Les données : une mine d’or pour les pirates informatiques. Comment les garder privées et sécurisées ?

Le nombre et la variété des données partagées ne cessent d’augmenter. Pour autant, nous ne sommes pas tous au fait des conseils de cybersécurité en ce qui concerne la gestion de nos données personnelles, et le traitement des données de ceux qui nous entourent. Pour cette raison, nombreux sont ceux à être tombés dans les filets d’un cybercriminel, notamment grâce au développement de techniques d’ingénierie sociale toujours plus complexes. Tout de suite, apprenons ensemble à protéger nos données, pour s’assurer qu’elles restent privées.

Les données sensibles, quelles sont-elles ?

Les données sensibles peuvent prendre différentes formes. Il peut s’agir de données à caractère personnel, concernant votre identité, vos convictions, votre orientation sexuelle ou encore votre travail. Bien d’autres données peuvent également vous être dérobées, comme vos informations bancaires par exemple.

On retrouve également des données de santé, ainsi que des données industrielles, qui sont la propriété d’entreprises. Toute donnée partagée peut devenir sensible, en fonction de la manière dont elle est exploitée, et des mains entre lesquelles elle se retrouve.

Quelles données intéressent les cybercriminels ?

Les cybercriminels peuvent s’intéresser à vos données dans le but de les revendre à d’autres pirates informatiques, de mettre en place une usurpation d’identité, de prendre le contrôle de l’un de vos comptes, de mettre en danger des entreprises ou de développer des extorsions, entre autres raisons.

Pour ces actions, tout type d’informations peut intéresser les cybercriminels : bien sûr vos données bancaires, mais aussi vos informations d’authentification, vos données personnelles, qui leur permettront de mettre en place des techniques d’ingénierie sociale.

Les meilleures pratiques pour protéger ses données

Afin d’empêcher la perte d’informations sensibles, et pour assurer la protection de ces données, il existe quelques pratiques que vous devriez mettre en place sans attendre.

Une meilleure gestion des mots de passe

La gestion de vos mots de passe est primordiale ! Privilégiez des mots de passe complexes, comprenant un minimum de 12 caractères. Ils doivent être composés d’un mélange de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux, des mots de passe uniques, qui ne pourront être devinés.

Ces mots de passe ne doivent pas être utilisés pour des comptes différents, ils ne doivent pas être partagés, et peuvent être gardés en mémoire grâce à un gestionnaire de mots de passe. L’authentification à deux facteurs est, elle aussi, conseillée afin de renforcer la sécurité de vos comptes.

Tout doit être à jour

On peut avoir tendance à ignorer les mises à jour qui nous sont proposées, des téléchargements que l’on repousse par manque de temps ou de patience. Pour autant, ces derniers peuvent comprendre des mises à jour de sécurité importantes pour vos appareils et applications. Les navigateurs Web, vos outils de cybersécurité et l’ensemble de vos appareils connectés peuvent être concernés. Ainsi, pensez à réaliser vos mises à jour lorsqu’elles se présentent !

L’usage d’outils efficaces et sécurisés

Certains outils de cybersécurité peuvent être conseillés pour vous aider à protéger vos données. Parmi eux, on retrouve le gestionnaire de mots de passe cité plus tôt, mais aussi les VPN et les logiciels antivirus.

Ils peuvent être rapidement installés sur votre ordinateur, votre téléphone portable ou votre tablette, et participeront à la protection de vos données, à travers la gestion de vos mots de passe, la protection de vos connexions ou de vos appareils, face aux menaces des cybercriminels. Ils vous sont généralement proposés sous la forme d’abonnements mensuels ou annuels, et peuvent offrir une protection disponible sur différents appareils.

Une meilleure compréhension des politiques de protection des données

Très peu de personnes prennent le temps de lire les politiques de protection des données, que l’on retrouve sur toutes les pages Internet que l’on peut visiter. Souvent, nous acceptons ces déclarations sans sourciller, et sans comprendre ce qu’elles impliquent. Afin d’assurer la protection de vos données, vous devriez dès maintenant prendre l’habitude de lire ces politiques de confidentialité et de protection des données, avant de poursuivre votre visite, ou d’accepter des conditions d’accès ou de téléchargement.

Des gestes et des habitudes simples, qui pourraient vous aider à protéger vos données à l’avenir, pour vous tenir à l’abri du vol de vos données sensibles.