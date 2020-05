Avec Decathlon Rent, l’entreprise française de grande distribution de sport et loisirs se lance dans la compétition de la location de bicyclette électrique. Des tests seront prochainement menés à Paris et à Lyon.

Les services de location de vélos (électriques ou non) ont le vent en poupe dans les grandes villes. Pratiques et écologiques, ils répondent à une demande urbaine de déplacements libres et propres. La sortie de quarantaine de l’épidémie de Coronavirus a relancé l’intérêt de ce genre de formules. En effet, beaucoup de personnes vivant dans les grandes villes préfèrent désormais éviter les transports en commun. Utiliser une voiture personnelle étant peu écolo et compliqué avec le trafic et le stationnement, beaucoup préfèrent des moyens simples comme la bicyclette ou les deux-roues électriques. C’est sur ce marché que souhaite se positionner l’offre Decathlon Rent. L’entreprise de Villeneuve-d’Ascq compte lancer un test dans les villes de Lyon et de Paris dès le mois de juin.

Dans un premier temps, l’offre Decathlon Rent sera proposée dans 4 magasins parisiens (Decathlon Madeleine, Decathlon Montreuil, Decathlon Rive Gauche et Decathlon Rosa Parks) ainsi que dans les 8 magasins de l’agglomération lyonnaise (Decathlon Lyon Part Dieu, Decathlon Confluence, Decathlon City Grolée-Carnot, Decathlon Bron, Decathlon Beynost, Decathlon Ecully, Decathlon Limonest, Decathlon Villefranche) avec un nombre limité de vélos.

5 modèles de vélos dont deux électriques proposés dans l’offre de location

Decathlon Rent propose une formule de location mensuelle de vélo. L’abonnement est mensuel sans engagement ce qui signifie que vous pouvez résilier votre formule lorsque vous le désirez. La formule de location Decathlon Rent inclut aussi le dépannage et la révision de la bicyclette et son remplacement en cas de nécessité. L’abonnement inclut aussi une assurance contre le vol et la casse ainsi qu’un système antivol de haute sécurité.

L’utilisateur peut choisir entre 5 modèles de bicyclettes. Le premier modèle, simple et compact est à 15 euros par mois. Le second modèle, plus urbain et confortable est à 20 euros par mois de location. Le troisième, plus performant est inclus dans la formule à 35 euros par mois. Enfin l’offre inclut aussi un modèle de vélo pliant doté d’une assistance électrique ainsi qu’un modèle de vélo électrique de ville classique.

Que vaut l’offre Decathlon Rent face à Veligo à Paris ?

Bien évidemment, cette nouvelle offre de location de vélo électrique sur le marché francilien entre en concurrence directe avec celle de Veligo déjà bien implantée à Paris et en île de France. L’abonnement Decathlon Rent est-il plus intéressant que celui de l’entreprise parisienne ? Avec une formule à 75 euros par mois (le vélo à 55€ n’étant pas comparable à Véligo), Decathlon est nettement plus cher que Veligo qui propose une location à 20 euros par mois pour les étudiants et 40 euros pour les autres.

L’offre de l’entreprise nordiste est toutefois plus intéressante sur un point. Là où Veligo oblige à un abonnement d’un minimum de 6 mois, Decathlon permet de terminer le contrat lorsque vous le souhaitez, pour un seul mois* même si vous préférez. Reste toutefois aussi à comparer les caractéristiques techniques des deux vélos électriques selon vos besoins. Mais l’offre Véligo a été testée et approuvée par notre équipe : le vélo est très fonctionnel, robuste et pratique.

*À noter que Décathlon facture 15€ de frais de mise en service, quelle que soit la durée de l’abonnement

À Lyon préférer Vélo’V ou Décathlon Rent ?

Pour les Lyonnais et ceux du grand Lyon, la comparaison entre l’offre Décathlon Rent et celle de Vélo’V est plus subtile. Le service de location de vélos électriques Vélo’V propose différentes formules soit d’abonnement annuel, soit plus ponctuel. Côté tarif, s’il s’agit de louer sur un, deux ou trois mois, Vélo’V est un peu plus cher (60 euros par mois). Sur un an, l’offre à 50 euros par mois est un peu plus intéressante que celle de Décathlon.