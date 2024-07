C’est quoi le Dolby Vision (HDR) et votre TV 4K doit-elle forcément être compatible ?

Si vous regardez les caractéristiques de vos écrans, vous avez peut-être vu passer la mention « Dolby Vision » : mais qu’est-ce que c’est exactement ?

Tous les écrans ne se valent pas, et que ce soit pour un PC ou une télévision : il est toujours important de regarder les caractéristiques de l’appareil pour être sûr de ne pas acheter n’importe quoi. Parmi elles, il est important de regarder si votre écran est 4K UHD, sa résolution mais également sa connectique ou s’il est compatible au Dolby Vision (HDR).

A lire aussi Comment bien choisir sa TV 4K UHD ? 8 critères à surveiller

C’est quoi le Dolby Vision ?

Le Dolby Vision est comme son nom l’indique une technologie développée par la société Dolby. Surtout connue pour ses formats sonores comme le Dolby Surround 7.1 ou plus récemment le Dolby ATMOS, la société britannique a cette fois-ci innové dans l’image.

En effet, le Dolby Vision est une appellation propre à la marque pour désigner sa version du « High Dynamic Range » (ou HDR).

Il y a quand même une vraie différence entre des images SDR et HDR

C’est quoi le HDR ?

Le HDR permet d’élargir la plage dynamique de votre écran et d’améliorer la luminosité.

En clair, les écrans sans HDR (ou SDR pour Standard Dynamic Range) ont un certain niveau de luminosité et oscillent entre des valeurs basses (pour les noirs) et des hautes (pour les blancs).

Le HDR permet alors d’étendre la plage de ses valeurs et de descendre bien plus bas dans les noirs et de monter bien plus haut dans les blancs. La finalité de ce processus est que vous obtenez une image bien plus contrastée et une restitution des couleurs bien plus fidèles à la réalité.

Concernant les couleurs, toutes les technologies HDR ne se valent pas. On peut, par exemple, voir sur ce Gamut (triangle d’échelle colorimétrique) que le Dolby Vision propose bien plus de nuances que l’HDR10.

En réalité, la différence se voit surtout entre l’HD et l’HDR10 : au-delà les nuances sont vraiment infimes à l’oeil nu.

Le petit dernier de Dolby : le Dolby Vision IQ

Disponible sur quelques téléviseurs haut de gamme, le Dolby Vision IQ est la même chose que le Dolby Vision classique sauf qu’en plus d’améliorer la luminosité et les couleurs de vos films et séries, celui-ci s’adapte en temps réel à l’éclairage de votre pièce.

Comprenez que si vous êtes dans le noir total, le téléviseur ne vous enverra pas une luminosité éclatante et qu’au contraire si vous regardez en plein jour, la technologie Dolby boostera la luminosité pour compenser celle de votre salon/chambre.

Concrètement, cette technologie permet d’avoir les meilleures conditions de visionnage quelle que soit votre installation.

La technologie marche encore mieux si vous disposez d’un écran avec un système anti-reflet. Ndlr

Ce sont les mêmes images sur le même téléviseur et pourtant le Dolby Vision IQ fait la différence

Quels écrans possèdent le Dolby Vision ou l’HDR10 ?

Aujourd’hui, de nombreux écrans possèdent au moins l’une des deux technologies. Les dernières télévisions 4K UHD (et a priori tous les modèles OLED) possèdent a minima l’HDR10. De nombreuses marques vendent des téléviseurs compatibles au Dolby Vision et sans surprise, on retrouve les plus grands du domaine comme Sony, Panasonic, LG, Hisense, etc.

Côté écran de PC : des marques comme Dell ou ASUS ont récemment sorti des écrans compatibles au Dolby Vision. Généralement, ceux-ci sont plus orientés pour le gaming (notamment en utilisant si possible une carte graphique Nvidia RTX) le que pour une utilisation classique, mais si vous avez l’habitude de regarder des films et des séries sur votre ordinateur : cela pourrait être un achat judicieux.

Enfin, même constat du côté des vidéoprojecteurs où de nombreux modèles (comme le XGIMI Horizon Ultra) proposent a minima l’HDR.

Est-ce que le Dolby Vision vaut vraiment le coût ?

Si vous voulez vraiment avoir la meilleure qualité d’image possible, alors : oui, avoir un téléviseur compatible au Dolby Vision (ou mieux au Dolby Vision IQ) peut être un investissement intéressant.

Il faudra toutefois s’assurer d’être abonné aux plateformes de streaming ou d’avoir des blu-rays chez vous afin d’avoir des contenus qui se prêtent à une telle technologie.

En revanche, si une « bonne » qualité d’image vous suffit et que vous n’avez pas nécessairement besoin de ce qui se fait de mieux : les téléviseurs compatibles « seulement » au HDR10 proposent déjà de très belles couleurs et des images bluffantes.

Enfin, si vous n’avez pas les moyens d’investir dans de tels écrans : il existe tout de même de très bons modèles en SDR (Standard Dynamic Range) qui seront bien moins chers que ceux proposant les technologies ci-dessus… Car bien que très intéressantes d’un point de vue qualité d’image, l’HDR et le Dolby Vision restent (pour le moment) des gadgets onéreux.