Dashcam Dride 4K : plus d’1 million € de préventes

La start-up californienne Dride Inc revient avec un modèle dernière génération de dashcam, la Dride 4K, une caméra embarquée qui offre de nombreuses fonctionnalités.

Après trois campagnes menées sur Indiegogo et Kickstarter, la start-up californienne Dride Inc est de retour. Elle propose une dashcam performante qui remplit parfaitement sa fonctionnalité d’enregistreur de conduite. Cette nouvelle caméra embarquée dispose d’options très intéressantes telles que la détection de mouvement par radar, un GPS, une connectivité 4G LTE ou encore deux caméras pour une vison avant et arrière. Les caméras de tableau de bord de voiture Dride 4K sont également résistantes à la chaleur et peuvent être consultées à distance si besoin grâce à sa connexion cellulaire 4G. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre comparatif des meilleures dashcams.

Déjà un succès sur la plateforme de financement participatif Indiegogo Disponible en précommande pour 307 € sur la plateforme Indiegogo, plus de 4 000 personnes ont déjà réservé le produit. Alors que l’objectif était d’obtenir 10 000 $ US le financement s’élève actuellement à 1.154.600 € et il ne reste plus que quelques semaines de campagne de crowdfunding Indiegogo. La disponibilité du produit est annoncé pour Mai 2022.

Les principales fonctionnalités et caractéristiques de la Dride 4K

Une caméra performante

La caméra interne Dride 4K est équipée d’une coupure IR intégrée qui garantit une excellente image même lorsqu’il fait noir. Elle permet aussi d’avoir une vidéo Full HD 1080p et une couverture à 360°. Un package complet avec la caméra interne, la caméra arrière et le module 4G LTE inclus nécessite un engagement de 330 $. On aime : la résolution ultra-nette de jour comme de nuit.

Une dashcam qui résiste à de hautes températures

Point mis en avant et non des moindres : la start-up affirme que la Drive 4K a été conçue pour être la dashcam la plus rigide du marché ! En effet, un châssis en aluminium a été ajouté pour aider à la dissipation de la chaleur. Eliminer rapidement la chaleur du processeur est crucial lorsque la voiture est garée sous un soleil de plomb. La Dride 4K peut supporter des températures allant jusqu’à 80°C en mode de fonctionnement.

Le détail qu’on apprécie : à des températures supérieures à 80°C, la dashcam passera en mode veille et se remettra en route une fois qu’elle aura refroidi.

Un enregistrement en continu en 4k

La start-up précise aussi que la Dride 4K enregistre en continu afin que l’utilisateur puisse toujours avoir accès à la vidéo recherchée. En cas d’accident, Dride enregistrera, verrouillera et téléchargera automatiquement sur le cloud (le module 4G est requis). Une fois la voiture garée, la dashcam se mettra systématiquement en veille pour préserver la batterie de la voiture. Ensuite, le radar embarqué analysera l’environnement pour tout mouvement à proximité de la voiture, lorsqu’un objet se rapproche trop, il signalera au Dride de se mettre en marche pour commencer à enregistrer. De ce fait, si quelqu’un heurte la voiture pendant cette période, une preuve vidéo sera enregistrée avant même que l’incident ne se produise.

Les points forts de l’enregistrement :

le radar dispose du mode parking , il analyse en permanence l’environnement

, il analyse en permanence l’environnement le bouton de partage qui, à la seule pression de celui-ci, permet à l’usager de partager la vidéo sur les réseaux sociaux

qui, à la seule pression de celui-ci, permet à l’usager de partager la vidéo sur les réseaux sociaux l’application Dride donne accès à vos vidéos cloud que vous pouvez télécharger sur votre téléphone en résolution 4K.

Une connectivité pour tous environnements

La dashcam est dotée :

du Wi-Fi 5 GHz pour une vitesse de téléchargement ultra-rapide

pour une vitesse de téléchargement ultra-rapide du Bluetooth pour des notifications instantanées sur votre téléphone, Dride 4K est également équipé d’un module 4G LTE pour garder votre Dride toujours en ligne et connecté.

pour des notifications instantanées sur votre téléphone, Dride 4K est également équipé d’un module 4G LTE pour garder votre Dride toujours en ligne et connecté. d’une connectivité au réseau domestique

Le détail qui fait la différence : un système de stockage interne (128 Go ) a été ajouté à la caméra . Il permet d’assurer la durabilité des vidéos sans que celles-ci soient détruites à cause d’une carte SD endommagée. Un emplacement pour carte SD est également disponible par défaut sur tous les modèles.

Le projet en est encore au stade de conception, cependant Dride Inc assure qu’il y a suffisamment de puces en stock pour répondre à toutes les commandes. Le processus de fabrication lui, sera lancé dès la fin de la campagne. Pour en savoir plus sur le produit nous vous invitions à regarder la vidéo de présentation ci-dessous :