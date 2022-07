Samsung Galaxy Watch 5 et 5 Pro : une fuite révèle leur design

Alors que la présentation officielle était attendue pour le mois d’août, les rendus 3D des montres connectées de Samsung, la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro ont été révélés.

Comme chaque été, Samsung prépare une nouvelle gamme de produits. Après avoir lancé la série Galaxy Watch 4 en août dernier, le géant sud coréen revient avec sa prochaine génération de smartwatches, la série Galaxy 5. Très attendue, cette nouvelle série ne devait être dévoilée que dans un mois. C’était sans compter sur le célèbre leaker Evan Blass (alias Evleaks), qui a partagé des rendus officiels animés en 3D des prochaines Galaxy Watch 5 et 5 pro.

Official 3D turntable renders of the Samsung Galaxy Watch5 and Watch5 Pro: https://t.co/a3h98hpzme — Evan Blass (@evleaks) July 7, 2022

Le design de la Galaxy Watch 5 et 5 pro dévoilé

Samsung Galaxy Watch 5

Sans grande surprise, Samsung a travaillé sur deux modèles pour cette nouvelle série : un modèle classique et un modèle haut de gamme « Pro ».

Commençons par le modèle classique, la Galaxy Watch 5 standard qui porte le nom de code « Heart ». Côté design, elle ressemble à l’actuelle Galaxy Watch 4 à qui elle succède. Vendue moins cher que la version pro elle sera proposée en deux tailles (40 mm et 44 mm) et disposera d’un plus grand nombre de coloris proposés (noir, bleu,blanc,graphite, argent, et or rose). Elle sera proposée en deux versions : Wi-Fi ou 4G LTE.

Samsung Galaxy Watch 5 , modèle standard (Source : Evan Blass via 91mobiles)

Samsung Galaxy Watch 5 pro

Connue sous le nom de code Project X, la Galaxy Watch 5 Pro est le modèle haut de gamme de cette série. On note tout de suite la différence de design par rapport au modèle précédent. Cette montre sportive est clairement axée sur la résistance.

Il s’agit d’un modèle de 45 mm qui sera décliné en seulement deux couleurs (noir et gris), dont le capteur sera protégé par du saphir et du titane. La protection contre l’eau est donnée pour une pression de 5 ATM, comme la Galaxy Watch 4. Équipé d’un GPS et de la 4G LTE on note toutefois une petit bémol : contrairement à la Galaxy Watch 5, ce modèle abandonne la fonctionnalité pourtant très utile de la couronne rotative.

Côté autonomie, les usagers ne seront pas déçus : si ce modèle est plus épais c’est surtout parce qu’il sera alimenté par une énorme batterie de 572 mAh. Ce qui représente une batterie 60% plus importante que la Galaxy Watch 4 qui dispose d’une batterie de 361 mAh.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro, modèle haut de gamme (Source : Evan Blass via 91mobiles)

Sur quelle interface fonctionneront les montres connectées de Samsung ?

Pour cette série, Samsung a préparé une mise à jour pour ses deux modèles. Le géant coréen a surtout travaillé sur l’amélioration des performances de fonctionnement de l’application telles que la stabilité du GPS ; la correction des problèmes de lenteur et de crash dans l’app Santé ou encore la stabilisation de la consommation d’énergie . Les deux futures montres connectées vont profiter de la nouvelle interface One UI Watch 4.5, basée sur Wear OS 3.5 et devraient offrir de meilleures performances.

Le modèle standard la Galaxy Watch 5 débuterait à partir de 300 euros, tandis que la Watch 5 Pro le modèle haut de gamme s’afficherait aux alentours des 540 euros. Pour en savoir plus, il faudra attendre le 10 août prochain lors de la présentation officielle au Galaxy Unpacked de Samsung. Les montres connectées seront dévoilées aux côtés des nouveaux smartphones pliables Galaxy Z Flip et Z Fold et des nouveaux écouteurs entièrement sans fil.