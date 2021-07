Devolo est une marque allemande spécialisée dans les appareils relatifs au réseau domestique pour particuliers et professionnels. Il propose depuis octobre 2020 un kit de répéteur wifi utilisant une nouvelle technologie de diffusion du réseau, le Mesh Wifi. Avec la possibilité de choisir entre deux ou trois boîtiers, focus sur le Devolo Mesh Wifi 2 Multiroom Kit proposé à 364 € le pack de 3.

LES PLUS La portée du réseau Wifi

Mise en place facile in fine

Réseau stable en Wifi comme en filaire LES MOINS Prix élevé

Pas de Wifi 6

Qu’est-ce que le Mesh Wifi ?

La technologie Mesh Wifi ou réseau maillé, utilisé par Devolo, est un système puissant et efficace qui remplace les routeurs ou répéteurs classiques en créant un seul réseau Wifi..

La portée du signal multipliée

Vous n’arrivez pas à vous connecter correctement à votre Wifi, le signal est trop faible pour fonctionner ou vous avez des zones mortes — endroits où vous ne captez pas la Wifi —. Il existe des solutions à ces problèmes : les répéteurs wifi. Ces boîtiers permettent de se connecter au réseau Wifi en émettant un signal qui multiplie la couverture de votre connexion. Il fonctionne donc comme une deuxième box. Le problème est la perte de la puissance du signal générée par la création d’un nouveau point de connexion. Et c’est là que réside l’intérêt du réseau Mesh. Cette technologie permet à plusieurs boîtiers de capter le signal Wifi de la box et de l’amplifier. Au lieu d’être une « nouvelle box », ces boîtiers diffusent le signal d’origine et créent un réseau continu avec une intensité bien plus élevée.

La connexion simplifiée

En plus d’étendre la portée du signal Wifi sans perdre trop en performance, le réseau Mesh permet de ne plus avoir plusieurs « routeurs » auxquels il faut se connecter. Comme le même signal est amplifié dans votre maison, la connexion et le point d’accès Wifi sont identiques, peu importe le boîtier où vous êtes connectés. La technologie Mesh connecte votre appareil automatiquement au signal le plus puissant. Ce « switch » permet de ne jamais perdre le réseau Wifi.

Maintenant que vous connaissez l’intérêt du Mesh Wifi, passons au test des boîtiers Devolo qui utilisent cette technologie.

Présentation du produit

Le kit que nous avons testé est le Multiroom Kit. Quand on ouvre la boite, elle contient 3 CPL Wifi, un câble Ethernet de 2m et une notice, rien de plus. Devolo mise sur la simplicité. Les boitiers sont d’ailleurs totalement identiques, ce qui permet de connecter n’importe lequel des trois à la box.

Au niveau des boitiers, on remarque tout de suite leur taille, très imposante : 15,1 x 7,6 x 4,1 cm. Il faut donc de la place autour de votre prise pour leur insertion. Même observation pour leur poids: vos anciennes prises électriques auront du mal à supporter ces répéteurs de près de 1,5 kg.

Chaque boitier possède deux ports Ethernet, donc la possibilité avec le Multiroom Kit de connecter jusqu’à 6 ordinateurs et autres appareils en filaire. On regrette que Devolo ne fournisse qu’un seul câble Ethernet. Enfin, on trouve deux boutons sur les boîtiers : un avec l’icône « maison » pour vérifier l’état de connexion avec la box, et un autre pour celui du signal Wifi.

Installation et configuration du Devolo Mesh Wifi 2

Comment installer le kit ? Est-il possible de gérer les réglages et paramètres une fois branchés ? Rassurez-vous, la mise en place et la configuration du Multiroom Kit de Devolo sont plus simples qu’il n’y paraît.

Mise en place du Multiroom Kit

L’installation de la partie Wifi n’est pas forcément intuitive. La notice explique très mal la façon dont fonctionne la connexion des boîtiers entre eux et avec la box. On se demande si l’un des ports Ethernet est spécialement conçu pour accueillir et transmettre la connexion de la box. De même, on remarque à l’arrière de chacun des boitiers un mot de passe différent, ce qui interroge sur le fonctionnement du produit. Autant de questions qui trottent dans la tête et on se dit que l’installation va être un véritable calvaire.

En réalité, rien de plus simple. On peut prendre n’importe quel boîtier pour le connecter à la box. La connexion en filaire est instantanée et pour la connexion Wifi, les étapes à suivre sont simples :

Branchez sur secteur les deux boîtiers qui servent à répéter le signal.

les deux boîtiers qui servent à répéter le signal. Attendez que les lumières sur les boîtiers apparaissent.

que les lumières sur les boîtiers apparaissent. Branchez le dernier boîtier sur secteur et raccordez-le à la box avec le câble fourni

sur secteur et avec le câble fourni Appuyez sur le voyant « maison » du boîtier branché à la box

du boîtier branché à la box Appuyez sur le sigle WPS de votre box

Attendez 2min et le tour est joué, la connexion wifi est maintenant fonctionnelle

Configuration du Multiroom kit

La configuration et le suivi des appareils Devolo peuvent se faire soit sur une application mobile, soit via un logiciel compatible pour PC ou MAC.

Devolo Home Network, l’application pour smartphone, permet d’avoir une vue d’ensemble du réseau et du débit délivré par les boîtiers. Dans notre test, les données affichées sont en réalité très peu représentatives de la réalité. Elle donne simplement un ordre de grandeur. L’intérêt de l’application réside dans la possibilité de faire des mises à jour du logiciel, de renommer les appareils ou encore de gérer les paramètres de la Wifi – planificateur, type de réseau, contrôle parental… – .

Le logiciel de contrôle pour ordinateur, nommé Devolo Cockpit, permet aussi de configurer votre installation en proposant globalement les mêmes paramètres que l’application mobile. L’intérêt de ce logiciel – et de l’application aussi – est qu’il suffit d’être connecté au réseau pour pouvoir gérer les appareils Devolo. Pour en savoir plus, un guide détaillé de l’ensemble des réglages possibles est disponible — voir page 143 —.

Les performances du Devolo Mesh Wifi 2

La vitesse du réseau, le débit ou encore la portée sont des données primordiales qui permettent de juger de la performance de l’écosystème Devolo. Attention, les débits et autres données de notre test ne sont délivrés qu’à titre indicatif. Ils dépendent de votre box et de votre fournisseur d’accès à internet mais aussi de l’épaisseur des murs et du réseau électrique de chaque habitation.

Performance en filaire du Multiroom Kit

Les performances du Devolo Mesh Wifi 2 lorsque votre ordinateur est connecté en filaire sont très correctes. Lors de notre test, le débit d’un boitier situé à proximité de la box atteignait 500 Mb/s en restant stable. 200 Mb/s pour un autre boitier branché à une cinquantaine de mètres. La perdition en filaire est vraiment minime compte tenu de la distance entre les boitiers et la box. Les résultats montrent que le kit se débrouille bien et permet de ne jamais être embêté par la connexion. Pas de coupure, pas de ralentissement, Devolo propose des performances sûres – même si les 1200 Mb/s annoncés par le constructeur semblent difficilement atteignables -. D’autres tests parlent de débit pouvant atteindre 900 Mb/s !

Performance en Wifi du kit Devolo

Le Mesh Wifi est la véritable plus-value de ce Multiroom Kit. Et au niveau de ses performances, il ne déçoit pas. Le débit est élevé – pour nous, la connexion peut atteindre 400 Mb/s -. Mais ce qui impressionne le plus, c’est la portée. À 10m et séparé par un mur, deux barres de wifi, mais la connexion reste élevée – 250 Mb/s -. Même en s’éloignant d’une vingtaine de mètres, on arrive encore à capter le signal. Dans une maison de 300m², deux répéteurs feront bien l’affaire ! Enfin, dès que vous vous éloignez d’un boitier et vous rapprochez plus d’un autre, l’intelligence du système « switch » automatiquement vers le signal le plus élevé. Cette transition est très efficace et évite de perdre en rapidité. La connexion Wifi est donc la véritable force de Devolo. On en vient même à se questionner sur l’intérêt de la connexion en filaire.

Devolo Mesh Wifi 2 face à la concurrence

Il existe d’autres constructeurs qui proposent le Mesh Wifi : Negear, TP-link ou encore Asus. Voyons ce qui les différencient du Devolo Multiroom Kit.

Devolo Mesh Wifi 2 vs Asus ZenWifi : Le système proposé par Asus est plus puissant et possède une meilleure couverture – 500 m² -. Les deux boitiers de ce kit sont aussi très imposants, à côté le devolo semble presque invisible ! Enfin, le prix n’est pas le même, 500€ pour le Asus contre 212€ pour le Devolo (lot de 2).

Le système proposé par Asus est plus puissant et possède une meilleure couverture – 500 m² -. Les deux boitiers de ce kit sont aussi très imposants, à côté le devolo semble presque invisible ! Enfin, le prix n’est pas le même, 500€ pour le Asus contre 212€ pour le Devolo (lot de 2). Devolo Mesh Wifi 2 vs Netgear Orbi : Là encore débit plus important côté Netgear pouvant atteindre 4 000 Mb/s. Utile pour un usage professionnel – mais la différence ne se ressent pas réellement pour un usage personnel -. Aussi, prix plus élevé et pas de prise gigogne sur les boitiers.

Là encore débit plus important côté Netgear pouvant atteindre 4 000 Mb/s. Utile pour un usage professionnel – mais la différence ne se ressent pas réellement pour un usage personnel -. Aussi, prix plus élevé et pas de prise gigogne sur les boitiers. Devolo Mesh Wifi 2 vs TP-Link Deco M4 : TP-link offre un kit intéressant à un prix très avantageux – 131€ -. Pas de prise gigogne et 1 000 Mbs/s de débit avec une couverture honorable. Une bonne alternative si vous avez des prises disponibles et un budget restreint.

Notre avis sur le Devolo Mesh Wifi 2

Le Devolo Mesh Wifi 2 est un kit très intéressant. Sa mise en place est simple et facile, même si la notice pourrait être améliorée.. La configuration des appareils est complète et les performances proposées très bonnes. Somme toute, le kit n’a qu’un défaut : son prix. La concurrence à un même niveau de performance est globalement moins chère et si tant est qu’elle soit plus chère, c’est parce qu’elle propose des performances bien meilleures. Le kit est donc le choix de la sûreté : acheter un produit efficace et performant, simple à installer et qui va durer, quitte à mettre un peu plus.