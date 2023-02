Le programme Green NCAP, qui note les voitures en fonction de leur impact environnemental, a désigné le vainqueur de l’année : avec une note de 5/5, la Dacia Spring obtient la récompense du véhicule le plus respectueux de 2022.

En 2022, alors que Tesla a fait les montagnes russes de la Bourse et que la Peugeot e-208 a enregistré le plus de ventes de l’année, c’est un autre modèle qui su a sorti son épingle du jeu. Commercialisée en mars 2021, la Dacia Spring s’est imposée sur le marché des voitures électriques : en plus d’être la 2e voiture la plus vendue de l’année, elle a été nommée voiture électrique la plus écologique de 2022.

Le classement des voitures avec le plus faible impact environnemental de l’année

Green NCAP est une initiative indépendante lancée par le groupe EuroNCAP (qui teste la sécurité des voitures). Elle promeut le développement de voitures propres, économes en énergie et qui nuisent le moins possible à l’environnement. Chaque année, ce groupe réalise un classement « écologique » des voitures électriques, hybrides ou thermiques qui ont marqué le secteur. Il se base sur trois critères donnant lieu à une note globale sur 5 :

Clean Air Tests : indice sur 10 de la pollution de l’air engendrée par l’utilisation de la voiture dans différents cas de figure (en fonction de la température, de la vitesse, de la longueur du trajet…)

: indice sur 10 de la pollution de l’air engendrée par l’utilisation de la voiture dans différents cas de figure (en fonction de la température, de la vitesse, de la longueur du trajet…) Energy Efficiency Tests : indice sur 10 de l’efficacité énergétique et la consommation de la voiture dans différents environnements.

: indice sur 10 de l’efficacité énergétique et la consommation de la voiture dans différents environnements. Greenhouse Gases Tests : indice sur 10 du taux de gaz à effet de serre émis par la voiture.

En 2022, ce sont 30 voitures qui ont été mises sur le banc de tests. Sans surprise, le haut du classement est représenté par les 7 voitures électriques testées. Elles ont toutes une note générale de 5 étoiles, mais c’est au niveau de la consommation et des gaz à effet de serre que la différence se fait.

Les voitures d’essai choisies par Green NCAP ne sont pas fournies directement par les constructeurs automobiles eux-mêmes. Cette initiative se veut totalement indépendante avec ses propres laboratoires de tests.

Test de la Dacia Spring

La voiture la plus écologique de l’année… d’après Green NCAP

Tesla n’est, pour une fois, pas sur la plus haute marche du podium. En effet, même si la différence est minime, c’est bien la Dacia Spring qui coiffe au chapeau la « Model 3 » de la marque au logo en forme de museau de chat (oui oui).

Avec un indice global de 9,9/10, la Dacia Spring est, selon le programme, la voiture la plus écologique de l’année. Les résultats des tests affirment que « la Spring est une voiture respectueuse de l’environnement, non seulement en raison de l’absence d’émissions polluantes locales, mais également en raison de sa faible consommation d’énergie ».

MODÈLES CLEAN AIR ENERGY EFFICIENCY GREENHOUSE GAS Dacia Spring 10/10 9.8/10 10/10 Tesla Model 3 10/10 9.6/10 9.8/10 NIO ET7 10/10 9.4/10 9.6/10 Renault Megane E-Tech 10/10 9.4/10 9.6/10 Cupra Born 10/10 9.3/10 9.6/10 Audi Q4 e-Tron 10/10 9.2/10 9.5/10 Hyundai IONIQ 10/10 9.1/10 9.3/10 Classement 2022 de Green NCAP

Au niveau écologique, l’utilisation de la voiture du groupe Peugeot frôle donc la perfection. D’ailleurs, depuis la création du programme, seules les Fiat 500e, Renault Zoé et Hyundai KONA ont eu un indice plus élevé.

Avec son modèle Spring, l’entreprise devance de nombreux autres fabricants en termes d’impact environnemental. Dr Aleksandar Damyanov, directeur technique de Green NCAP

Néanmoins, même si l’initiative est louable, elle ne mesure pas l’analyse du cycle de vie (ACV) de la voiture dans sa globalité qui comprend, entre autres : le sourcing des matières premières, la production, la logistique et le recyclage en bout de course. Seule l’utilisation plus ou moins « verte » du véhicule est quantifiée, limitant fortement la grille d’analyse. La Dacia Spring est une voiture écologique dans son utilisation, certes, mais quid de tout le reste ?