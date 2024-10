Daan Tech rend son mini lave-vaisselle Bob immortel avec cette nouveauté

Daan Tech, l’entreprise française innovante dans le secteur de l’électroménager, frappe à nouveau avec une solution écologique pour son mini lave-vaisselle iconique Bob. Grâce au Kit Evolution, vous pourrez réparer et faire évoluer votre appareil directement chez vous.

La marque rend Bob, que nous avons testé et adoré, encore plus durable et réparable en vous permettant de prolonger la durée de vie de votre appareil sans avoir à en acheter un nouveau. Une avancée qui s’inscrit dans une démarche écologique visant à lutter contre l’obsolescence programmée et à réduire les déchets électroniques. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette nouveauté plus que prometteuse.

Kit Evolution : Qu’est-ce que c’est ?

Le Kit Evolution est un ensemble de pièces et d’accessoires permettant d’améliorer la durée de vie de Bob, le mini lave-vaisselle de Daan Tech. Ce kit s’inscrit dans une démarche écologique visant à prolonger la durée de vie des appareils électroménagers, en facilitant leur réparation et leur mise à jour. Fabriqué en France avec des matériaux de qualité et durables, le kit evolution est une solution concrète face aux enjeux environnementaux actuels.

Le concept repose sur une conception modulaire de Bob qui facilite le remplacement des pièces défectueuses. Le Kit Evolution comprend des composants remplaçables, facilement accessibles, ainsi qu’une assistance vidéo vous permettant de réparer votre lave-vaisselle directement chez vous.

Contenu du Kit Evolution

Le Kit Evolution propose cinq nouveautés principales pour faire évoluer votre Bob et le rendre encore plus performant :

Le Bob le plus rapide jamais conçu : amélioration de la vitesse de lavage pour une efficacité optimale.

: amélioration de la vitesse de lavage pour une efficacité optimale. Nouvelle interface graphique : une interface plus intuitive et agréable à utiliser, rendant l’expérience de Bob encore plus conviviale.

: une interface plus intuitive et agréable à utiliser, rendant l’expérience de Bob encore plus conviviale. Départ différé des cycles de lavage : fonctionnalité permettant de programmer le départ des cycles de lavage (options de 3, 6 et 9 heures), afin de mieux s’adapter à votre emploi du temps.

: fonctionnalité permettant de programmer le départ des cycles de lavage (options de 3, 6 et 9 heures), afin de mieux s’adapter à votre emploi du temps. Connexion Wi-Fi renforcée : une connectivité améliorée pour un contrôle et une mise à jour de Bob encore plus simples.

: une connectivité améliorée pour un contrôle et une mise à jour de Bob encore plus simples. Personnalisation effet sonore et couleur LED : possibilité de personnaliser les effets sonores et la couleur des LED pour une touche personnelle.

Avantages du Kit Evolution V10

Prolongation de la durée de vie : le Kit Evolution inclut des mises à jour qui améliorent la performance et la durabilité de Bob.

: le Kit Evolution inclut des mises à jour qui améliorent la performance et la durabilité de Bob. Extension de garantie : en ajoutant le Kit Evolution V10 à votre appareil, vous obtenez automatiquement une année supplémentaire de garantie via le programme Daan Care.

: en ajoutant le Kit Evolution V10 à votre appareil, vous obtenez automatiquement une année supplémentaire de garantie via le programme Daan Care. Engagement éco-responsable : plutôt que de remplacer entièrement le produit, seules trois pièces sont changées, représentant une quantité de déchets bien inférieure comparée à un nouvel appareil, soit une réduction de 95 % des déchets. Cela illustre la volonté de Daan Tech de réduire l’empreinte environnementale.

Prix et disponibilité

Le Kit Evolution est déjà disponible à la commande sur le site officiel de Daan Tech. Proposé à partir de 99 €, chaque kit contient tout le nécessaire pour maintenir et réparer votre lave-vaisselle Bob.

Sachez que vous n’êtes pas laissé seul face aux changements. Chaque étape s’accompagne d’une vidéo explicative pour vous permettre de changer les pièces sans aucune difficulté. Donc monsieur bricolage ou non, vous ne devriez avoir aucun mal à faire évoluer votre Bob.

Vous vous demandez aussi peut-être si votre Bob est compatible avec le kit. Alors malheureusement, tous ne le sont pas. Vous pouvez faire évoluer votre Bob avec le Kit Evolution V10 si :

Vous possédez un Bob avec interface Noir & Blanc.

Vous possédez un Bob avec interface Couleur commandé avant le 10 juillet 2023.

L’hôpital des Bob : quand la seconde vie devient la norme

Dans un souci de durabilité, Daan Tech a également mis en place un service après-vente surnommé « l’hôpital des Bob ». Les lave-vaisselles retournés y sont diagnostiqués, réparés et mis à jour avec les dernières technologies disponibles. Grâce à cette approche, seulement 2 % des appareils retournent en usine en deux ans—un chiffre impressionnant qui témoigne de l’efficacité du modèle de réparabilité et de reconditionnement de Daan Tech.

En complément, un service de consigne innovant permet aux appareils retournés d’être reconditionnés dans l’usine de Cugand, en Vendée, avant d’être revendus à des prix justes. Cette approche circulaire offre une alternative économique et écologique aux consommateurs, tout en réduisant les déchets électroniques. Daan Tech ne se contente pas d’innover : la marque s’assure que chaque Bob a une seconde chance.

Avec Bob et son Kit Évolution, la marque offre une réponse convaincante à la question de la durabilité.