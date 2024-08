Le défroisseur de voyage SteamOne est à presque moitié prix sur Conforama

Qui aime repasser ? Personne. Par contre avoir des vêtements froissés, on n’aime pas non plus. Le défroisseur SteamOne est parfait pour ça. Il s’embarque partout et bénéficie d’une belle réduction sur Conforama en ce moment.

Il s’appelle Victor et il vous aide à défroisser votre linge en deux temps trois mouvements. Si vous êtes à la recherche d’un appareil performant pour entretenir vos vêtements rapidement et efficacement, ne manquez pas les -45% le SteamOne SN250MG chez Conforama. Ce défroisseur de voyage est la solution pratique et design pour éliminer les plis et rafraîchir vos tissus en un rien de temps.

-45% sur Victor : le défroisseur vapeur SteamOne

Le SteamOne SN250MG, surnommé Victor pour les intimes, est actuellement proposé à un prix très attractif sur Conforama. Habituellement, cet appareil est vendu à 89,99€, mais cette offre vous permet de l’acquérir à 49,99€. Soit une réduction de 45%.

Attention cependant, pour ce produit sur Conforama, vous ne pouvez que le retirer en magasin après votre achat. La livraison à domicile n’est pas possible.

ACHETEZ le SteamOne SN250MG

Cet appareil se distingue par sa rapidité de chauffe et son efficacité à défroisser tous types de tissus, même les plus délicats. Que ce soit pour un usage quotidien ou pour des occasions spéciales, le SteamOne SN250MG vous aide à maintenir vos vêtements impeccables en un rien de temps.

SteamOne SN250MG : le défroisseur vapeur à avoir ?

Le SteamOne SN250MG est conçu pour répondre aux besoins de ceux qui cherchent une solution rapide et efficace pour défroisser leurs vêtements.

Ses principaux atouts :

Une puissance de 2000W .

. Chauffe en seulement 40 secondes .

. Son débit de vapeur est de 30 g/min, idéal pour éliminer les plis tenaces, tout en prenant soin des tissus les plus délicats.

Ce modèle est équipé d’un réservoir d’eau amovible de 1,4 litre, offrant jusqu’à 30 minutes de vapeur continue, ce qui est suffisant pour défroisser plusieurs vêtements en une seule séance. Sa tête en métal permet une diffusion uniforme de la vapeur.

PROFITEZ DE -45% sur Conforama

Léger et facile à utiliser, cet appareil est aussi idéal pour les petits espaces ou pour ceux qui cherchent une solution portable pour leurs déplacements.