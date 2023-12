Discord : l’application mobile change complètement avec la dernière mise à jour

Après avoir remodelé son interface sur mobile, Discord tend à s’aligner avec le modèle imposé par les principales applications de messagerie instantanée.

Depuis ses débuts, l’application mobile Discord s’est toujours basée sur ce qui fait le succès de la version PC. À savoir, une interface orientée vers les gamers et créateurs de contenus qui souhaitent regrouper leur communauté sur des serveurs dédiés.

Mais avec le temps, c’est surtout sa messagerie privée qui a pris le dessus sur la version Android et iOS. Et pour pouvoir optimiser cette fonctionnalité tout en améliorant l’expérience utilisateur, Discord s’est notamment inspirée de ses concurrents WhatsApp et Messenger, véritables références dans leur domaine.

De nouvelles fonctionnalités débarquent sur l’appli mobile Discord

Pour séduire de nouveaux utilisateurs, Discord a apporté un lot de nouveautés qui rendent la navigation et la communication plus intuitives sur smartphone. Cela commence par un nouveau raccourci pour la réponse aux messages : à partir de maintenant, il suffit de glisser son doigt de droite à gauche (comme c’est notamment le cas sur Messenger).

Dans le même temps, l’application vient de déployer le thème minuit pour tous les smartphones dotés d’une dalle OLED. Parfait pour soulager nos yeux lorsqu’on discute avec ses amis au beau milieu de la nuit.

An improved mobile experience has arrived! This week, we will begin rolling out to all users new mobile updates, including:



✧ Midnight theme

✧ Supercharged search

…and so much more!



See all the updates: https://t.co/JFSHzZcRJt pic.twitter.com/OxZyy55L48 — Discord (@discord) December 5, 2023

En parallèle de cela, vous avez sans doute remarqué que l’appli est bien plus tolérante en ce qui concerne l’envoi de pièces jointes : on peut désormais envoyer des fichiers allant jusqu’à 25 Mo et surtout, en joindre plusieurs dans un même message.

Côté destinataire, Discord a aussi pensé à tout puisque les photos n’apparaissent plus en taille réelle dans le chat : à partir de maintenant, elles sont regroupées dans une grille lorsque vous les envoyez toutes en même temps. Un petit détail qui fait une sacrée différence.

Avec toutes ces nouveautés, c’est presque Noël avant l’heure (© Discord)

A lire aussi MAJ WhatsApp : l’application copie Discord avec cette nouvelle fonctionnalité pour les vocaux

Mais son interface perd en originalité…

Jusqu’ici, on adorait le côté « arcade » qui se dégageait de l’interface Discord et qui la rendait unique à côté des applis plus conventionnelles. Mais cette authenticité semble s’estomper peu à peu, puisqu’elle se rapproche de plus en plus d’un format plus traditionnel sur mobile.

Pour le constater, il suffit de jeter un œil à la navigation en bas de l’écran : on y retrouve les onglets Serveurs, Messages, Notifications et Profil. Il va donc falloir se faire à cette toute nouvelle interface qui risque d’en déstabiliser plus d’un.

On va bien finir par s’y habituer (© Discord)

Quoi qu’il en soit, Discord semble sûr de son coup et affirme que « l’application mobile utilise désormais quatre fois moins de données lors du premier chargement et conserve vos messages les plus récents en arrière-plan ». Sans oublier les bugs et le temps d’ouverture qui devraient être « réduits de moitié ».

Pour le savoir, il vous suffira de mettre à jour l’appli sur l’App Store ou le Google Play Store.