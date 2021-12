Dell Pari : la webcam sans fil qui s’accroche partout grâce à un aimant

Bien avant le CES 2022, Dell commence à nous dévoiler ses derniers prototypes. La webcam Project Pari a deux grosses originalités : elle est sans-fil, et peut s’attacher n’importe où grâce à un aimant.

Qui utilise encore des webcams en 2021 ? Si les appels vidéo et les vidéoconférences sont plus populaires que jamais, surtout en pleine pandémie, les appareils que nous utilisons sont souvent déjà pourvus d’une caméra. Aussi, les webcams ont perdu en popularité au fil du temps auprès du grand public, et les innovations se sont faites rares. Dell a cependant sa petite idée pour un nouveau produit qu’il nous présente aujourd’hui : le Project Pari.

Dell Project Pari, la webcam sans fil et aimantée

Project Pari est une webcam bien particulière, puisqu’elle est totalement sans fil. Elle fonctionne naturellement sur un système de batterie, et se recharge via un port USB-C situé à son dos. En cas de besoin donc, vous pourrez toujours la connecter, mais ce n’est pas l’idée du produit. L’idée est au contraire de pouvoir la placer n’importe où, et pour cela, son dos est également aimanté.

Comme vous pouvez le voir sur l’illustration ci-dessus, cela permet de débloquer tout un tas d’usage qui n’est pas forcément accessible au commun des mortels. Les professionnels apprécieront de pouvoir coller leur webcam sur leur grand tableau de présentation au bureau, tandis que les animateurs pourront profiter d’un point de vue vidéo capable d’être transporté partout en un instant. C’est d’autant plus vrai qu’elle a un vrai poids plume : seulement 30 grammes !

En termes de qualité d’enregistrement, Dell promet pour l’instant simplement du 1080p. A 30 FPS ? 60 FPS ? Le constructeur n’a pas partagé cette information. Et c’est à peu près tout, ce qui n’est pas étonnant pour un petit gabarit de la sorte. Il y aura tout de même un indicateur de fonctionnement sous la forme d’une petite LED qui s’allume lorsque la webcam est utilisée. Elle aura aussi le droit à un petit cercle pour obstruer sa vision, rassurant pour qui s’inquiéterait d’être piraté.

Si Dell a très clairement le milieu professionnel dans sa ligne de mire, comme le montre ses premières images de démonstration, la Project Pari a aussi énormément de potentiel pour les petites productions vidéo à budget limité. Avoir une sky cam, soit une caméra au plafond, peut être bien trop coûteux pour un débutant. Mais avec une telle webcam ? Les possibilités sont infinies. Encore faudra-t-il qu’elle ne soit pas très onéreuse, mais nous n’avons aucune information de prix ni de date de sortie pour le moment. La seule chose que l’on puisse donc dire est qu’il s’agit d’un concept alléchant.