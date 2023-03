Disney abandonne également le métaverse et laisse tomber ses rêves de réalité virtuelle !

Les vagues de licenciements se suivent et se ressemblent. Aujourd’hui : Disney ! Annonçant en février 7 000 licenciements au sein de sa société, le groupe aux grandes oreilles dévoile un peu plus les contours de son plan de restructuration et supprime sa division dédiée au métaverse.

Dernièrement, Microsoft et Meta annonçaient délaisser le métaverse au profit des IA et aujourd’hui, Disney leur emboite le pas. Après avoir licencié Victoria Alonso, la responsable des effets spéciaux de Marvel Studios, Disney en a fait de même des équipes chargées du développement de son métaverse. La société dirigée par Robert Iger depuis novembre 2022 revoit actuellement ses stratégies dans tous les domaines et n’hésite pas à supprimer des pans entiers de sa firme. Pourquoi Disney stoppe-t-il la VR à peine un an après l’avoir commencée ?

La fin du métaverse chez Disney

Selon le Wall Street Journal, les 50 employés qui composaient l’équipe en charge du métaverse chez Disney ont été renvoyés. Seul Mike White, le directeur de la branche, conserve un poste pour le moment inconnu au sein de la société.

« La prochaine grande frontière narrative » Bob Chapek, ancien PDG de Disney, à propos du métaverse

Concrètement, le métaverse chez Disney correspondait principalement au fait de proposer des expériences immersives et personnalisées dans ses parcs d’attractions. Bob Chapek, l’ancien PDG de la société, comptait développer « un simulateur de monde virtuel », sans équipement, pour personnaliser et façonner le parc d’attractions selon les goûts de chaque visiteur.

L’objectif était donc de pouvoir se passer de casques de réalité virtuelle – qui nécessitaient des « procédures d’assainissement fastidieuses » – et d’offrir une expérience unique à base de projection 3D sur certains murs du parc.

Il ne s’agit donc pas d’un métaverse à proprement parler mais plus d’une expérience en réalité augmentée personnalisée pour les visiteurs du parc.

Les mauvais résultats de Disney+ ont tué le projet métaverse ?

La plateforme de streaming lancée par Disney en novembre 2019 aux États-Unis (et en avril de 2020 en France) a rassemblé 164,2 millions d’abonnés à la fin 2022, mais cela ne semble pas suffire à financer son modèle…

Durant les 3 derniers mois de l’année 2022, Disney a perdu 2,4 millions d’abonnés – principalement en Inde à la suite de la perte des droits de diffusion du cricket. Pour limiter la casse, Disney a décidé d’augmenter les prix de ses abonnements, permettant à ses plateformes de streaming (Disney+, ESPN+ et Hulu) d’essuyer « seulement » une perte d’1 milliard de dollars entre octobre et novembre 2022.

Disney est donc obligé de faire des choix pour limiter la casse. Afin d’économiser 5,5 milliards de dollars, la société de Mickey réduira drastiquement les productions de son studio – passant de 50 à 40 (films ou séries) en 2023. La société étant essentiellement axée sur la création de contenu audiovisuel, on peut aisément comprendre que le métaverse ait été relégué au second plan.