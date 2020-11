DJI vient de lancer Mini 2, son nouveau drone de petite taille. Successeur du Mavic Mini, il ne propose, en apparence, que peu d’améliorations. Est-ce vraiment le cas ? Comparatif des deux modèles de drones.

Créée en 2006, l’entreprise chinoise DJI s’est depuis imposée comme leader mondial dans le domaine de la fabrication tant de drones de loisir, professionnels que pour entreprise. La firme asiatique propose toute une gamme de drones grand public, notamment avec ses modèles Phantom, Inspire et Mavic. Les modèles Mavic se déclinent en différentes versions dont le Mini sorti à la fin de l’année 2019. Ce drone se positionne dans la gamme de drones caméra pour débutants et propose surtout une petite taille très appréciable pour les amateurs. Le Mini 2 représente-t-il une véritable avancée par rapport au Mavic Mini ? Tour d’horizon des différences entre les deux modèles.

Conception : peu de différences

Le Mini 2 et le Mavic Mini sont presque identiques au niveau conception. Il n’y a guère de différences en apparence. Les deux sont de petite taille et très portables. Côté poids, sans accessoire, la version 2 est légèrement plus légère (242 grammes contre 249 pour la version Mavic Mini).

En comparant les tailles, on ne trouve, là encore, que des différences minimes comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous.

Mini 2 Mavic Mini Plié 138 x 81 x 58 mm (L x l x h) 140 x 81 x 57 mm (L x l x h) Déplié sans étais 159 x 203 x 56 mm 159 x 202 x 55 mm Déplié avec étais 245 x 289 x 56 mm 245 x 289 x 55 mm

Design : les deux DJI Mini sont aussi assez similaires

Les deux drones présentent également le design emblématique du cadre pliable Mavic, ajoutant à leur portabilité. Le Mini 2 et le Mavic Mini d’origine sont également tous deux équipés des cardans à 3 axes pour aider à capturer un contenu fluide. Toutefois, une caractéristique distinctive du Mini 2 sont ses pointes d’hélice de couleur orange.

Le Mini 2 dispose également d’un éclairage avant supplémentaire, d’un indicateur d’état du drone cliquable et d’une connexion plus fluide entre le bras arrière et le châssis de l’avion. Dans les deux cas, l’utilisation du drone reste très simple et intuitive, même pour des débutants complets.

Caméras : net avantage pour le DJI Mini 2

L’absence de caméra pouvant filmer en 4K sur la version DJI Mavic Mini avait souvent été reprochée au constructeur asiatique. La firme chinoise a bien reçu le message et propose désormais une caméra 4K avec 30 images par seconde à 100 Mbps sur le Mini 2. Comparée à la caméra 2,7 K à 40 Mbps du modèle Mavic Mini, la différence est plus que notable pour la prise de vidéos.

Les utilisateurs du Mini 2 seront aussi ravis d’apprendre qu’ils bénéficieront également de la possibilité d’enregistrer des images fixes au format JPEG et RAW. Ce dernier format permet des options d’édition plus avancées. Seul le format JPEG était disponible sur le Mavic Mini.

Zoom : le DJI Mini 2 le propose

Autre reproche souvent fait au Mavic Mini, son absence de zoom. Un problème corrigé puisque le Mini 2 dispose d’une nouvelle fonction de zoom, avec jusqu’à 4X (qualité 2X sans perte) lors de la prise de vue. Avec un zoom 4X, on passe à une résolution de 1080p. Le DJI Mini 2 et le Mavic Mini peuvent, tous deux, capturer des images 12MP.

À l’exception de ces nouvelles fonctionnalités, le Mini 2 partage de nombreuses similitudes avec la version Mavic Mini. Par exemple, ils ont tous deux un capteur 1 / 2,3 pouces et peuvent capturer des images 12MP. D’autres similitudes entre les deux modèles incluent un FOV de 83 ° et une ouverture f / 2,8.

Modes de prise de vue : avantage encore au Mini 2

Pour compléter l’appareil photo amélioré, le Mini 2 dispose d’un éventail impressionnant de modes de prise de vue pour permettre la création de contenu de qualité. Le Mini 2 a une fonction QuickShots supplémentaire ; Boomerang. Cela permet au drone de voler autour de votre sujet en démarrant et en arrêtant la vidéo au même endroit. A part la fonction QuickShots, le Mini 2 possède aussi de nouvelles fonctionnalités introuvables sur le Mavic Mini.

Prise de panoramas avec le Mini 2

Par exemple, le Mini 2 peut capturer des panoramas, tels que Sphère qui capture 25 images et les assemble pour une image claire et 180 ° qui capture quatre photos pour des images panoramiques de paysage. On trouve aussi le mode Large qui capture une image large 3 × 3 composée de neuf images. Le Mini 2 propose également 4K Hyperlapse, une autre fonctionnalité qui n’est pas prise en charge par le Mavic Mini.

La nouveauté AEB Triple Shot du DJI Mini 2

Le Mini 2 comporte également AEB Triple Shot, vous permettant de prendre trois images d’exposition variable et de les fusionner pour une image éclatante ainsi que des plans chronométrés. Ce contenu peut être partagé facilement et intuitivement via l’application DJI Fly, qui a subi quelques avancées pour le lancement du Mini 2.

En prime, votre téléphone peut être directement connecté au Mini 2 sans la télécommande et les images peuvent être téléchargées à un débit plus rapide de 20 Mo / s.

Temps de vol, vitesse et portée : quelques améliorations pour le DJI Mini 2

Le Mini 2 propose aussi un certain nombre d’améliorations clés en ce qui concerne les performances de vol du drone de loisir. L’ajout du système de transmission OcuSync 2.0 est une décision particulièrement bienvenue et une amélioration par rapport au Mavic Mini. Ce système utilise le Wi-fi amélioré contre le Wi-Fi simple pour le Mavic Mini. OcuSync 2.0 permet aussi d’assurer une connexion stable et longue distance entre la télécommande et le drone.

Une portée bien supérieure pour le Mini 2

Grâce à la technologie OcuSync 2.0, le Mini 2 est capable d’atteindre une portée de transmission bien plus élevée, s’étendant jusqu’à 10 km dans les zones conformes à la FCC et à 6 km dans les sites CE. Ceci est à comparer aux 4 km maximum (FCC) et à la limite de 2 km (CE) du Mavic Mini. La résistance aux vents violents du nouveau modèle de drone a, elle aussi, aussi été améliorée.

Un peu plus de vitesse pour la nouvelle version

Côté vitesse, le Mini 2 est légèrement plus rapide, avec une vitesse maximale de 16 m/s, par rapport aux 13 m/s du Mavic Mini. Le Mini 2 pousse également la portée maximale d’altitude, pouvant atteindre 4.000 mètres soit 1.000 mètres de plus que son prédécesseur.

Temps de vol presque identique

Il n’y a pas beaucoup de différence de temps de vol entre les deux modèles. Le DJI Mini 2 peut rester en vol jusqu’à 31 minutes, contre 30 minutes d’endurance d’origine.

DJI Mini 2 ou Marvic Mini : lequel choisir ?

Clairement, le nouveau drone de DJI apporte des corrections bienvenues aux faiblesses du premier modèle, le Marvic Mini. Ce premier modèle reste toutefois encore une référence dans le domaine des drones de loisir avec caméra pour débutants. Le Mini 2 est vendu 200 euros de plus que la première version. Les différences de conception justifient-elles la différence de prix ? Tout dépend de l’utilisation que vous comptez en faire.

S’il s’agit juste de vous divertir et de prendre quelques vidéos pour amuser la famille ou illustrer votre blog alors le Marvic Mini pourrait être suffisant. Si par contre la qualité d’image compte pour vous et que vous comptez éditer vos photos et faire des panoramiques alors il serait plus intéressant de se pencher sur la version Mini 2. La portée est aussi un élément à prendre en compte selon l’utilisation que vous en ferez.