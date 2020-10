La marque française Devialet est décidée à concurrencer les AirPods d’Apple avec un produit premium qui promet sans doute une concurrence acharnée. Présentation des écouteurs intra-auriculaires Gemini.

C’est sans doute l’un des secteurs les plus actifs à l’heure actuelle d’un point de vue de l’électronique. Les écouteurs sans fil attirent toutes les marques, qui cherchent à se différencier d’Apple et de son modèle qui est très clairement le best-seller du secteur.

Les écouteurs Gemini de Devialet

Dans la grande compétition que représente donc ce marché, Devialet va tenter sa chance avec son produit baptisé Gemini, des écouteurs intra-auriculaires très haut de gamme. Une décision pas forcément évidente, tant le marché commence à saturer sous les nouveaux modèles. Cependant, l’idée serait apparue commence une évidence au sein de l’entreprise française, si on en croit les confidences du PDG Franck Lebouchard. « Nous avons hésité sur le prochain produit que nous voulions lancer et nous sommes revenus à nos fondamentaux : apporter la meilleure expérience sonore au plus grand nombre de personnes possible ».

Des écouteurs issus d’une longue recherche technologique

Il faut dire que Devialet s’est fait plutôt discret récemment. C’est tout simplement son premier produit en deux ans ! Cependant, ce modèle est aussi un aboutissement technologique qui s’appuie sur trois brevets différents. L’objectif est d’apporter la qualité sonore de la marque dans un tout petit équipement.

Des caractéristiques haut de gamme pour les écouteurs Devialet

Au programme des modes « neutre, », « transparent », « annulation du bruit ambiant » ou encore micro pour ceux qui s’en servent pour téléphoner de façon assidue. Du côté des caractéristiques techniques, Devialet promet 6 heures d’autonomie si vous utilisez la réduction de bruit active (8 heures sinon) et un boîtier qui vous promet 3,5 recharges complètes. Le boîtier est compatible avec la recharge sans fil et on trouve aussi une certification IPX4 pour des usagers hivernaux.

Des écouteurs prochainement disponibles

D’un point de vue tarifaire, Devialet prend un vrai pari. Alors que la plupart des modèles concurrents tentent de réduire la facture par rapport à Apple, la marque française fait l’inverse. Son modèle sera ainsi vendu à 299 euros contre 279 euros pour les AirPods Pro. Les livraisons vont commencer à partir du 25 novembre un peu partout dans le monde, dont la France. Pour ceux qui ne veulent pas attendre, il est possible de les pré-commander dès ce week-end. Pour les puristes, ces écouteurs sont conçus en France, mais fabriqués en Chine. Une nécessité pour réduire les coups de main d’œuvre à l’heure actuelle. C’est aussi cependant une rupture avec la doctrine du Made in France jusque-là prônée par l’entreprise parisienne.

Apple, le roi du marché des écouteurs haut de gamme

Malgré les multiples tentatives de la concurrence, Apple conserve encore et toujours une très large part du marché. Ainsi, ses AirPods représentent tout simplement 45% du marché selon Counterpoint Research. Si Devialet réussit à en récupérer quelques % dans les prochains mois, cela devrait déjà être une très belle performance. 40,7 millions d’écouteurs intra-auriculaires se sont ainsi vendus dans le monde en 2019, et ce chiffre pourrait être multiplié par quatre pour l’année 2020.