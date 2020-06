Tout ce que vous devez savoir sur le purificateur d’eau UV. Comment cela fonctionne, les caractéristiques, leurs efficacités, avantages et inconvénients, entretien, etc.

Si vous disposez d’un puits, si vous récupérez l’eau de pluie, si vous souhaitez vivre en autonomie ou si vous êtes survivaliste alors il vous faut un système pour rendre votre eau potable. Il existe différentes méthodes par exemple les produits chimiques, les systèmes de filtration, l’ébullition ou bien encore l’utilisation d’un purificateur d’eau à rayons ultraviolets (UV). Cette dernière technologie présente des avantages intéressants. Découverte de ce mode de potabilisation de l’eau simple efficace et qui ne nécessite que peu d’entretien et de surveillance.

Définition : Qu’est ce qu’un purificateur d’eau UV ?

Un purificateur d’eau UV va rendre potable une eau dangereuse microbiologiquement. La lumière ultraviolette qu’émet l’appareil va rendre inoffensifs les bactéries, virus et autres parasites pouvant propager des maladies. L’eau devient ainsi immédiatement potable pour la consommation humaine. Aucun produit chimique n’est utilisé et les caractéristiques minérales de l’eau sont parfaitement conservées.

Les purificateurs d’eau utilisant des rayons ultraviolets sont notamment efficaces pour traiter une eau souillée par :

Le parasite Cryptosporidium

Le parasite Giardia

Les bacilles de dysenterie

La bactérie Salmonella ou salmonelle

La bactérie responsable de la tuberculose (Mycobacterium tuberculosis)

Les bactéries de type Streptocoque

Les bactéries de type E. coli

D’autres bactéries pathogènes

Le virus de l’hépatite B

Le virus du choléra

Certains autres virus (dont le Coronavirus ou COVID-19)

Les algues

Les champignons

Comment fonctionne un purificateur d’eau UV ?

Le principe de fonctionnement d’un purificateur d’eau utilisant des rayons ultraviolets est assez simple. Le dispositif va exposer les organismes présents dans l’eau à une longueur d’onde de lumière ultraviolette spécifique. En effet, si elle est employée avec suffisamment d’énergie, le rayonnement UV avec la longueur d’onde de 254 nm vient détruire l’ADN des micro-organismes. Le rayonnement ultraviolet d’un purificateur d’eau UV ne détruit pas les microbes en eux-mêmes, mais juste leur ADN. Cette action empêche les bactéries, virus et autres parasites de se reproduire et donc de devenir pathogènes pour l’homme, car c’est leur reproduction dans notre organisme qui provoque les maladies.

Plus l’énergie fournie est importante plus l’effet est notable. À partir d’un certain dosage, le rayonnement est suffisant pour inactiver la plupart de micro-organismes que l’on peut trouver dans l’eau. Une excellente solution donc pour rendre potable une eau provenant d’un puits ou bien encore l’eau de pluie récupérée dans une citerne. Notez, par ailleurs, que les rayons ultraviolets sont nocifs pour l’homme notamment au niveau de la peau et des yeux. Les purificateurs d’eau à UV maintiennent toutefois le rayonnement à l’intérieur du dispositif donc sans risques pour l’homme car sans fuite.

Comment est fabriqué un purificateur d’eau à ultraviolet ?

Un purificateur d’eau UV comprend une chambre qui renferme l’ensemble du système. Le manchon en quartz de verre contient la lampe UV qui émet une longueur d’onde germicide de rayonnement ultraviolet pour désactiver les organismes vivants. Le manchon en verre de quartz est transparent à la longueur d’onde UV, ce qui permet à la lumière UV de pénétrer dans le verre et de désinfecter l’eau. Un manchon en quartz protège la lampe UV de l’eau, car l’eau et l’électricité ne font pas bon ménage. Un ou deux joints toriques sont aussi utilisés pour sceller l’ensemble du système.

Les lampes UV fonctionnent avec de la vapeur de mercure. La vapeur de mercure est chargée dans une lampe UV sous forme de petites billes. Parfois, vous pouvez voir des perles rouler dans la lampe. Ces perles sont du mercure avant d’être vaporisées pour créer du carburant pour la lampe. Il existe aussi désormais des LED pouvant remplacer une lampe UV. Plus économes et avec une espérance de vie plus longue, les LED sont une bonne alternative, mais uniquement pour des puissances plus faibles.

Les purificateurs d’eau à ultraviolet sont-ils efficaces ?

Les systèmes UV stérilisent l’eau rapidement et efficacement. La désinfection aux UV désactive 99,99 % des organismes vivants dans l’eau. Ils sont conçus pour fonctionner en permanence afin de garantir que l’eau que vous utilisez est toujours sûre. Parce qu’un purificateur UV n’est pas un filtre, il n’y a pas d’eaux usées ou de débris à nettoyer. Chaque goutte d’eau qui pénètre dans le système UV est purifiée. Toutefois le dispositif nécessite une source d’énergie électrique pour fonctionner. Sans alimentation électrique ou en cas de coupure d’électricité, la désinfection de l’eau ne se fait pas.

Alternatives au Purificateur d’eau UV : les autres méthodes de désinfection de l’eau

L’utilisation d’un purificateur d’eau utilisant des rayons ultraviolets n’est évidemment pas la seule solution pour traiter l’eau. Comparons les avantages et inconvénients de chaque technique.

Purificateur d’eau UV ou traitement au chlore ?

Le traitement au chlore est une alternative aux ultraviolets très utilisée. Cependant, le traitement aux ultraviolets est beaucoup plus sûr et simple à mettre en oeuvre. La lumière ultraviolette traite l’eau pour les protozoaires que la désinfection au chlore est incapable d’éliminer. Un purificateur d’eau UV est aussi beaucoup plus facile à entretenir et plus sûr à utiliser que les désinfectants chimiques. Le traitement de l’eau avec du chlore nécessite un réservoir de rétention, des injections régulières et des dosages précis. De nombreuses usines de traitement des eaux usées utilisent d’ailleurs désormais la purification de l’eau par UV pour éliminer les sous-produits chimiques nocifs de l’eau provenant du traitement au chlore ou à la chloramine.

Purificateurs d’eau ultraviolet ou filtre à eau ?

Les systèmes d’osmose inverse, les systèmes d’ultrafiltration, les filtres à charbon et les filtres en céramique séparent tous les contaminants de l’eau à travers les minuscules pores d’un filtre ou d’une membrane. Contrairement aux filtres à eau, un purificateur d’eau UV n’élimine pas les particules de l’eau. Le traitement aux ultraviolets purifie l’eau en exposant les organismes vivants à la lumière ultraviolette, mais il ne les filtre pas. Les filtres à eau n’éliminent pas les bactéries et les virus comme un système UV. La désinfection UV fonctionne donc aux côtés des systèmes de filtration d’eau pour fournir de l’eau propre, un véritable complément et non pas une méthode concurrente.

Les UV sont-ils nécessaires pour un filtre à eau ?

La purification UV n’est pas nécessaire pour un filtre à eau, mais un filtre à eau est nécessaire avant un système UV. Les systèmes UV sont plus efficaces lorsque l’eau est claire, ils doivent donc avoir au moins un préfiltre de cinq microns pour empêcher les organismes vivants de se cacher derrière des particules en vrac. Vous pouvez utiliser un filtre à sédiments pour éliminer la saleté et les débris d’un approvisionnement en eau de puits ou un adoucisseur d’eau pour réduire le fer comme préfiltration. Un purificateur UV est donc la dernière chose que l’eau doit traverser durant son chemin vers la maison.

Quand utiliser un purificateur d’eau à ultraviolet ?

La purification d’eau UV est la meilleure option chaque fois que votre eau contient des bactéries ou que vous souhaitez une protection supplémentaire en cas de catastrophe naturelle. Au moment où votre usine d’eau de la ville émet un avis d’eau impropre à la consommation, l’eau a déjà été contaminée. Avoir un purificateur d’eau UV maintient votre eau exempte de virus et d’agents pathogènes nocifs lorsque l’approvisionnement en eau est compromis.

Si vous possédez un puits privé ou que si vous récupérez l’eau de pluie et que celle-ci est stockée dans une citerne, vous avez besoin d’un purificateur d’eau UV, sauf si bien sûr vous désinfectez votre eau avec des produits chimiques. Le propriétaire d’un puits ou d’une citerne est responsable de l’élimination des bactéries de l’eau. Le traitement aux ultraviolets est le moyen le plus efficace de le faire. Un filtre centrifuge est un excellent préfiltre pour l’eau de puits avant la désinfection aux rayons ultraviolets.

Les purificateurs d’eau à UV pour votre maison

Les systèmes UV doivent être installés avant que l’eau n’entre dans votre maison pour purifier l’eau dans toute la maison. La plupart du temps, la pression domestique typique est suffisante pour qu’un système UV fonctionne parfaitement. Il existe un grand nombre de purificateurs d’eau à ultraviolets. La taille du système UV dont vous avez besoin dépend du débit de votre eau. Le dimensionnement en fonction du débit permet à l’eau d’entrer en contact avec la longueur d’onde germicide suffisamment longtemps pour être efficace.

Comme la taille, le prix des systèmes UV varie. En règle générale, un système UV résidentiel coûte environ 400 ou 500 euros. Un entretien annuel est toutefois nécessaire, notamment avec le changement de la lampe UV. Une lampe à ultraviolets est en effet conçue pour durer environ 9.000 heures ou 375 jours (si vous la faites fonctionner tout le temps).

Les purificateurs d’eau UV pour les voyages

Les purificateurs d’eau UV portables sont aussi parfaits pour la randonnée, le camping, les voyages à travers le monde et pour les survivalistes. Très pratiques, ils stérilisent l’eau en quelques secondes sans vous exposer aux rayons UV. Un purificateur d’eau UV portatif se présente soit sous la forme d’un système unique pour une purification simple ou alors sous la forme d’un ensemble avec un préfiltre à sédiments pour les eaux contenant beaucoup de saleté et de débris. Au niveau des produits, il existe par exemple la gourde UV Noerden LIZ ou le SteriPen Adventurer.

Quels sont les Avis sur les Stérilisateur d’eau UV ?

Avantages

Désinfecte sans produits chimiques. La longueur d’onde ultraviolette ne laisse pas de sous-produits dans l’eau comme les désinfectants chimiques.

N’ajoute aucun goût ni odeur. La désinfection aux UV ne modifie pas chimiquement l’eau de quelque manière, forme ou forme.

Facile à maintenir. Un changement annuel de lampe UV est le besoin d’entretien le plus fréquent.

Pas d’eau gaspillée. Le processus de traitement aux UV ne nécessite pas d’eau dans le drain.

Protection lors de catastrophes naturelles. Lorsque l’eau de la ville est compromise, un système UV protège votre eau potable.

Inconvénients