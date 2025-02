L’humidité dans un logement peut vite devenir un problème : moisissures, odeurs désagréables, inconfort thermique… Heureusement, les déshumidificateurs peuvent aider à retrouver un air sain. Mais avec autant de produits sur le marché, comment choisir le bon ?

Que vous cherchiez un modèle simple et économique ou un appareil ultra-performant capable de sécher vos vêtements, notre sélection classe les déshumidificateurs du moins cher au plus haut de gamme. Notre objectif ? Vous aider à trouver le meilleur compromis entre efficacité, fonctionnalités et prix.

1 – Rubson Aero 360° : l’option la plus économique

Le Rubson Aero 360° est une solution simple et efficace pour lutter contre l’humidité excessive dans la maison. Contrairement aux déshumidificateurs électriques, il fonctionne sans moteur, ce qui le rend totalement discret et économique. Son principe repose sur une circulation d’air à 360° et une technologie de recharge en cristaux actifs, qui absorbe l’humidité et neutralise les mauvaises odeurs.

Idéal pour les espaces jusqu’à 20 m², il prévient la condensation, la moisissure et les odeurs de renfermé. Son nouveau design est aussi plus respectueux de l’environnement, puisqu’il est fabriqué à 60 % en plastique recyclé et son emballage est 100 % recyclable.

Caractéristique Techniques Type Absorbeur chimique. Capacité d’absorption Jusqu’à 40 % d’humidité en moins. Surface recommandée Jusqu’à 20m². Durée d’une recharge 2 à 3 mois. Comptez environ 5€ par recharge. Entretien Vidange du réservoir et remplacement des recharges.

2 – Pro Breeze déshumidificateur d’air 20L/Jour : puissant et polyvalent

Si vous cherchez un déshumidificateur électrique performant, capable d’éliminer une grande quantité d’humidité en un temps record, le Pro Breeze 20L est un excellent choix. Conçu pour les espaces de taille moyenne à grande (jusqu’à 35 m²), il est idéal pour prévenir la moisissure, réduire la condensation et accélérer le séchage des vêtements.

Il se distingue par son réservoir d’eau de 5,5 L, qui permet une utilisation prolongée sans vidange fréquente. Il dispose aussi d’un tuyau d’évacuation pour un activité en continu. Grâce à son détecteur d’humidité intelligent, il s’arrête automatiquement une fois le taux d’humidité désiré atteint. Vous assurez ainsi une gestion efficace et économique de votre consommation énergétique.

Caractéristique Techniques Capacité d’absorption 20L/jour. Niveau sonore (bruit) 42dB. Dégivrage Oui. Surface recommandée Jusqu’à 35m². Réservoir d’eau 5,5 litres. Fonction sèche linge Oui. Application mobile Non. Dimensions 35 x 20 x 60,8 cm. Technologie modes sommeil, ventilation et intelligent.

3 – Midea déshumidificateur d’air 20L : un modèle polyvalent et écologique

Le Midea 20L est un déshumidificateur électrique puissant, conçu pour réguler efficacement l’humidité dans des espaces allant jusqu’à 40 m². Il est parfait pour les caves, garages, salles de bains et chambres. Il offre un environnement plus sain en réduisant les risques de moisissures, d’odeurs et d’allergènes. Son design compact et discret permet une utilisation confortable sans perturber votre quotidien. Grâce à son application mobile et sa compatibilité avec Alexa et Google Assistant, il permet un contrôle à distance via smartphone ou commande vocale,

Avec sa technologie de réfrigérant R290, il est aussi un choix plus écologique, limitant son impact environnemental tout en assurant une consommation énergétique maîtrisée (classe A).

Caractéristique Techniques Capacité d’absorption 20L/jour. Niveau sonore (bruit) 48 dB. Dégivrage Oui. Surface recommandée Jusqu’à 40m². Réservoir d’eau 3 litres, amovible. Fonction sèche linge Oui. Application mobile Oui + contrôle vocal avec Alexa et Google Assistant. Dimensions 37,5 x 30 x 52 cm. Technologie Réfrigérant naturel R290, mode intelligent.

4 – Pro Breeze compresseur 20L/jour : le grand réservoir d’eau

Le Pro Breeze Déshumidificateur Compresseur 20L est conçu pour lutter efficacement contre l’humidité et la moisissure dans des espaces jusqu’à 30 m². Il est équipé d’un réservoir d’eau de 5,5 litres, qui s’arrête automatiquement lorsqu’il est plein. Un tuyau de drainage est également fourni, permettant une évacuation continue pour ceux qui recherchent une solution sans vidange manuelle.

Grâce à son capteur d’humidité intégré, l’appareil détecte et affiche en temps réel le taux d’humidité ambiant sur son écran LED tactile. Il s’éteint automatiquement dès que le taux d’humidité prédéfini (30 à 80 %) est atteint, évitant ainsi toute surconsommation d’énergie.

Caractéristique Techniques Capacité d’absorption 20L/jour (existe aussi en version 30L/jour). Niveau sonore (bruit) 48 dB. Dégivrage Oui. Surface recommandée Jusqu’à 30m². Réservoir d’eau 5,5 litres. Fonction sèche linge Oui. Application mobile Non. Dimensions 58 x 32 x 20 cm. Technologie Compresseur.

5 – Comfee’ Easy Dry 20 : un déshumidificateur performant et connecté

Le Comfee’ Easy Dry 20 est un déshumidificateur efficace capable d’éliminer jusqu’à 20 litres d’humidité par jour, parfait pour les espaces de 37 à 52 m². Conçu pour lutter contre la condensation, les moisissures et l’air trop humide, il offre également une fonction de purification d’air grâce à son ioniseur.

Ce déshumidificateur est connecté via l’application NetHome Plus, compatible avec Alexa et Google Home. Vous pouvez ainsi ajuster les paramètres de l’appareil à distance, programmer ses cycles et suivre l’évolution du taux d’humidité dans votre pièce.

Avec une consommation de 440W par heure, cet appareil reste peu gourmand en énergie grâce à son compresseur performant et son réfrigérant écologique R290.

Doté de roulettes pivotantes et de poignées latérales, il est très facile à déplacer d’une pièce à l’autre. Son panneau de contrôle intégré permet un réglage simple et intuitif, avec un affichage LED indiquant le taux d’humidité en temps réel.

Caractéristique Techniques Capacité d’absorption 20L/jour. Niveau sonore (bruit) 48 dB. Dégivrage Automatique, empêche le gel. Surface recommandée De 37 m² à 52 m². Réservoir d’eau 3 litres, amovible. Fonction sèche linge Oui. Application mobile Oui, il est connecté en wifi à votre réseau. Dimensions 34,8 x 23,9 x 49,6 cm. Technologies ioniseur et Air Swing (balayage d’air).

6 – Duux Bora 20L : le déshumidificateur haut de gamme, intelligent, discret et puissant

Le Duux Bora 20L est conçu pour offrir une déshumidification efficace et intelligente. Capable d’absorber jusqu’à 20 litres d’humidité par jour, il est idéal pour les pièces allant jusqu’à 40 m² (cave, cuisine, salon, grenier, buanderie…). Il est également connecté, vous permettant de le contrôler à distance via une application mobile ergonomique et très simple d’utilisation.

Il intègre aussi une technologie de dégivrage automatique, assurant une performance continue, même en conditions froides.

Le Duux Bora 20L est parfait pour ceux qui cherchent un déshumidificateur puissant, connecté et efficace pour un usage domestique. Nous avons également apprécié la fonction ‘sèche linge’ qui n’est pas un gadget et qui fonctionne bien.

Mode nettoyage : comment ça fonctionne ? Le mode nettoyage du Duux Bora 20L est recommandé tous les trois mois ou avant un stockage prolongé pour éviter la formation de moisissures et d’odeurs désagréables. Ce programme fait circuler de l’air sec à travers l’appareil, éliminant ainsi l’humidité résiduelle et les contaminants dans les nervures de refroidissement.

Point de vigilance : l’entrée d’air est située à l’arrière et la sortie d’air se trouve sur la droite. La marque recommande de prévoir au moins 50 cm d’espace libre autour de ces ouvertures pour garantir une efficacité maximale. Il n’existe pas de version avec une sortie d’air sur la gauche ou au-dessus.

Caractéristique Techniques Capacité d’absorption 20L/jour (existe aussi en version 30L/jour). Niveau sonore (bruit) 36dB – 42dB. Dégivrage Automatique, empêche le gel. Surface recommandée Jusqu’à 40m². Réservoir d’eau Grand réservoir d’eau de 4 litres. Fonction sèche linge Oui, avec un flux d’air puissant et sec. Application mobile Oui, il est connecté en WiFi à votre réseau. Dimensions 32 x 23,5 x 51 cm. Technologie Hygrostat, filtre à charbon, mode intelligent, compresseur.

FAQ

Quels sont les différents types de déshumidificateurs ?

Il existe trois principaux types de déshumidificateurs, chacun ayant ses avantages et inconvénients.

Déshumidificateurs à compresseur (réfrigérant)

Ils utilisent un circuit frigorifique pour condenser l’humidité de l’air.

Avantages Inconvénients Très performants pour les grandes surfaces. Moins efficaces sous 15°C (risque de formation de givre). Efficaces dans les pièces chaudes (température idéale : 16-32°C). Plus bruyants que les autres types.

Déshumidificateurs à dessiccation (absorption)

Ils utilisent un gel de silice qui absorbe l’humidité et la rejette sous forme de vapeur.

Avantages Inconvénients Idéaux pour les pièces froides (fonctionnent dès 5°C). Moins puissants que ceux à compresseur. Plus silencieux et légers.

Déshumidificateurs à ventilation (pour toute la maison)

Ils extraient l’air humide à travers un système de ventilation centralisé.

Avantages Inconvénients Parfait pour les maisons entières. Installation plus complexe et coûteuse. Peu d’entretien, fonctionne en continu.

Quel type de déshumidificateur choisir ?

Pour une salle de bain ou un sous-sol froid : Déshumidificateur à dessiccation.

: Déshumidificateur à dessiccation. Pour un grand salon ou une maison : Compresseur.

: Compresseur. Pour un contrôle global de l’humidité : Système à ventilation.

Combien coûte un déshumidificateur ?

Le prix varie selon la capacité et les fonctionnalités. Pour l’entrée de gamme (ex. Rubson AERO 360°) : 20-40 €, le milieu de gamme (ex. Pro Breeze, Midea) : 150-250 €, et enfin le haut de gamme (ex. Duux Bora 20L) : 300-500 €. Un produit connecté ou avec un mode séchage du linge coûtera plus cher mais offrira plus de confort au quotidien.

Quels sont les critères essentiels pour choisir un déshumidificateur ?

Voici les éléments clés à prendre en compte :

Capacité d’absorption (en L/jour) : pour l’adapter à la taille de la pièce.

(en L/jour) : pour l’adapter à la taille de la pièce. Surface couverte : ne le prenez pas trop petit pour un grand espace.

: ne le prenez pas trop petit pour un grand espace. Type de déshumidificateur : absorbeur d’humidité chimique (discret) ou électrique (plus performant).

: absorbeur d’humidité chimique (discret) ou électrique (plus performant). Mode séchage du linge : parfait pour accélérer le séchage des vêtements.

: parfait pour accélérer le séchage des vêtements. Bruit : certains sont plus discrets que d’autres.

: certains sont plus discrets que d’autres. Connectivité : il peut ainsi être piloté à distance.

Quels sont les signes que ma pièce a besoin d’un déshumidificateur ?

Si vous observez ces éléments, votre air est trop humide :

Condensation sur les vitres et miroirs.

sur les vitres et miroirs. Apparition de moisissures sur les murs ou plafonds.

sur les murs ou plafonds. Mauvaises odeurs persistantes (moisi, renfermé).

persistantes (moisi, renfermé). Papier peint qui se décolle ou peinture qui cloque.

ou peinture qui cloque. Sensation d’air lourd et difficile à respirer.

Dans ces cas-là, un déshumidificateur peut améliorer votre confort et protéger vos meubles et électroménagers. Rappelons que l’ADEME recommande un taux d’humidité compris entre 40 et 60%.

Tous les 3 mois :

Vider et nettoyer le bac à eau avec un chiffon humide.

avec un chiffon humide. Nettoyer ou remplacer les filtres (charbon, HEPA).

(charbon, HEPA). Activer le mode nettoyage si disponible pour éviter les moisissures internes.

Un bon entretien permet d’assurer une plus longue durée de vie et un fonctionnement efficace.