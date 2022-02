Du mal à vous décider entre le Samsung Galaxy S22 et le précédent modèle, le Galaxy S21 ? Vous avez envie de voir plus clairement les évolutions de la gamme ? Vous hésitez à prendre le Galaxy S21 plutôt que le S22 pour économiser un peu ? Notre versus va vous aider.

Galaxy S22 vs Galaxy S21 : les fiches techniques

Galaxy S22 Taille de l’écran : 6,1 pouces

6,1 pouces Définition : 2340 x 1080

2340 x 1080 Technologie d’affichage : OLED

OLED Puce : Exynos 2200

Exynos 2200 Stockage : 128/256 Go

128/256 Go RAM : 8 Go

8 Go Batterie : 3700 mAh

3700 mAh Capteurs dorsaux : 50 MP + 12 MP + 10 MP

50 MP + 12 MP + 10 MP Capteur frontal : 10 MP Galaxy S21 Taille de l’écran : 6,2 pouces

6,2 pouces Définition : 2400 x 1080

2400 x 1080 Technologie d’affichage : OLED

OLED Puce : Exynos 2100

Exynos 2100 Stockage : 128/256 Go

128/256 Go RAM : 8 Go

8 Go Batterie : 4000 mAh

4000 mAh Capteurs dorsaux : 12 MP + 64 MP + 12 MP

12 MP + 64 MP + 12 MP Capteur frontal : 10 MP

Galaxy S22 vs Galaxy S21 : design

Concrètement, les designs du Galaxy S22 et du Galaxy S21 sont presque en tous points similaires. On retrouve ce style légèrement arrondi sur les côtés, avec un écran qui prend la quasi intégralité de la face avant. Ce dernier n’est finalement interrompu que par un poinçon centré sur le haut de l’écran, dans lequel on retrouve le capteur photo frontal. Au dos, toujours énormément de sobriété avec un grand aplat de couleur sur lequel est gravé la marque Samsung en bas, d’une couleur légèrement plus assombri que l’ensemble. Et bien sûr, ce fameux ilot photo sur le coin gauche, assez protubérant, sur lequel les trois capteurs photo sont disposés à la file indienne. Avec seulement le module flash qui s’en échappe.

Alors qu’est-ce qui change vraiment entre les deux appareils ? Leurs dimensions. Là où le Galaxy S21 faisait 151.7 x 71.2 x 7.9mm, le nouveau Galaxy S22 fait désormais 146.0 x 70.6 x 7.6mm. C’est subtile, mais le Galaxy S22 est légèrement moins épais que le précédent modèle. De plus, en purs termes de design, seul le S21 dispose du coloris violet. Pour le Galaxy S22, Samsung a mis cette couleur au placard au profit d’un nouveau coloris vert.

Difficile de le nier : en termes de design, les deux smartphones sont franchement équivalents. Ce n’est pas sur ce point que vous réussirez à les départager, loin de là.

Galaxy S22 vs Galaxy S21 : écran

L’infime différence de gabarit entre les deux modèles se retrouve ainsi sur la dalle qu’ils intègrent. Le Galaxy S21 dispose d’un écran d’une diagonale de 6.2 pouces, quand le Galaxy S22 intègre lui une dalle d’une diagonale de 6.1 pouces. Différence infime, encore plus en considérant qu’il s’agit ici de deux écrans Dynamic AMOLED 2X, la dernière génération de Samsung, et que les deux supportent un taux de rafraîchissement à 120 Hz. De même, ils sont tous les deux surplombés par un verre Corning Gorilla Glass Victus ultra résistant.

Cependant, cela ne veut pas dire que le Galaxy S22 n’a pas quelques arguments pour lui. Car en vérité, il est tout de même plus performant que celui de son prédécesseur, particulièrement pour les contenus HDR. Sa luminosité maximale peut en effet atteindre les 1500 nits, contre 1300 nits pour le Galaxy S21. 200 nits qui pourront faire la différence sur les contenus HDR10+ et Dolby Vision, et dans des conditions ultra lumineuses.

Galaxy S22 vs Galaxy S21 : performances

Le Samsung Galaxy S21 est propulsé en France par l’Exynos 2100, créé par Samsung. Il s’agit d’un SoC octo-core avec un cœur haute performance Cortex-X1 cadencé à 2.9 GHz, trois cœurs équilibrés Cortex-A78 cadencés à 2.80 GHz et trois cœurs basse consommation Cortex-A55 cadencés à 2.2 GHz. Côté GPU, on peut compter sur le Mali-G78 MP14. Un SoC intéressant, qui est un bon rival au Snapdragon 888 5G que l’on retrouve dans la version américaine du smartphone. Cependant, il n’est pas tout à fait à la hauteur lorsqu’il s’agit de faire tourner les jeux les plus graphiquement intensifs.

Le Samsung Galaxy S22 est lui propulsé par l’Exynos 2200, la nouvelle génération de Samsung. Un SoC qui dans le détail intègre un cœur haute performance Cortex-X2 cadencé à 2.8 GHz, trois cœurs équilibrés Cortex-A710 à 2.5 GHz et quatre cœurs basse consommation Cortex-A510. Dans l’absolu, il s’agit d’une évolution dans la ligne droite de l’Exynos 2100 sur ce point. Là où l’Exynos 2200 sort du lot est qu’il intègre pour la première fois une partie GPU sous architecture AMD RDNA 2. Il s’agit de l’architecture que l’on retrouve également dans les nouvelles consoles de jeux vidéo PS5 et les Xbox Series X/S. Aussi, elle supporte nativement le ray tracing, entre autres promesses de performances.

Il n’y a donc pas photo sur ce point : le Samsung Galaxy S22 est en tous points supérieur à son prédécesseur. Si vous êtes un joueur acharné ou avez besoin des meilleures performances possibles sur un smartphone petit format, le Galaxy S22 est roi.

Galaxy S22 vs Galaxy S21 : photo

Avec le S21, Samsung a continué sa tradition d’offrir parmi les meilleures performances photo du marché sur l’intégralité de sa gamme premium. Le fait qu’il s’agisse de son plus petit format ne change rien aux performances de son capteur principal 12 mégapixels, mais aussi de son téléphoto à 64 mégapixels. Même aujourd’hui, rares sont les smartphones qui arrivent à lui tenir tête, puisque le constructeur coréen fait aussi la différence sur sa partie logicielle où son traitement d’image est toujours excellent. Qui plus est, tous ses capteurs sont stabilisés, ce qui lui permet d’enregistrer également des vidéos en 8K à 24 FPS qui sont d’excellentes qualités.

Mais voilà… Le Galaxy S22 fait mieux, naturellement. Son capteur principal de 50 mégapixels conserve les mêmes grandes qualités que son prédécesseur, tout en maximisant le rendu. De même pour son capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, qui promet des clichés toujours meilleurs. Et le tout est encore une fois stabilisé intégralement. Si nous ne conseillons pas de trop jouer à la bataille des chiffres entre différents smartphones de différents concurrents, on peut pour une fois dire que le plus de mégapixels l’emporte avec le Galaxy S22.

Galaxy S22 vs Galaxy S21 : autonomie

Sur le papier, le Galaxy S21 a l’avantage sur son successeur. Avec une batterie de 4000 mAh contre 3700 mAh sur le Galaxy S22, le plus grand nombre l’emporte n’est-ce pas ? Pas tout à fait. L’Exynos 2100 qui propulse le modèle précédent est gravé à 5nm, contre 4nm pour l’Exynos 2200 que l’on retrouve sur le Galaxy S22. Cela équivaut à une meilleure gestion de l’alimentation et une consommation amoindrie, en prime des optimisations liées à une nouvelle plateforme de la sorte. Aussi, pour la plupart des utilisateurs, les Galaxy S21 et Galaxy S22 atteindront une autonomie semblable.

Ce qui reste semblable également est tout ce qui est lié à la charge. Les deux smartphones disposent d’une recharge rapide à 25W, de la recharge sans fil à 15W, et peuvent recharger un autre appareil sans fil jusqu’à 4.5W. C’est donc un match nul dans cette catégorie.

Galaxy S22 vs Galaxy S21 : prix

Le Samsung Galaxy S22 est aujourd’hui disponible en précommande, sortira le 11 mars prochain et est proposé en plusieurs configurations :

8 Go de RAM et 128 Go de stockage : 859 euros

8 Go de RAM et 256 Go de stockage : 909 euros

Pour ce qui est du Samsung Galaxy S21, ce dernier est sorti à l’origine au prix de départ de 899 euros. Vous pouvez aujourd’hui aisément le retrouver aux alentours de 650 euros, voire moins cher en période de soldes.

Galaxy S22 vs Galaxy S21 : lequel acheter ?

Au final, départager les deux téléphones n’est pas si compliqué que ça. Si vous craquez avant tout pour le design et du côté compact du Galaxy S22, alors mieux vaudra plutôt vous tourner vers le Galaxy S21. Les améliorations que le nouveau modèle propose ne vous marqueront probablement pas, et le Galaxy S21 n’a pas perdu en intérêt ni en puissance en seulement un an. Pour économiser plus de 200 euros, il vaut le coup de se tourner vers l’ancien modèle !

Cependant, si vous êtes à la recherche du meilleur photophone dans un petit format, et que vous êtes du genre à beaucoup jouer sur votre smartphone… Difficile de faire meilleur que le Galaxy S22. Avec son nouveau capteur principal de 50 mégapixels et son nouveau SoC Exynos 2200, il promet de ravir les utilisateurs exigeants qui ne veulent faire aucun sacrifice malgré le format compact.