Le réseau FTTH

Le réseau FTTH (Fiber To The Home) signifie en français « Fibre Optique jusqu’au domicile ». Il s’agit de la dénomination technique de la Fibre comme on l’entend habituellement. Il consiste à amener le réseau fibre optique jusque chez l’utilisateur lui-même, pour lui permettre de bénéficier d’une connexion internet à très haut débit.