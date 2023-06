Bientôt la fin de « Dis Siri » : un changement d’Apple potentiellement risqué

Apple a récemment fait savoir qu’il comptait mettre un terme à l’appellation « Dis Siri » ou « Hey Siri » pour ne laisser que Siri.

Lors du WWDC 2023, Apple a certes présenté son futur casque de réalité mixte ou « ordinateur spatial » : le Vision Pro, des nouvelles OS mais a également annoncé que par soucis de simplicité, la marque transformerait le « Dis Siri » en juste « Siri ». Mais est-ce vraiment un changement si simple à appliquer ?

Retrouvez aussi : votre main devient un écran de smartphone grâce à cet objet inventé par des anciens employés d’Apple

Un changement simple uniquement sur le papier ?

En théorie, passer de « Hey Siri » ou « Dis Siri » à juste « Siri » semble très simple : moins de mots, plus de praticité. Cependant, les assistants vocaux sont souvent la source de gags à cause de leurs activations non désirées et en réduisant le nombre de mots pour les appeler, ce risque-là augmente.

Bien sûr, en français, il n’y a pas ou peu d’homophones à « Siri » (hormis Syrie et scierie) mais il faut également prendre en compte toutes les tournures de phrases qui pourraient créer ce son à partir de mots séparés.

Le « Dis Siri » permettait donc de trier et d’éviter un grand nombre de termes similaires qui auraient activé malencontreusement l’assistant vocal. À noter que nous faisons le constat ici pour la France, mais cette même logique s’applique pareillement à toutes les autres langues.

Siri tant qu’on ne disait pas « Dis Siri ».

Pourquoi Apple change de phrase ?

Vous vous en doutez, Apple ne fait pas ce changement uniquement pour la praticité et le confort d’utilisation, mais a bel et bien une idée derrière la tête. Bloomberg explique ainsi que Cortana (sur Microsoft) avait déjà fait le test en 2018 – passant de « Hey Cortana » à juste « Cortana » – et que cette simple petite modification avait conduit les utilisateurs à effectuer plus de requêtes.

12 après la création de son assistant, Apple semble donc déterminer à modifier la célèbre phrase permettant de l’appeler et ce changement pourrait apparaître prochainement sur iOS 17 – prévu pour l’automne 2023.