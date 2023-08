3 raisons de ne pas acheter un AirTag : l’objet connecté d’Apple qui peut se retourner contre vous

Véritable aide pour les têtes en l’air et meilleur ami des harceleurs, l’AirTag d’Apple est aujourd’hui un des outils les plus ambivalents sur le marché. On vous explique ici pourquoi et comment vous protéger des mauvaises utilisations.

Initialement, Apple l’avait conçu afin que ses utilisateurs les attachent à leurs clés, à leurs sacs, ou à un objet qui leur est cher afin qu’ils puissent les trouver plus facilement. Malheureusement, les dérives (stalking, espionnage, etc.) se sont multipliées ces derniers mois, mettant en avant la face sombre de ce produit. Dans cet article, retrouvez toutes les raisons qui vous convaincront de ne pas acquérir d’AirTag.

C’est quoi un AirTag ?



Présenté et sortie en avril 2021, l’AirTag se présente sous la forme d’une pastille ronde de quelques centimètres de diamètre, et de quelques millimètres d’épaisseur. Très discret, cet objet est un dispositif de suivi ou traceur. À l’aide de la puce U1 intégrée dans ce petit appareil, n’importe qui a la possibilité de suivre son AirTag de manière très précise et en temps réel grâce à son iPhone, son iPad ou son MacBook. Commercialisé au prix de 39 euros, il est très facile d’en acquérir un.

L’AirTag permet à n’importe qui de vous traquer en temps réel

Dernièrement, nous vous présentions une histoire insolite : celle d’une Américaine qui a réussi à retrouver ses AirPods grâce à la fonctionnalité GPS présente dans ses écouteurs. Grâce à ça, elle avait réussi à traquer quotidiennement son voleur et ses complices, puis à guider les forces de l’ordre pour l’arrêter, et enfin récupérer ses AirPods.

Toutefois, une telle histoire interpelle : si l’utilisation du tracking GPS a été utilisée à bon escient dans cette situation, d’autres cas pratiques prouvent que ses usages peuvent être bien plus nocifs pour la société.

Tous les appareils Apple, dont les AirTags, peuvent être localisés grâce à Find My.

Un gadget à l’origine de cyberharcèlements ou de violences conjugales

En 2022, Vice avait révélé l’existence de près de 150 rapports de police où des femmes ont porté plainte contre les utilisations du plus petit des produits Apple. À chaque fois, le procédé semble le même. Ces personnes affirment que des personnes assez proches d’elles comme un ex-conjoint, un mari jaloux, ou un ami suspicieux ont placé un AirTag dans leur sac ou dans la poche de leur veste.

À partir de là, ces personnes ont la possibilité de suivre le moindre mouvement de ces femmes qui peuvent subir un cyberharcèlement, voire pire. Dans certains cas, ces personnes ont même subi des violences conjugales, sous prétexte que ces femmes se sont rendues à des endroits où les personnes qui les traquaient ne souhaitaient pas qu’elles aillent.

De par sa petite taille, un AirTag peut être glissé à peu près n’importe où sans qu’on puisse le voir.

Une aide pour les voleurs… mais aussi pour la police

De l’autre côté du spectre, il convient également de mentionner une utilisation bénéfique des Airtags. Comme le rapporte la chaîne de télévision américaine WMBF News, un voleur a été arrêté grâce à un tracker Apple habilement placé.

En effet, le voleur de 52 ans s’est fait avoir comme un bleu et a été trahi par son appât du gain. Déjà plusieurs fois victime des agissements du cambrioleur, le bar Sneaky Beagle a tendu un piège au voleur en plaçant un Airtag dans une peluche, elle-même située dans un coffre.

En emportant le coffre, le malfrat a également embarqué le tracker et a pu être arrêté par la police.

Et oui, les jouets nous surveillent bel et bien…

Comme tout objet technologique, l’AirTag peut être piraté

Même si Apple a pensé à inclure de nombreuses précautions afin d’empêcher à ses AirTag de servir à des fins malveillantes, sa sécurité n’est pas infranchissable. Bobby Rauch, un chercheur spécialisé en cybersécurité avait mis en lumière, une faille du mode perdu présent sur le traqueur d’Apple en septembre 2021.

Ce mode, très utile pour savoir où se trouve exactement son AirTag lorsqu’un utilisateur l’a perdu, émet un signal permettant à d’autres personnes de le localiser afin de le retrouver. Lorsqu’une personne lambda tombe sur un AirTag qui semble perdu, il peut le scanner grâce à son iPhone afin d’accéder au contact du propriétaire, afin d’entrer en relation avec lui pour lui rendre.

La faille consistait alors à remplacer ces coordonnées de contact par un code malveillant capable de diriger la prochaine personne qui trouverait ce AirTag vers « un site de phishing ou une page malveillante destinée à voler des informations personnelles, » précise le chercheur. Même si la faille a été corrigée depuis, rien n’indique que cet objet ne subisse pas à nouveau les jougs du piratage.

Des outils et manipulations existent pour mettre fin à ce tracking permanent

Bien entendu, nous n’allons pas vous laisser subir ces malversations sans vous aider. Il existe de multiples outils et manipulations à réaliser pour savoir si vous êtes traqués ou non. Plus difficiles à mettre en œuvre, d’autres solutions vous permettent de désactiver la fonctionnalité de suivi si vous le souhaitez.

Paramétrer ses appareils Apple pour ne plus être géolocalisé

La première technique consiste à désactiver le réseau Find My, le service de géolocalisation utilisé par Apple pour tous ses appareils. Très simplement, depuis votre iPhone ou iPad il vous suffira d’aller dans vos réglages, puis dans votre compte associé à votre nom. Ensuite, dans le paramètre Find My, cliquez sur le bouton « Désactivez » situé en face de Find My Network.

Pour un MacBook, il faudra accéder au volet de préférences AppleID, puis sélectionnez le lien iglous. En cliquant sur le bouton Options à droite de l’encart « Find My Mac », vous tomberez sur une liste où vous devrez chercher « Offline Finding » ou « Find My Network ». Il vous suffira de décocher la case en face pour désactiver le suivi.

À gauche, la manipulation a effectué sur un iPhone ou un iPad, à droite, celle à réaliser sur un MacBook.

Le principal inconvénient de cette technique, c’est qu’elle ne vous permet pas de retrouver votre appareil Apple si celui-ci disparaît à son tour.

BV Systems, entreprise spécialisée dans les scanners sans fil et qui a pour habitude de travailler pour les autorités américaines, a décidé de traiter le problème par le bon bout. Le groupe a mis au point un scanner miniature du nom de BlueSleuth-Lite, capable de détecter tous les traceurs du marché.

Afin de fonctionner, les employés de la firme ont miniaturisé les technologies de scanner sans fil qu’ils utilisent au quotidien pour détecter des réseaux et les ont intégrées dans leur petit appareil. Il ne fait appel à aucune connexion WiFi ou Bluetooth pour détecter les traceurs. Seule la technologie BV Systems est utilisée. Grâce à l’écran présent sur l’appareil, il recense immédiatement tous les AirTags présents dans un rayon de quelques dizaines de mètres.

Le BlueSleuth-Lite tient dans la paume d’une main.

Si ce scanner miniature semble très utile, il possède malheureusement un inconvénient de taille. Cet appareil devrait être commercialisé au prix de 600 euros. Un tarif exorbitant, mais qui est justifiée par les composants présents dans le BlueSleuth-Lite.

D’autres scanners (moins chers !) peuvent également faire l’affaire

Parmi les autres solutions, les scanners Bluetooth sont une belle alternative. Ils ne permettent pas de reconnaître formellement un AirTag contrairement au BlueSleuth-Lite, mais il vous permettent de savoir combien d’appareils sont connectés au Bluetooth dans la zone où vous vous situez, et la distance à laquelle ils sont par rapport à votre smartphone.

De ce fait, avec un habile calcul mathématique, vous pourrez savoir si un appareil en plus est connecté au Bluetooth, et le chercher pour vous en débarrasser s’il s’agit d’un AirTag qui n’est pas le vôtre. Nous vous en recommandons deux :

Bluetooth BLE Device Finder sur l’App Store. Pour 4,99 dollars, vous aurez accès à une fonctionnalité cartographique qui classe les appareils en fonction de l’intensité du signal. Il vous permet également de lister tous les appareils qui sont plus ou moins proches de vous , et de savoir s’ils sont fonctionnels ou non.

sur l’App Store. Pour 4,99 dollars, vous aurez accès à qui classe les appareils en fonction de l’intensité du signal. Il vous permet également , et de savoir s’ils sont fonctionnels ou non. BLE Scanner sur le Play Store fonctionne de la même manière. Cette application gratuite donne moins de détails sur les appareils Bluetooth, contrairement à l’outil précédent, mais reste tout aussi fiable au niveau du service de cartographie et du listing des appareils.

À gauche, BLE Scanner. À droite, Bluetooth BLE Device Finder.

Retrouver un AirTag grâce à son numéro de série, c’est possible ?

Dernière possibilité, et pas des moindres, il vous est possible, avec l’aide des forces de l’ordre, de retrouver le propriétaire initial de l’AirTag que vous venez de trouver. Grâce à la technologie NFC présente sur smartphone, vous pouvez approcher l’AirTag afin d’afficher l’URL associé à l’appareil.

En suivant le lien, vous tomberez immédiatement sur une page qui contient le numéro de série de l’objet. Avec cette information, la police et les enquêteurs ont la possibilité de prouver qu’un AirTag a été associé à un iPhone ou à un iPad en particulier, et ainsi retomber sur la personne qui a tenté de vous stalker. Une méthode efficace qui a déjà fait ses preuves.

Attention néanmoins à ce que le lien de l’AirTag n’ait pas été modifié. Sachez qu’Apple ne vous demandera jamais de leur renseigner des informations via leur AirTag. Si c’est le cas, ce AirTag a été piraté, et son code source modifiée… A ce moment-là, Il ne vous reste plus qu’à détruire manuellement l’AirTag.

