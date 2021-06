Organisé par la communauté Mobilitymakers centrée sur la mobilité sous toutes ses formes, cette « fête du vélo » prend place sur le parvis de l’Hôtel de Ville de Paris. Cet évènement a lieu samedi 12 juin 2021 de 9h à 17h et propose à ses visiteurs plusieurs animations et activités autour du vélo. Que va-t-on y trouver ?

« Mobility Makers est une communauté internationale d’experts de la mobilité et de l’urbanisme regroupant industriels, institutionnels, chercheurs, investisseurs et startups. Mobility Makers offre à sa communauté un accès direct aux événements, challenges, conférences, webinars et emplois autour de la mobilité partout dans le monde. »

L’objectif des CycloDays

L’évènement possède un but : encourager et démocratiser la pratique du vélo. Ainsi, plus d’une cinquantaine d’acteurs de ce milieu seront présents pour que l’on puisse découvrir cet univers. Parmi eux, on trouve des associations, des distributeurs, des marques ou encore des accessoiristes. Citons-en quelques-uns :

Lime : le leader de la trottinette électrique

Le magasin En Selle Marcel

Peugeot Cycles : la plus vieille marque française de vélo

Ce beau monde va donc présenter différents bolides ainsi que des équipements et des initiatives diverses. C’est l’occasion parfaite pour jeter un œil aux dernières innovations en matière de vélo ! Les marques vont d’ailleurs en profiter pour attirer l’attention sur leurs nouveautés. Les CycloDays sont bien sûr soutenu par la Marie de Paris. Pour y assister, il faut commander son billet (gratuit) sur le site éponyme.

Le programme des CycloDays

Au sein des activités proposées, on trouve tout d’abord une bourse aux vélos. Les participants peuvent y déposer ce qu’il souhaite vendre entre 9h30 et 12h et acheter un vélo de seconde main entre 13h et 16h30. Dans les mêmes horaires, il sera possible pour dix euros tout ronds de faire marquer son vélo pour le protéger contre le vol. En effet, ce procédé le rend traçable en l’inscrivant dans une base de données consultable en ligne. En outre, l’association Paris en selle proposera une initiation à la pratique du vélo en ville destinée aux enfants. Ils traverseront un parcours ludique qui illustre les dangers de la route. Peu importe l’âge, vous pourrez également participer à un atelier « tuto réparation ».

Découvrir des innovations

Dernier atout de l’évènement, il possède une piste de 650 m² pour essayer les vélos présentés sur place. Vous y trouverez sans doute des modèles connectés et intelligents comme celui de l’entreprise Iweech. Grâce à son mode iRide, Celui-ci optimise la puissance de son assistance électrique en fonction de la consommation d’énergie. De sorte que l’utilisateur n’en manque jamais pendant son trajet. Si le sujet vous intéresse, nous avons fait un test complet du vélo iweech. Concernant les accessoires, eux aussi seront sur le banc d’essai. Parmi eux on pourra voir entre autres :