Decathlon présente Magic Bike, son concept futuriste de vélo électrique

C’est l’annonce de cette semaine : Decathlon a dévoilé son tout nouveau concept de vélo électrique, le Magic Bike. Sous la marque de vélo B’TWIN, il propose un modèle innovant au design futuriste.

En France, selon une étude de l’Insee, 60% des déplacements domicile-travail de moins de 5 km se font en voiture. Même si la distance paraît limitée, cela représente 25% des émissions de CO². Partant de ce constat, Decathlon a décidé de développer un vélo regroupant l’ensemble des innovations du domaine sous un nom : le Magic Bike.

Un vélo concept Decathlon à la pointe de la technologie

Face aux enjeux de la mobilité, Decathlon s’est rendu compte que le vélo électrique était « une solution durable à faible impact environnemental et accessible à tous » qu’il est nécessaire de développer. Elle s’est donc fixé trois objectifs afin de créer le modèle parfait : la simplicité d’utilisation, la sécurité du cycliste et de son vélo ainsi que la capacité à s’adapter à votre quotidien. Ainsi est né le B’TWIN Concept _01, première version de Magic Bike imaginé par Decathlon.

Ce modèle regroupe de nombreuses technologies innovantes. Côté design, on retrouve un écran intégré au vélo donnant les principales informations sur votre conduite. Le concept de vélo est aussi modulable et il est possible d’ajouter des plateformes de rangements à l’avant ou à l’arrière.

Au niveau de la sécurité, le Magic Bike n’est pas en reste : application connectée pour la reconnaissance sans fil, alarme intégrée ou encore une béquille qui se verrouille à l’arrêt. Enfin, pour l’utilisation, on est séduit par un seul levier de frein qui agit intelligemment sur les deux roues en même temps. En plus, l’assistance électrique, jusqu’à 25km/h, s’adapte à la cadence de votre pédalage et l’autonomie change en fonction de vos besoins : 30km, 60km ou 90km. Ça promet !

Que penser du Magic Bike ?

Le concept est intéressant car il regroupe un grand de nombre de technologies que l’on retrouve sur d’autres modèles. Mais, certaines innovations posent question : la fiabilité de l’écran intégré, l’efficacité du frein unique ou encore les performance de l’assistance. On attend plus de précision afin d’être rassuré sur ces technologies.

Récolter des avis avant le développement du Magic Bike

Pour l’instant, aucune date de sortie ou de développement n’est prévue pour ce concept de vélo électrique. L’objectif est pour l’instant de soumettre les différentes idées et technologies au grand public et récolter les avis et les remarques de chacun afin de co-créer le vélo parfait !

D4 présence un concept de 🚲connecté. Je ne suis pas forcément fan, mais faut avouer que lorsque l'on confie la mission à des gens dont le boulot c'est le vélo, c'est beaucoup mieux que s'ils viennent d'un site de rencontre ou d'une plateforme de livraisonhttps://t.co/5aicjfhYL5 — Cycliste Urbain (@CyclisteUrbain) June 4, 2022

C’est donc encore un stade très peu avancé de la version finale du vélo qui est dévoilée et il ne faut pas s’attendre à voir ce vélo électrique arriver demain. Mais, c’est une étape importante dans le choix de Decathlon de se mettre aux modèles haut de gamme. Aujourd’hui, la marque ne propose qu’un seul modèle électrique de sa marque B’TWIN : le TILT 500 E, un vélo électrique pliable premier prix. Alors, quand on voit le nouveau concept du Magic Bike, on a des étoiles dans les yeux. Et vous, emballé ?