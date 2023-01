Quelle(s) différence(s) entre mers et océans ?

Vous vous êtes sans doute déjà posé la question. Pourquoi différencie-t-on mers et océans alors qu’il s’agit de deux étendues d’eau salée. En réalité, il existe plusieurs critères permettant de distinguer les deux : dimensions, frontières physiques, profondeur, marées, etc. Mettons nous quelques instants dans la peau d’un géographe et tentons de comprendre en quoi les mers et les océans diffèrent.

Un peu d’Histoire autour des mers et des océans

Aujourd’hui, afin de savoir si une étendue d’eau est une mer ou un océan, il vous suffit de prendre votre plus belle carte ou de chercher sur internet pour vous convaincre que la Méditerrannée est une mer et que l’Atlantique est un océan. Toutefois, pour les navigateurs de l’époque, cela n’était pas aussi simple que ça.

Les navigateurs lors des grandes découvertes

À la fin du XVème siècle, Espagne et Portugal sont ennemis jurés. Dans la péninsule ibérique, la tension est à son paroxysme mais la diplomatie est de mise. Un de leur terrain de jeu reste de découvrir un chemin permettant d’atteindre au plus vite les Indes, terre de commerce : la route des Indes. Les portugais mènent plusieurs expéditions en longeant l’Afrique, afin de contourner le continent.

Bartolomeu Dias réussit à doubler le cap de Bonne-espérance à l’extrémité sud du continent africain. Il y a découvre alors une vaste étendue d’eau, à l’instar de son compatriote, 10 ans plus tard, Vasco de Gama. Immédiatement, il est nommé mer des Indes. De la même manière, l’Espagne souhaite également trouver une route des Indes. Elle envoie Christophe Colomb en 1492 pour y parvenir en traversant la mer Océane, l’actuel Océan Atlantique. L’Histoire montrera qu’il découvrit l’Amérique, et plus précisément les Caraïbes lors de ses excursions.

Enfin, lorsque le continent américain fut progressivement découvert par les Portugais et les Espagnols, c’est Vasco Núñez de Balboa qui franchit en 1513 l’isthme de Panamá, découvrant alors une nouvelle étendue d’eau qu’il baptise Mers du Sud. Selon la légende, ce serait Fernand de Magellan qui, dans le cadre de son tour du monde, y naviguait à son tour par temps calme et décida de l’appeler océan Pacifique. Rien n’indique toutefois qu’il fut le premier à utiliser le terme d’océan…

Les différentes étapes du tour du monde réalisé par l’équipage de Magellan.

De la mer Océane à l’océan Atlantique

Après les grandes découvertes et le tour du monde entrepris par Magellan, les Hommes tentent de cartographier la planète. Ils comprennent après qu’il existe de vastes étendues d’eau, bien plus grandes que les mers qu’ils connaissent déjà. Ils décident alors de les renommer de telle manière à les différencier des mers. De mer Océane n’est conservé que le « Océane » qui deviendra « Océan ».

La vaste étendue séparant l’Europe à l’Amérique sera nommée Océan Atlantique dont l’étymologie est incertaine. Certains évoquent le Titan Atlas, d’autres la chaîne de Montagne de l’Atlas, en Afrique du Nord, ou même le roi Atlas, premier roi de l’Atlantide selon Platon. Pour ce qui est de l’Océan Indien, l’explication est plus simple. Puisqu’il s’agit du chemin pour aller jusqu’en Inde (jusqu’à la création du canal du Suez en 1869) et que la mer des Indes est le seul chemin pour y accéder, il devient progressivement Océan Indien.

XXe siècle : l’Organisation hydrographique internationale (OHI) rebat les cartes

Pendant plusieurs siècles, le découpage des mers et océans reste assez arbitraire et les géographes ne se posent pas réellement la question des limites entre ces étendues d’eau. En juin 1921, le bureau hydrographique international est créé. Il a notamment pour but de standardiser les cartes marines et les documents nautiques, ce qui conduit en 1928 à la délimitation des océans.

Le premier texte permet de mettre en évidence sept océans :

L’océan Indien (73 556 000 km 2 )

L’océan Pacifique Sud et l’océan Pacifique Nord, séparés par l’équateur (165 250 000 km²)

L’océan Atlantique Sud et l’océan Atlantique Nord, séparés par l’équateur (106 400 000 km²)

L’océan Austral, entourant l’Antarctique (20 327 000 km²)

L’océan Arctique, centré au niveau du pôle Nord (14 090 000 km²)

Ces sept océans seront ensuite accompagnés de l’ensemble de leurs subdivisions, c’est-à-dire de l’ensemble des mers qui leur sont accolées. À titre d’exemple, la mer des caraïbes est considérée comme une subdivision de l’Atlantique Nord tandis que la mer du Japon est une subdivision de l’océan Pacifique Nord. Trois mers ne sont alors pas associées à un océan : la mer Baltique et ses subdivisions, la mer Méditerranée et ses subdivisions ainsi que la Mer de Chine méridionale et les mers des archipels l’entourant.

Cette carte présente les principales mers du monde ainsi que les océans. Il manque néanmoins l’océan Austral et Arctique, situé à l’extrême nord et l’extrême sud du planisphère.

Principales différences entre mers et océans

Les deux grandes catégories de mers

En réalité, les mers elles-mêmes sont classées en deux catégories :

Les mers bordières . Elles sont disposées tout autour des océans et agrémentées de péninsules, d’îles ou de haut fonds. Entrent notamment dans cette catégorie les golfes et les baies qui sont des mers qui sont avancées par rapport aux terres.

. Elles sont disposées tout autour des océans et agrémentées de péninsules, d’îles ou de haut fonds. Entrent notamment dans cette catégorie les golfes et les baies qui sont des mers qui sont avancées par rapport aux terres. Les mers enclavées. Mer Méditerranée, mer rouge, mer noire, mer morte. Toutes ces mers ont un point commun. Elles ne communiquent avec les océans que part un isthme ou un détroit. Parfois même, ce détroit permet de communiquer avec une autre mer qui ensuite, est reliée à l’océan. Ces mers sont d’ailleurs plus salées que l’océan, car soumises à de fortes évaporations durant les fortes chaleurs estivales.

La profondeur des fonds marins et la taille de l’étendue d’eau

Les océans sont beaucoup plus étendus et profonds que les mers. Leur taille se compte souvent en plusieurs dizaines de millions de kilomètres carrés et leur profondeur peut varier entre 3 000 et 11 000 mètres. Par ailleurs, le point le plus profond du monde se situe dans l’Océan Pacifique Nord, au large des îles Mariannes. Baptisée Challenger Deep, seuls quelques êtres humains ont réussi à atteindre cette zone située à 10 984m de profondeur et 1 100 fois plus pressurisé que l’atmosphère terrestre.

Pour ce qui est de la mer, certaines d’entre elles sont assez profondes, au-dessus des 2 000 mètres, mais généralement, elles sont situées sur des plateformes continentales, moins profondes que les plaques océaniques. Ainsi, des mers comme la Manche ou la mer du Nord ne dépassent pas les 200 mètres de profondeur.

Le phénomène de marées

Voici un phénomène que vous avez déjà remarqué lorsque vous avez fait un tour à l’océan. À divers moments de la journée, l’eau recouvrira plus ou moins les plages. Cela s’explique par la combinaison des forces gravitationnelles dues au Soleil et à la Lune, ainsi qu’aux forces d’inerties induites par la rotation de la Terre autour du Soleil. Au cours d’un cycle de marée, le niveau le plus haut est conventionnellement appelé marée haute ou pleine mer, tandis que le niveau le plus bas est la marée basse ou basse mer.

Si le phénomène de marée est beaucoup plus fort au niveau des océans, il existe sur une moindre mesure pour les mers, les fleuves et même au niveau de l’atmosphère et de la croûte terrestre. Toutefois, il est le plus visible au niveau des océans.

