De la même manière, il attrape également les bijoux et autres petits objets, vous empêchant de vous soucier de les perdre en faisant la vaisselle ou en vous lavant les mains.

A lire aussi Top des meilleurs bijoux connectés pour hommes et femmes

Actuellement, le projet présenté sur Indiegogo a réussi à drainer plus de 175 000 dollars. Aujourd’hui, le produit est disponible à la vente. Il est vendu au prix de 69 dollars à l’unité, sachant que si vous achetez deux PressDrain, le second, ne vous coûtera que 19 dollars supplémentaires. Un prix certes conséquent pour une simple bonde de lavabo ou de douche, mais qui pourrait bien vous faire économiser du temps sur le long terme, durant vos longs dimanches de nettoyage.