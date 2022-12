Comment identifier un numéro d’appel masqué ?

Nous recevons tous régulièrement des appels inconnus ou masqués. Ces numéros peuvent appartenir à des entreprises, mais aussi à des particuliers ayant une approche malveillante et ne souhaitant pas être retracé. Il est pourtant possible d’identifier le numéro d’un appel masqué : on vous explique comment faire.

Pourquoi le numéro de téléphone est-il masqué ?

Il est très simple d’effectuer un appel masqué. En effet, il suffit de mettre #31# avant de composer le numéro pour que le smartphone appelé affiche « numéro privé » ou « numéro caché ». Ces appels, souvent indésirables, voire malveillants, peuvent vite devenir embêtants lorsqu’ils sont reçus de manière régulière.

Précisons tout de même qu’un appel inconnu et un appel masqué ne signifient pas la même chose. L’appel inconnu provient simplement d’un numéro qui n’est pas enregistré dans votre répertoire tandis que le numéro de l’appelant masqué a été volontairement caché. Il peut s’agir d’une blague de mauvais goût ou d’une arnaque mais rarement d’une démarche bienveillante.

Voici un exemple de numéro masqué.

Plusieurs moyens peuvent être mis en place afin d’identifier un numéro masquer (et donc de le bloquer définitivement). Tout d’abord, vous pouvez faire appel à la police. C’est une longue procédure, car il faudra vous rendre dans un commissariat pour porter plainte contre X. Après avoir examiné votre smartphone, la police se chargera de retrouver le numéro masqué puis vous recontactera. Cette méthode est efficace, mais assez contraignante.

Aussi, vous pouvez choisir de programmer un renvoi d’appels automatisé. Il s’agit d’une solution alternative pour identifier un appel masqué sur votre smartphone. Contactez votre opérateur de téléphonie afin de mettre en place une redirection de vos appels vers un autre numéro. Ainsi, lorsque l’appelant masqué vous contacte à nouveau, son appel est redirigé vers un second numéro, dévoilant le numéro auparavant masqué. Précisons que cette technique ne marche pas à tous les coups.

Enfin, vous pouvez aussi télécharger une application de tracking téléphonique comme mSpy, en passant par le store d’applications de votre smartphone. Ces applications opèrent une surveillance active de votre téléphone et de vos appels. Elle identifie tous les numéros cherchant à vous joindre, y compris lors des appels masqués.

Se débarrasser des appels non désirés

Que ces solutions soient réellement efficaces ou non, vous pouvez quand même choisir de ne plus recevoir d’appels masqués.

Sur Android : Rendez-vous dans les « Paramètres », puis « Blocage des appels ». Appuyez sur « Liste de blocage » et choisissez « Bloquer les appels anonymes ».

: Rendez-vous dans les « Paramètres », puis « Blocage des appels ». Appuyez sur « Liste de blocage » et choisissez « Bloquer les appels anonymes ». Sur iPhone : Allez dans « Paramètres » et ouvrez « Ne pas déranger ». Choisissez « Manuel », appuyez sur « Autoriser les appels depuis », et enfin « Tous les contacts ».

Cette solution a l’inconvénient de bloquer tous les appels ne figurant pas sur votre liste de contacts. Le distinguo entre appels inconnus et appels masqués ne se fait plus – tous les numéros n’étant pas préalablement enregistrés seront bloqués. Cela vous évitera au moins de recevoir sur votre smartphone des appels malveillants, des arnaques ou encore des spams.