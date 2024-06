Votre frigo peut vous rendre malade : l’astuce incontournable pour prendre aucun risque

Pour maintenir votre frigo propre et hygiénique, il est essentiel de couvrir certains aliments. Découvrez lesquels doivent absolument être protégés.

Certains aliments n’aiment pas être laissés à nu dans votre frigo. En effet, un frigo propre et sain nécessite un peu plus de précautions que simplement tout jeter dedans. Alors, on se retrousse les manches et on découvre pourquoi il ne faut pas laisser certains aliments découverts.

Pourquoi faut-il couvrir ses aliments dans le frigo ?

Imaginez un reste de lasagnes abandonné dans un coin du frigo, exposé à tous les vents froids. Ce pauvre plat, sans couverture, va non seulement sécher, mais aussi devenir un terrain de jeu pour les bactéries (et qui dit développement de bactéries dit aussi arrivée de potentielles maladies…).

Les restes de pâtes, de viande ou de tarte doivent être soigneusement enveloppés dans du film alimentaire ou rangés dans des boîtes hermétiques. En plus, cela évite que votre frigo ne se transforme en paradis olfactif avec un mélange d’odeurs douteuses.

Donc ça non…

Quels aliments faut-il couvrir ?

Les conserves et autres contenants ouverts (et non refermables)

Ah, les conserves entamées et les briques de lait ouvertes. Qui n’a jamais laissé une boîte de thon à moitié vide dans le frigo, pensant la finir plus tard ? Erreur ! Le fer des boîtes peut s’oxyder et altérer le goût de vos aliments.

Quant aux briques, souvent placées dans la porte, elles subissent des variations de température qui favorisent la prolifération des bactéries. Transférez ces restes dans des contenants adaptés et fermés, et vous éviterez bien des soucis.

Ca c’est aussi non du coup

Les petits bols de sauces variées, laissés sans protection, sont des nids à bactéries. Si elles ont été utilisées comme dip, elles sont déjà contaminées par vos chips, vos légumes ou vos doigts.

Pour éviter cela, rangez-les dans des petites boîtes bien hermétiques. En plus, ça vous évitera de découvrir des fossiles de guacamole ou de mayo des semaines plus tard.

Les aliments bruts (fromages, fruits, légumes et oeufs)

Laisser un morceau de fromage à découvert dans le frigo, c’est risquer de le voir sécher et devenir aussi dur qu’un caillou. Enveloppez-le dans du papier sulfurisé ou rangez-le dans une boîte spéciale fromage pour conserver son moelleux et son goût.

Certains fruits et légumes ont la fâcheuse habitude de dégager de l’éthylène, un gaz qui accélère le mûrissement (et la pourriture) des autres aliments. Banane, pomme, avocat : on vous regarde ! Pour éviter que vos légumes ne se transforment en compost, rangez ces fruits à part, de préférence dans des sacs en papier ou des boîtes ventilées.

Vous pensiez que le range-œuf de la porte de votre frigo était là pour faire joli ? Que nenni ! Les œufs, laissés sans protection, peuvent se casser plus facilement à cause des ouvertures et fermetures répétées de la porte. Mettez-les dans une boîte fermée et stable pour éviter les mauvaises surprises.

…Mais ça oui !

Les plats cuisinés

Que ce soit un gratin dauphinois ou une ratatouille maison, vos plats cuisinés doivent être choyés. En les laissant à découvert, vous exposez vos plats de chef à la déshydratation et à la prolifération bactérienne. Rangez-les dans des récipients hermétiques et ils resteront délicieux plus longtemps.