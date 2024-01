Oubliez Apple Pay : cette appli française et gratuite veut devenir la référence en paiement mobile

DeluPay est une start-up française qui propose une nouvelle façon de vous passer de la carte bleue classique. En concurrence directe avec Apple Pay et Google Pay, l’application fait le pari d’une nouvelle méthode novatrice.

« Je n’utilise plus ma carte bleue depuis que j’ai Apple Pay » : cette phrase est fausse, ou du moins en partie. En effet, pour fonctionner, ces services nécessitent d’être liés à une carte bleue physique… Date de péremption et frais d’abonnements auprès de votre banque sont autant de raisons qui pourraient bien convaincre certains utilisateurs à passer sur DeluPay.

Pourquoi ? Sur le papier, l’application française permettrait d’éviter ces deux éléments et de n’avoir aucun frais annexes.

Sur le fonctionnement, DeluPay fonctionne exactement comme les autres applications de paiement. NFC, QR code ou Bluetooth LE, la méthode ne change pas et la véritable utilité de cette nouvelle solution se trouve dans vos frais bancaires qui chutent à 0.

Si DeluPay peut se permettre d’annoncer un service 100% gratuit pour l’utilisateur, c’est parce qu’il n’utilise pas votre carte bleue, mais se lie directement avec votre compte en banque.

Pratique et, de fait, plus écologique, DeluPay a de bons arguments pour séduire de nombreux utilisateurs.

DeluPay : une offre d’appel risquée pour le moment ?

Pour l’instant, DeluPay affiche 1500 enseignes partenaires et il s’agit bien là d’un véritable point d’interrogation, car si ce nombre ne grandit pas davantage, il sera compliqué d’imposer son application face aux deux autres mastodontes.

On peut donc espérer que la start-up française profite du CES 2024 pour élargir son portefeuille de clients et ainsi devenir un véritable challenger aux services d’Apple et Google.

De même, est-ce que les banques accepteront docilement de perdre l’abonnement des cartes bleues et de donner l’accès à votre compte banque sans contrepartie si DeluPay perce vraiment ? Pour l’instant, la start-up possède une offre d’appel intéressante, mais le restera-t-elle longtemps ? Affaire à suivre.